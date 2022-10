เมเจอร์ฯ จับมือ สมิติเวช-ปัญญ์ปุริ 2 ยักษ์ Well-Being ส่งบ้านเดี่ยวสุดหรูรองรับสังคมสูงวัย

นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและภาวะโรคระบาดที่ผ่านมา ทำให้คนทั่วโลกให้ความสำคัญกับแนวคิด Health is Wealth สะท้อนว่าสุขภาพที่ดีเป็นเครื่องหมายของความมั่งคั่งยั่งยืน บริษัทจึงมุ่งพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้สามารถส่งมอบคุณค่าและคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน จนเกิดเป็น “มอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา” โครงการบ้านเดี่ยวระดับลักชัวรีที่มีฟังก์ชันตอบสนองเมกะเทรนด์ด้าน Well-Living หรือการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของผู้อยู่อาศัยอย่างครบครัน

“Well-Living กำลังเป็นเมกะเทรนด์แห่งอนาคตที่ผู้บริโภคมองหา เมเจอร์จึงพัฒนาโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา ให้เป็นบ้านเดี่ยวหรูที่ตอบโจทย์การอยู่อาศัยแห่งอนาคตเช่นเดียวกัน ซึ่งเรามองว่า Well-Living ไม่ใช่เพียงแค่กิจกรรม Wellness เท่านั้น แต่เป็นองค์ประกอบแวดล้อมในการใช้ชีวิตที่ต้องผสานกันทั้งหมด เราจึงรังสรรค์คุณค่าผ่าน 6 แกนหลักให้ตอบโจทย์แก่ผู้อยู่อาศัย โดยผนึกกำลังกับพันธมิตรชั้นนำ ร่วมกันสร้างปรากฏการณ์ใหม่แก่ลูกบ้านแบบ Personalized ภายใต้แนวคิด The Gates to Well-Living ให้ครอบคลุมกับการใช้ชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน เริ่มจากการเปิดตัวพันธมิตร 2 แบรนด์ชั้นนำ คือ สมิติเวช และปัญญ์ปุริ” นางสาวเพชรลดา กล่าว

ร.อ.นพ.ศรัณย์ อินทกุล รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์ กล่าวว่า สมิติเวชได้จับมือกับเมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เพื่อร่วมมอบความเป็นอยู่ที่ดีให้ผู้อยู่อาศัยโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา โดยนำจุดแข็งเรื่องความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health Tech) รูปแบบใหม่ เข้ามาอำนวยความสะดวกให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดูแลสุขภาพด้วยตนเอง ทั้งด้านการป้องกัน และการรักษาขั้นเบื้องต้น ภายใต้การดูแลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเครือสมิติเวช เพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี นอกจากนี้ หากจำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล ลูกบ้านยังได้รับสิทธิพิเศษในการรักษาพยาบาลต่างๆ มากมาย สอดรับกับเมกะเทรนด์ด้าน Well-Living ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี

นายปราโมทย์ เดชะบุญศิริพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปุริ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ Clean Beauty สกินแคร์ และเวลเนส ไลฟ์สไตล์ ภายใต้แบรนด์ปัญญ์ปุริกล่าวว่า นับเป็นครั้งแรกของวงการอสังหาริมทรัพย์ที่ปัญญ์ปุริได้นำศาสตร์ชั้นสูง ซึ่งผสานความเชี่ยวชาญด้าน Aromatherapy มาสร้างประสบการณ์ลักซูรีที่ซ่อนแนวคิด Well-Being ไว้ มาสร้างสรรค์เป็นแบรนด์ใหม่ เพื่อร่วมตอบโจทย์ The Gates to Well Essence สร้างสุนทรียะแห่งการผ่อนคลาย โดยมอบชุดผลิตภัณฑ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Malton Gates Welcome Home Package” ที่มีเพียง 49 เซ็ต เอกสิทธิ์พิเศษที่มอบให้แก่ลูกบ้านทุกหลัง เพื่อยกระดับบรรยากาศในบ้านให้ผ่อนคลาย พร้อมปรุงกลิ่นใหม่สำหรับใช้เป็นเครื่องหอมหลักภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ

สำหรับโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา เป็นโครงการบ้านเดี่ยวระดับ Luxury Wellness Residence สไตล์ Modern Classic สูง 3 ชั้น บนพื้นที่ขนาด 21 ไร่ มอบความเป็นส่วนตัวให้ผู้อยู่อาศัยด้วยจำนวนจำกัดเพียง 49 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า 2,100 ล้านบาท มีแบบบ้านให้เลือกถึง 3 สไตล์ ราคา 38-80 ล้านบาท ผู้สนใจโครงการมอลตัน เกทส์ กรุงเทพกรีฑา สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อรับสิทธิพิเศษได้ที่ www.major.co.th/th/project/maltongates-krungthepkreetha หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 02-116-1111