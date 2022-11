จับตาความร่วมมือไทย-ซาอุฯ รุกเชื้อเพลิงไฮโดรเจน-กักเก็บคาร์บอน

จับตา ไทยจับมือซาอุฯ พัฒนานวัตกรรมพลังงาน รุกเชื้อเพลิงไฮโดรเจน-กักเก็บคาร์บอน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และ นายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ให้การต้อนรับ Prince Abdulaziz Al-Saud รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ณ บ้านปาร์คนายเลิศ โดยที่ประชุมทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือทวิภาคีเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการทูตและเสริมสร้างความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างสองประเทศให้มีความใกล้ชิดและเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซาอุดีอาระเบีย ได้ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการแสวงหาความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียด้านพลังงานในมิติต่างๆ เช่น ความร่วมมือด้านปิโตรเลียม เชื้อเพลิงไฮโดรเจน เทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอน การพัฒนาเศรษฐกิจหมุนเวียนและเทคโนโลยีคาร์บอนต่ำ การส่งเสริมนวัตกรรมด้านพลังงาน การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนของไทยกับซาอุดีอาระเบีย เพื่อขยายความร่วมมือในธุรกิจด้านพลังงานระหว่างผู้ประกอบการของทั้งสองประเทศ ได้แก่ Memorandum Of Understanding in Relation to the Development of Renewable Power to Green Hydrogen/Ammonia Project in Thailand ซึ่งเป็นการลงนามระหว่างบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) กับบริษัท ACWA Power ของซาอุดีอาระเบีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อผลักดันการพัฒนาธุรกิจเชื้อเพลิงไฮโดรเจนในประเทศไทย

รวมทั้ง Memorandum of Understanding between the Ministry of Investment of the Kingdom of Saudi Arabia and EGAT GROUP (EGCO RATCH EGATi and INNOPOWER) in the fields of various types of clean energy and energy transition ซึ่งเป็นการลงนามร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้กลุ่ม กฟผ. กับกระทรวงการลงทุนซาอุดีอาระเบีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาพลังงานสะอาดและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน

