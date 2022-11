‘เสนากรุ๊ป’ ปรับโครงสร้าง ปั้นบิสซิเนสโมเดลใหม่ ดัน ‘เสนาเจ’ รุกธุรกิจอสังหาครบวงจร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน น.ส.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าเสนาได้ปรับยุทธศาสตร์ธุรกิจแบบองค์รวม เพื่อผลักดันธุรกิจในเครือให้ครอบคลุม เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน ทั้งองค์กร ธุรกิจในเครือ และคุณภาพชีวิต พร้อมปรับโครงสร้างธุรกิจของทั้งกลุ่มบริษัท เพื่อให้ทุกบริษัทมีความแข็งแกร่ง เกื้อหนุนกันและกัน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเชิงธุรกิจกับคู่แข่งในตลาด

น.ส.เกษรากล่าวว่า จะเริ่มจากเสนากรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 40 ปี พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยเพื่อขาย ได้แก่ บ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ ทาวน์โฮมและอาคารชุด ธุรกิจเช่า ได้แก่ อพาร์ทเม้นท์ให้เช่า ธุรกิจอาคารสำนักงาน ธุรกิจสนามกอล์ฟ ธุรกิจไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ธุรกิจบริหารงานนิติบุคคล ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่พักอาศัย เป็นต้น พร้อมต่อยอดธุรกิจใหม่ที่ตอบโจทย์ความท้าทายของผู้คนในสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยความละเอียดใส่ใจ และจริงจังในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน “To be the most trusted partner in our customer’s every life stage.”เสนาเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือไว้วางใจสูงสุดในทุกช่วงชีวิตของลูกค้าเรา

น.ส.เกษรากล่าวว่า ส่วนบริษัท เสนา เจ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) บริษัทในเครือจะเน้นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับกลุ่มเฉพาะในกลุ่มลูกค้าระดับสูงและผลักดันการขยายบริการด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุม ซึ่งเสนาเจจะเป็นหัวหอกขยายการลงทุนในธุรกิจตามเมกะเทรนด์โลก ได้แก่

1.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ระดับราคา 15 -20 ล้านบาท วางแผนเปิดปีละ 1- 2 โครงการ และร่วมทุนกับฮันคิว ฮันชิน พร็อพเพอร์ตี้ส์ คอร์ป พัฒนาคอนโดมิเนียม 2.ธุรกิจบริหารนิติบุคคลโครงการที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินแบบครบวงจร ปัจจุบันมี 97 โครงการที่รับบริหารนิติบุคคล เพิ่มเป็น 168 โครงการใน 3 ปี

3.สถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะฟื้นตัว อยู่ระหว่างศึกษาร่วมกับทางบริษัทญี่ปุ่นพัฒนาโครงการในอนาคต

4.ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เช่า ปัจจุบันมี 2 แห่งที่ตลาดแพรกษา และสำเพ็ง 2 5.ธุรกิจขายบ้านมือสองโดยบริษัท เสนา ชัวร์ คัดสรร รับซื้อทรัพย์บ้านมือสองและนำมาปรับปรุงตกแต่งให้อยู่ในสภาพที่ดีเพิ่มมูลค่าและพร้อมขาย และ6.ธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ มีแผนเข้าซื้อหุ้นบริษัทย่อยของเสนา“แอคคิวท์ เรียลตี้”ให้บริการนายหน้าขายและให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ ครอบคลุมบริหารการขายโครงการ ให้บริการที่ปรึกษาและบริการด้านการเช่าอสังหาฯ