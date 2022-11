‘ทีทีบี’ มอบสิทธิพิเศษให้ผู้ถือบัตรทีทีบีทุกประเภท ช้อปรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประชาสัมพันธ์ว่า “บัตรเครดิตทีทีบี” มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบีทุกประเภท เมื่อช้อปสินค้าใดๆ ณ ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการทั้งหน้าร้าน และช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2565 ดังนี้

สิทธิพิเศษ 1.รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิปตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 50 บาท และรับเพิ่มตามขั้นที่กำหนด จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท/บัญชีบัตรหลัก/เดือน และสูงสุด 1,800 บาท ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนครั้งเดียวรับสิทธิตลอดรายการ พิมพ์ TSP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 หรือลงทะเบียนผ่านแอพพ์ ttb touch สำหรับบัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ รับสิทธิได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

สิทธิพิเศษ 2.แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก 1,000 คะแนน และมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป โดยแลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่าย บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท/1,000 คะแนน (15%) บัตรเครดิตทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 120 บาท/1,000 คะแนน (12%) บัตรเครดิตทีทีบี ทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาตที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 100 บาท/1,000 คะแนน (10%) จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 30,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนทุกครั้งที่ร่วมรายการ พิมพ์ PSP ตามด้วยทุก 1,000 คะแนน เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026

ทั้งนี้ ซูเปอร์มาร์เก็ตและซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่เข้าร่วมรายการ มี 30 แห่ง ได้แก่ AEON Max Value ทุกสาขา, Big C Supercenter, Big C Extra, Big C Jumbo, Mini Big C ทุกสาขา, Dear Tummy, Foodland ทุกสาขา, Golden Place ทุกสาขา, Gourmet Market & Home Fresh Mart ทุกสาขา, Healthiful ทุกสาขา, Looks ทุกสาขา, Lotus และ Lotus’s go fresh ทุกสาขา

Rimping ทุกสาขา, Tang Hua Seng ทุกสาขา, Central Food Hall, TOPS, Tops Market, TOPS CLUB, Tops Food Hall, Tops Superstore ทุกสาขา, Villa Market ทุกสาขา รวมถึงซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ Big C Online, Gourmet Market และ Home Fresh Mart Online, Lotus Online, Tops Online, Villa Market Online, MakroClick, Mak-net, HappyFresh