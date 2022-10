กทพ.เชื่อมโยง Easy Pass Plus เข้าสู่ระบบ M-Flow เรียบร้อย

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชื่อมโยงข้อมูลของผู้ใช้บริการที่ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลบัตร Easy Pass เป็น Easy Pass Plus เพื่อใช้งานระบบ M-Flow ได้เรียบร้อยแล้ว โดย กทพ. จะทยอยส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ M-Flow และแจ้งเตือนผลการเชื่อมโยงไปยังผู้ใช้บริการผ่านช่องทางที่ได้ลงทะเบียนไว้ ทั้ง EXAT Portal Application และ www.thaieasypass.com

ตามที่ กทพ. ได้เปิดให้ผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลด้วยตนเองทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com เพื่อยกระดับบัตรเป็น Easy Pass Plus เตรียมพร้อมเข้าสู่ระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M-Flow) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นมา ปรากฎว่าปัจจุบัน กทพ. และ กรมทางหลวงได้บูรณาการร่วมกันจนสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลบัตรของ Easy Pass Plus เข้าสู่ Platform ระบบ M-Flow ของกรมทางหลวงได้เรียบร้อยแล้ว โดย กทพ. จะทยอยส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบ M-Flow ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus เชื่อมโยงข้อมูลเป็นสมาชิกของ M-Flow ได้เรียบร้อยแล้ว ระบบ M-Flow จะส่งการแจ้งเตือนไปยังหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ และในกรณีที่การเชื่อมโยงไม่สำเร็จ ด้วยสาเหตุของข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือ ทะเบียนรถที่ลงทะเบียน Easy Pass Plus ซ้ำกับที่เคยลงทะเบียนผ่านระบบ M-Flow ของกรมทางหลวงไว้ก่อนหน้านี้ กทพ. จะแจ้งผลทาง EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com ที่ผู้ใช้บริการได้ลงทะเบียนไว้ อย่างไรก็ตามสมาชิก Easy Pass Plus ยังคงได้รับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดของ กทพ. เพื่อรับรางวัลขึ้นทางด่วนฟรีจากเลข OBU ของบัตร Easy Pass ในช่วงปลายปี 2565 ซึ่ง กทพ. จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าต่อไป

ปัจจุบันมีผู้ใช้บริการบัตรลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลเป็น Easy Pass Plus แล้วจำนวนทั้งสิ้น 45,433 บัตร (31,898 ราย) (ข้อมูล ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2565) ซึ่งผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus ที่ระบบได้แจ้งการเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบ M-Flow ได้สำเร็จ จะสามารถผ่านช่องทาง M-Flow ได้โดยตัดเงินในบัญชีสำรองบัตร Easy Pass โดยไม่ต้องลงทะเบียน M-Flow ใหม่ ซึ่งกรมทางหลวงได้เปิดให้บริการบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 9 ที่ด่านธัญบุรี 1 ด่านธัญบุรี 2 ด่านทับช้าง 1 และด่านทับช้าง 2 ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ Easy Pass Plus จะสามารถดูยอดเงินคงเหลือและรายการผ่านทางได้ทางช่องทางที่ลงทะเบียนไว้

กทพ. จึงขอเชิญชวนผู้ใช้บริการบัตร Easy Pass ลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบด้วยตนเองเป็น Easy Pass Plus ผ่าน EXAT Portal Application หรือ www.thaieasypass.com โดยกรอกรายละเอียด ตรวจสอบหรือแก้ไข ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปีเกิด บัตรประชาชน ที่อยู่ โทรศัพท์มือถือ หมายเลขบัตร OBU หรือ เลขสมาร์ทการ์ด (S/N) อีเมล และทะเบียนรถ แล้วเลือกรายการบัตร Easy Pass เพื่อใช้งาน M-Flow กดสมัคร Easy Pass Plus พร้อมให้ความยินยอมการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และยืนยันตัวตนด้วยรหัส OTP จากหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ จากนั้นระบบจะแจ้งสถานะการสมัครเป็น Easy Pass Plus เรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามที่ ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ (EXAT Call Center) โทร.1543 (ตลอด 24 ชั่วโมง) หรือจุดแนะนำการลงทะเบียน Easy Pass Plus ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำในการลงทะเบียนปรับปรุงข้อมูลในระบบเป็น Easy Pass Plus ที่ ศูนย์บริการที่เดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service Center) อาคารศูนย์บริหารทางพิเศษ กทพ. เลขที่ 111 ถนนริมคลองบางกะปิ (ถนนเพชรอุทัย) แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ในวันทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา o9.00 น. – 14.30 น.)

ทั้งนี้ แผนการเปิดให้บริการระบบ M-Flow บนทางพิเศษ ของ กทพ. ระยะที่ 1 ทางพิเศษฉลองรัช ทั้ง 3 ด่าน ได้แก่ ด่านจตุโชติ ด่านสุขาภิบาล 5 -1 และด่านสุขาภิบาล 5 -2 กำหนดเปิดให้บริการในปี 2566 ระยะที่ 2 A ทางพิเศษฉลองรัช ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษก รวมทั้งสิ้น 61 ด่าน และระยะที่ 2 B ทางพิเศษเฉลิมมหานคร ทางพิเศษศรีรัช ทางพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอกนอกกรุงเทพมหานคร และทางพิเศษอุดรรัถยา รวมทั้งสิ้น 70 ด่าน กำหนดเปิดให้บริการในปี 2567