สายซิ่งแวะปั๊มด่วน! พรุ่งนี้ ‘เบนซิน-แก๊สโซฮอล์’ ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร

เมื่อเวลา 17.00 น. บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ PTTOR ในกลุ่มบริษัท ปตท. และบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่ม ดีเซล ราคาคงเดิม มีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น. วันที่ 15 ธ.ค. 2565

Advertisment

สำหรับราคาใหม่ มีดังนี้ GSH95S EVO อยู่ที่ 35.15 บาท/ลิตร, GSH91S EVO อยู่ที่ 34.45 บาท/ลิตร, GSH91S EVO อยู่ 34.18 บาท/ลิตร, GSH E20S EVO อยู่ที่ 32.54 บาท/ลิตร, GSH E85S EVO อยู่ที่ 32.69 บาท/ลิตร, Hi Diesel B20S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร, Hi Diesel S อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร, Hi Diesel S B7 อยู่ที่ 34.94 บาท/ลิตร, Hi Premium Diesel S B7 อยู่ที่ 43.66 บาท/ลิตร (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

Advertisement

ข่าวน่าสนใจอื่น: