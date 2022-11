‘จุรินทร์’ โชว์วิชั่นผ่านเวทีผู้นำเข้าข้าวโลก ย้ำไทยแหล่งผลิต แปรรูป-ส่งออก ฮับความมั่นคงทางอาหารคุณภาพโลก

วันที่ 16 พฤศจิกายน ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ปาฐกถาพิเศษการประชุมข้าวโลก ครั้งที่ 14 โดยมีผู้บริหาระดับสูงของภาครัฐและเอกชนไทย รวมทั้งต่างชาติเข้ารร่วมฟังเป็นจำนวนมาก

นายจุรินทร์กล่าวว่า ถือเป็นครั้งที่สามที่ไทยเจ้าภาพจัดประชุมข้าวโลก ซึ่งปีนี้จัดที่ จ.ภูเก็ต สำหรับสถานการณ์ข้าวเป็นธัญพืชที่เพาะปลูกมากเป็นลำดับ 3 ของโลก รองจากข้าวโพดและข้าวสาลี โดยทวีปเอเชียบริโภคข้าวมากสุด หรือกว่า 90% ของผลผลิตทั้งโลก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าปี 2565 ความต้องการข้าวโลกมากขึ้นประมาณ 3.5% จากปีก่อนที่ 517 ล้านตัน ถือว่าสูงสุดในรอบ 10 ปี เพราะปัญหาความวิตกกังวลเรื่องความมั่นคงทางอาหารจากสงครามรัสเซีย-ยูเครน เศรษฐกิจโลกและความเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศส่งผลให้หลายประเทศที่เป็นผู้นำเข้าข้าวหันมาปลูกข้าวเพิ่มขึ้น เช่น อินโดนีเซีย เซเนกัล ออสเตรเลีย ทั้งที่เป็นผู้นำข้าวมาก่อน ทำให้เกิดการแข่งขันด้านการตลาดข้าวรุนแรงตามไปด้วย

นายจุรินทร์กล่าวว่า สำหรับไทยเป็นประเทศผลิตข้าวรายสำคัญของโลก ปีนี้ไทยผลิตข้าวเป็นลำดับ 4 ของโลก รองจากจีนผลิตได้ 147 ล้านตัน อินเดีย 124 ล้านตัน เวียดนาม 27 ล้านตัน และไทย 20 ล้านตัน ส่วนการส่งออก 9 เดือนแรก 2565 ประเทศไทยส่งออกข้าวแล้ว 2,796 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 35.5% จากปีก่อนส่งออก 6.1 ล้านตัน คาดว่าจะส่งออกปีนี้เกิน 7.5 ล้านตัน ด้วยคุณภาพข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง ดูจากผลการประกวดข้าวโลกของนิตยสาร The Rice Trader จัดมา 13 ครั้งประเทศไทยได้แชมป์ข้าวโลกถึง 7 ครั้ง เกินกว่าครึ่งหนึ่งของการจัดประกวด เป็นเครื่องการันตีว่าข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพมากที่สุดในโลกประเทศหนึ่ง

นายจุรินทร์กล่าวต่อว่า สำหรับนโยบายของรัฐบาลไทย คือ 1.ไทยวางยุทธศาสตร์ข้าวไทย 5 ปี (2565-69) มีเป้าหมายเป็นผู้นำด้านการผลิตด้านการตลาดและด้านผลิตภัณฑ์ข้าวที่มีคุณภาพของโลกใช้ยุทธศาสตร์ “ตลาดนำการผลิต” จึงกำหนดเป้าหมายแต่ละด้านชัดเจน เช่น จะเพิ่มพันธุ์ข้าวใหม่อย่างน้อย 12 พันธุ์ จากปัจจุบันรับรองแล้ว 6 พันธุ์ และคาดว่าไม่เกินปลายปีนี้ หรือต้นปีหน้า จะได้ข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก 6 พันธุ์ รวมเป็น 12 พันธุ์ใหม่ ตามที่ตลาดโลกต้องการ ข้าวพันธุ์ใหม่ประกอบด้วยข้าวพื้นนุ่ม 4 พันธุ์ ข้าวพื้นแข็ง 4 พันธุ์ ข้าวหอม 2 พันธุ์ รวมทั้งข้าวคุณสมบัติพิเศษ เช่น ข้าวสี ข้าว Functional Food อีก 2 พันธุ์

“2.นโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ที่รัฐบาลชุดนี้ดำเนินการมา 3 ปี กำลังเข้าปีที่ 4 ก่อนอายุของรัฐบาลนี้ จะหมดวาระประมาณเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งคณะรัฐมนตรีห็นชอบต่อนโยบายประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงิน 81,200 ล้านบาท และ 3.ยึดนโยบายการตลาด ปล่อยการค้าข้าวเสรี ไม่มีนโยบายแทรกแซงราคาข้าว พร้อมร่วมมือกับทุกประเทศทั้งผู้ผลิตข้าวและผู้บริโภคข้าวที่จะไม่แทรกแซงราคาตลาดข้าวในประเทศหรือต่างประเทศ” นายจุรินทร์กล่าว

ผู่สื่อข่าวรายงานว่า กรมการค้าต่างประเทศระบุว่างานประชุมข้าวโลกครั้งที่ 14 (14th World Rice Conference) จัดภายใต้แนวคิด “Rice and Risks-War, Weather, Currency Market Challenges in Feeding the World” จัดโดย The Rice Trader วารสารการค้าข้าวนานาชาติชั้นนำของโลกจากสหรัฐ จัดระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน ที่โรงแรมดวงจิตต์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.ภูเก็ต มีผู้นำเข้าข้าวจากต่างประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 ราย