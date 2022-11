อย่าเพิ่งแวะปั๊ม! พรุ่งนี้ตี 5 ปตท.ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สต. E85-E20 ลง 0.70 สต. บางจากลดด้วย

อย่าเพิ่งแวะปั๊ม! พรุ่งนี้ตี 5 ปตท.ลดเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 30 สต. E85-E20 ลด 0.70 สต. บางจากลดด้วย

วันที่ 25 พฤศจิกายน รายงานข่าวแจ้งว่า PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร เว้น E85 ลดลง 0.70 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 26 พ.ย. 2565 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 42.56, GSH95 = 35.15, E20 = 33.64, GSH91 = 34.88, E85 = 32.84, พรีเมี่ยม GSH95 = 40.64, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ในวันเดียวกันนี้ เวลา 05.00 น. บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. ยกเว้น E85,E20 -70 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์กลุ่มดีเซลราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 35.15 / GSH91S EVO 34.88 / GSH E20S EVO 33.64 / GSH E85S EVO 32.84 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.66 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)