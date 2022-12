ส.โฆษณา อวดโฉม ผลงานสุดยอดความคิดสร้างสรรค์ประจำปี’65

สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย (AAT) ประกาศความสำเร็จงานเทศกาลสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Adman Awards & Symposium 2022” วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ พร้อมเผยโฉมผู้ชนะคว้ารางวัลที่สุดของความคิดสร้างสรรค์

นายรติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากการจัดงาน “Adman Awards & Symposium 2022” วันความคิดสร้างสรรค์แห่งชาติ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากชาว Adman และบุคคลทั่วไปที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ทั้งในส่วนของการร่วมจุดประกายและฟังไอเดียอันทรงพลัง จากกูรูนักพูด นักคิดสร้างสรรค์ ผู้สร้างความบันเทิง นักธุรกิจการตลาด ทั้งจากนอกและในประเทศกว่า 50 ชีวิต มาอัพเดทเทรนด์และแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดสร้างสรรค์กันอย่างไม่มีกั๊ก ในเวที “ครีเอทีฟทอล์ค” กับ 34 หัวข้อเด็ด ตลอดระยะเวลา 2 วัน ของการจัดงาน

“สำหรับในปี 2023 การจัดงาน Adman Awards & Symposium ก็จะยังคงเดินหน้าต่อไป และอยากจะเชิญชวนทุกๆคนจากหลากหลายอาชีพสร้างสรรค์ นักการตลาด ผู้ประกอบการ อาจารย์และนักศึกษา ส่งผลงานมาร่วมประกวดหรือมาตักตวงความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดยิ่งขึ้นอีก” นายรติ กล่าว

นายรติกล่าวว่า สำหรับการประกาศผลรางวัล ‘Adman Awards 2022’ มีหลายหมวดที่สามารถคว้ารางวัล Best ไปครอง ได้แก่ หมวด Craft ผลงาน Fate – Cocktail จาก GMM Grammy หมวด Design ผลงาน The Broken Home จาก Choojai And Friends หมวด Entertainment ได้แก่ ผลงาน อัลบั้ม เพื่อชีวิตกู Taitosmith จาก GMM Grammy หมวด Experience & Activation ได้แก่ ผลงานห่านคู่ธรรมดาที่ทำมาดี จาก Glow Story หมวด Film ได้แก่ ผลงาน Five Star : Quality Time,Again จาก Rabbit’s Tale หมวด Media ได้แก่ ผลงาน The Eyeballs Heist จาก Wunderman Thomson Thailand และ หมวด Social & Influencer ซึ่งเป็นรางวัลใหม่สำหรับปีนี้ ได้แก่ ผลงาน Five Star : Quality Time,Again จาก Rabbit’s Tale และ อีก 4 รางวัลพิเศษ ในหมวด Meta Special Awards ได้แก่ ผลงาน แอพพ์ The1 พีค ได้ทุกวัน จาก The 1 Central ผลงาน In a Relationship With Lotus’s จาก The Leo Burnett Group Thailand ผลงาน Hopster X Kktown : Hopster Relax Fest จาก Far East Fame Line DDB ผลงาน The Other Mother’s Day จาก BBDO Bangkok และ รางวัล Special Awards ในปีนี้ มี 4 รางวัล ในหมวด Best Of Show ได้แก่ ผลงาน อัลบั้ม เพื่อชีวิตกู Taitosmith จาก GMM Grammy หมวด Production Company Of The Year ได้แก่ Suneta House หมวด Advertiser Of The Year ได้แก่ Netflix และ หมวด Advertising Agency Of The Year ได้แก่ Wunderman Thomson Thailand