เปิดเคล็ดลับ ‘มิสเตอร์พี’ ยึดหลักธรรมดำเนินธุรกิจ – ทุ่ม 40 ล้านประมูลทะเบียนรถ

เปิดเคล็ดลับนักธุรกิจหนุ่มพันล้าน ที่ชื่อ “มิสเตอร์พี” ว่าที่ร้อยตรีภณ ตรีสุขเกษม ผู้ใช้หลักธรรมพุทธศาสนา ดำเนินชีวิตและทำธุรกิจ ยอมควักกระเป๋ากว่า 40 ล้านบาท ประมูลป้ายทะเบียนรถ “ป้ายอริยสัจ 4” “ป้ายอิทธิบาท 4” และ “ป้ายหมวด 9 กฆ” กว่า 60 ป้าย มาไว้ในมือ ระบุผู้นำที่ “มีคุณธรรม” เท่านั้น จึงจะได้ป้ายมงคลเหล่านี้ไปครอบครอง

ว่าที่ร้อยตรีภณ ตรีสุขเกษม หรือ มิสเตอร์พี (Mr.P) นักธุรกิจหนุ่มพันล้าน วัย 40 ปี ซีอีโอของกลุ่มบริษัทใน iiK SOCIETIES (www.iikcorp.com) โดยมีบริษัทในสังคมนี้เช่น บริษัท INTERINK CO., LTD. และ บริษัท ETERNAL SAKATA INX CO., LTD. ที่รู้จักกันในวงการธุรกิจว่าเป็น “ซีอีโอสายบุญ” เพราะเป็นผู้ที่ศรัทธา และนำหลักธรรมทางพุทธศาสนา มาใช้ในการบริหารงาน ได้ประมูลป้ายทะเบียนรถ ป้ายอริยสัจ 4, ป้ายอิทธิบาท 4 และป้ายหมวด 9 กฆ กว่า 60 ป้าย เพราะมีความเชี่ยวชาญในหลักตัวอักษรศาสตร์ และเลขศาสตร์ว่านี่คือป้ายหมวดของผู้นำที่มีคุณธรรมเท่านั้น ที่จะครอบครองได้ รวมมูลค่าป้ายทะเบียนทั้งหมดมากกว่า 40 ล้านบาท

ว่าที่ร้อยตรีภณ ตรีสุขเกษม เปิดเผยว่า ตนมีความศรัทธาในหลักธรรมพุทธศาสนามาตั้งแต่สมัยเด็ก เช่น ตอนเรียนหนังสือระดับมัธยมต้น ที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนาพุทธมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะเรียนจบระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวัสดุศาสตร์ พอลิเมอร์ เกียรตินิยม อันดับ 2 จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จากนั้นไปศึกษาต่อจนจบระดับปริญญาโท MSc in technology exploitation and management. Distinction with Top of the class, University of London. Queen Mary College ประเทศอังกฤษ

ว่าที่ร้อยตรีภณ กล่าวต่อว่า เมื่อกลับมารับช่วงทำธุรกิจเป็นซีอีโอ ต่อจากคุณพ่อ ตนเองก็เห็นว่าทางรวยนั้นมีอยู่ สามารถรวยได้หลายวิธี หลายรูปแบบ แต่ถ้าจะรวยแบบยั่งยืน แบบกินอิ่ม นอนหลับ อาหารย่อยง่าย เครียดน้อย ปลอดโรคมะเร็ง ปลอดโรคเรื้อรัง โอกาสคนมาลอบยิงน้อยนั้น ต้องดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม โดยมีแก่นของคำว่าคุณธรรมคือ การยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อม มากไปกว่านั้นหลักคำสอน อิทธิบาท 4 หนทางสู่ความสำเร็จ ยังเริ่มต้นที่ ฉันทะ ที่แปลว่า ต้องที่ใจก่อน ยินดีพอใจในสิ่งที่ทำก่อนซึ่งสุดยอดมากๆ ลึกซึ้ง แต่อธิบายให้เข้าใจง่าย และครอบคลุมได้ในเพียง 4 คำ อันได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และเห็นชัดเจนจากประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตของตนเองว่า เวลาตนเองประสบความสำเร็จก็เพราะทำในแบบที่สอดคล้องกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 เรื่องที่ตนล้มเหลวมาก็มาก เมื่อมาตรึกตรองดูก็พบว่า ส่วนมากที่ล้มเหลวก็หนีไม่พ้น การที่ไม่ได้ทำตามหลักอิทธิบาท 4

ส่วน ” อริยสัจ 4″ ความจริงอันประเสริฐนั้นสูงส่ง และช่วยให้ผู้เข้าใจ และ ลงมือดำเนินชีวิตตามหลักนี้นั้นจะทุกข์น้อยลงได้อย่างแท้จริง MR P กล่าวว่า “ที่เล่ามาไม่ได้อยากให้เชื่อ หรือแค่เห็นด้วยแล้วจบไป แต่อยากให้ทุกคนดำเนินชีวิต โดยยึดหลัก อริยสัจ 4 และ อิทธิบาท 4 ถ้าสังคมเรามีคนที่ดำเนินวิถีชีวิตตาม 2 หลักนี้ เป็นจำนวนมาก สังคมเราไม่ว่าระดับชุมชน ระดับประเทศ หรือ ทั้งโลกใบนี้ จะทุกข์กันน้อยลง มีความสุข ความสำเร็จกันมากขึ้น อย่างแน่นอน”

สำหรับ ว่าที่ร้อยตรีภณ นั้น เคยบวชเรียนกับ พระอาจารย์เยื้อน ขันติพโล และตัดสินใจกลับสู่ทางโลกเพื่อทำธุรกิจให้ร่ำรวย โดยมีเป้าหมาย ณ ช่วงเวลานี้คือการสร้างสังคมที่รวมคนมี “คุณธรรม” และ “เก่ง” ในโลกธุรกิจ โดยยึดหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจ

“ผมอยากบอกว่าที่สึกมาก็รู้อยู่แก่ใจว่าเพราะตนยังมีตัวตนอยู่ ยังไม่ได้อยากเข้านิพพานในชาติหน้า ณ ตอนนี้ตั้งเป้าอยากมีคุณสมบัติ บุญบารมีถึงไปในระดับสวรรค์ชั้นดุสิตเป็นอย่างน้อย และก่อนบวชก็ได้รับปากคุณแม่ว่าจะสึกแน่ๆ ปัจจุบันเป้าหมายขั้นสูงของผม (Higher purpose) คือต้องการให้ iiK SOCIETIES เราขยับขยาย และเป็นสังคมที่รวม “คนเก่ง” ที่มี”คุณธรรม” ให้ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับเรากันมากๆ โดยแม้จะดำเนินชีวิตทางโลก ยังไม่ได้บวช นุ่งห่มจีวร ก็สามารถเจริญได้ทั้งทางโลก และทางจิตใจ ในระดับนึง”

“ในส่วนป้ายทะเบียนรถนั้นผมต้องบอกว่ารู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่สามารถประมูลได้ป้ายทะเบียนรถทั้งสองป้ายนี้มาเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงได้ประมูลป้ายหมวด 9กฆ ตามหลักผลรวมเลขศาสตร์ และหลักตัวอักษรศาสตร์ในป้ายทะเบียนรถที่ยังไม่มีใครให้ความรู้มากนักในไทย กว่า 60 ป้าย ซึ่งมีมูลค่ารวมมากกว่า 40 ล้านบาท ซึ่งพร้อมจะแบ่งปันให้กับกลุ่มผู้นำที่ประสบความสำเร็จ ที่มีคุณธรรมประจำใจ ไว้ครอบครอง เพื่อความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไปทั้งทางโลกและทางจิตใจ โดยติดต่อพูดคุยกับมิสเตอร์พี ได้ที่ LINE: @mrptabien”

ซึ่งป้ายทุกป้ายถูกคัดสรรตามหลักอักษรศาสตร์และเลขศาสตร์สำหรับป้ายทะเบียนรถยนต์ โดยตัวอักษรศาสตร์ “ก” เหมาะกับผู้นำทุกวงการที่พร้อมเป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้เหล่าบริวาร เป็นเสาหลักให้ผู้อื่นได้ และจะได้ลูกน้อง, คู่ครอง และ ลูก ที่ใกล้ชิด เก่งและฟังเราจาก ตัวอักษร “ฆ” รวมถึงผลรวมเลขศาสตร์สามารถแปลความออกมาได้รู้ถึงจิตใต้สำนึกของผู้ที่ใช้ หรือขับรถป้ายทะเบียนคันนั้นบ่อยๆ ว่าบทสรุปข้างในจิตใจตอนนี้กำลังมุ่งเน้นเรื่องอะไร จริงจังแค่ไหน และยังไม่พร้อม หรือไม่จริงจังเรื่องไหน ซึ่งจริงๆ แล้วทุกตัวเลขเป็นกลาง เจตนาที่ดี หรือไม่ดี ของผู้ใช้ เมื่อบวกกับผลรวมเลขศาสตร์ที่เป็นเลขเดียวกันก็สามารถส่งผลทั้งด้านดี และไม่ดีได้หมด โดยจะสามารถทำนายได้ว่าด้านดีจะเกิดอะไรได้บ้าง ด้านเสียต้องระวังมีสติ สมาธิ ปัญญามากๆเกี่ยวกับเรื่องใดบ้าง ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถอ่านความรู้ และเรื่องจริงที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อนเกี่ยวกับหลักอักษรศาสตร์ และเลขศาสตร์เพิ่มเติมได้ที่ www.mrptabien.com

“อยากปลอดความล้มเหลว ต้องยึดหลักอิทธิบาท 4 อยากทุกข์น้อย หรือถึงขั้นพ้นทุกข์ ต้องดำเนินชีวิต บรรลุหลัก อริยสัจ 4 ครับ” ซีอีโอหนุ่ม กล่าวให้แง่คิดทิ้งท้าย