อดใจไว้ก่อน! พรุ่งนี้ เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ทุกชนิด ลง 40 สต.

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากปรับราคาน้ำมันไปเมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน ล่าสุด ปตท. และบางจาก ได้ประกาศปรับราคาขายปลีกน้ำมัน กลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาท

ดังนี้

PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.40 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.20 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 22 พ.ย.2565 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 42.86, GSH95 = 35.45, E20 = 34.34, GSH91 = 35.18, E85 = 33.54, พรีเมียม GSH95 = 40.94, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

22 พ.ย.65 เวลา 05.00 น. บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -40 สต. ยกเว้น E85 -20 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 35.45 / GSH91S EVO 35.18 / GSH E20S EVO 34.34 / GSH E85S EVO 33.54 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.66 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)