รับหยุดยาว 3 วัน พรุ่งนี้ตี 5 ‘เบนซิน-แก๊สโซฮอล์’ ขึ้นราคาอีก 50 สตางค์

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า PTT Station และบางจากประกาศ ขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกชนิด และกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 50 สตางค์ มีผลวันที่ 22 ต.ค.2565 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดย PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.50 บาท/ลิตร ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ (ราคาขายปลีกยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)

ULG = 43.06 บาท GSH95 = 35.65 บาท E20 = 34.54 บาท GSH91 = 35.38 บาท E85 = 32.94 บาท พรีเมียม GSH95 = 41.14 บาท HSD-B7 = 34.94 บาท HSD-B10 = 34.94 บาท HSD-B20 = 34.94 บาท พรีเมียมดีเซล B7 = 43.66 บาท

ขณะที่ บางจาก ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 50 สตางค์/ลิตร สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ (ราคาขายปลีกยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร)

GSH95S EVO 35.65 บาท GSH91S EVO 35.38 บาท GSH E20S EVO 34.54 บาท GSH E85S EVO 32.94 บาท Hi Diesel B20S 34.94 บาท Hi Diesel S 34.94 บาท Hi Diesel S B7 34.94 บาท Hi Premium Diesel S B7 43.66 บาท