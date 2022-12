AWC ส่งมอบสกายวอล์กเชื่อม’เกทเวย์ บางซื่อ’ กับรถไฟฟ้า MRT บางโพ ให้กทม.

AWC ส่งมอบสกายวอล์ก เชื่อม ’เกทเวย์ แอท บางซื่อ’ กับรถไฟฟ้า MRT บางโพให้กทม.

วันที่ 16 ธันวาคม นายภีม ลิ่วลม หัวหน้าคณะกลุ่มรีเทลและโฮลเซลล์ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า AWC ได้ดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (SKY WALK) เชื่อมต่อระหว่างศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ กับสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพ ด้วยจุดประสงค์ในการอำนวยความสะดวกสบายและความปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ที่สัญจรเชื่อมต่อระหว่างสองฝากของถนนประชาราษฎร์ และสถานีรถไฟฟ้า MRT บางโพ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการภายในศูนย์การค้า

เนื่องในโอกาสที่ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ครบรอบ 4 ปี ทางบริษัทจึงขอส่งมอบทางเดินยกระดับนี้ให้กับกรุงเทพมหานคร(กทม.) เพื่อเป็นสาธารณประโยชน์ให้แก่คนในชุมชน และร่วมสร้างคุณค่าสู่สังคมอย่างยั่งยืน

สำหรับทางเดินยกระดับ เชื่อมระหว่างศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ กับรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน สถานีบางโพ เป็นทางเดินยกระดับลอยฟ้าแห่งแรกในย่านบางโพ มีความยาว 270 เมตร ตั้งอยู่บนถนนประชาราษฎร์สาย 2 บริเวณเกาะกลางถนน โดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 และเปิดให้ประชาชนใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบเมื่อเดือนกันยายน 2565 ที่ผ่านมา

“การดำเนินการก่อสร้างทางเดินยกระดับครั้งนี้ เป็นการผนึกกำลังระหว่างภาคเอกชน ภาครัฐ และประชาคมในการรวมพลังสร้างคุณค่าสู่สังคม พร้อมขานรับนโยบายการประหยัดพลังงานของรัฐบาลในการลดใช้รถยนต์ในการเดินทางเพื่อร่วมกันยกระดับมาตรฐานการสัญจร แก้ไขปัญหาความหนาแน่นของการจราจรบริเวณสี่แยกบางโพและในเขตบางซื่อ ตลอดจนร่วมพัฒนาศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ให้เป็นศูนย์การค้าที่อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุม” นายภีมกล่าว

ทั้งนี้ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ เป็นศูนย์การค้าไลฟ์สไตล์ที่ครบครันด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย ภายใต้คอนเซ็ปต์ Ultimate Fun & Family Experience เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสนุกและความสุขสำหรับสมาชิกทุกคนในครอบครัว ชูจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ ได้แก่

The Best ALL Day Lifestyle Market and The Best Night-time Lifestyle Hangout เพลิดเพลินกับประสบการณ์ตลอดทั้งวัน ด้วยจุดเช็คอินไฮไลท์สำหรับช่วงกลางวัน ‘เพลินปาร์ค’ พื้นที่สีเขียวโปร่งโล่ง พร้อมด้วยสนามเด็กเล่น และโซน pet-friendly ที่สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาด้วยได้ พร้อมจุดเช็คอินไฮไลท์สำหรับช่วงกลางคืน ‘เพลินคราวด์’ รูฟท็อปชมวิวเมืองและพระอาทิตย์ตกดินแบบพาโรนามา ให้ทุกคนได้แฮงค์เอ้าท์และดื่มด่ำกับบรรยากาศยามค่ำคืน ตอบโจทย์ทุกกลุ่มลูกค้าในที่เดียว

Eat & Dining Destination จุดหมายปลายทางศูนย์กลางความอร่อยในย่านบางซื่อ รวบรวมร้านอาหารและคาเฟ่ พร้อมบรรยากาศสบายๆ ของโซนอาหารที่ตกแต่งสไตล์โฮมมี่ เสมือนนั่งรับประทานอาหารมื้อพิเศษกับครอบครัวภายในบ้านที่อบอวลไปด้วยความสุข

The Best Kids & Family Experience ทำทุกวันเป็นวันแห่งรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวด้วยสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ครบครันด้วยเครื่องเล่น ร้านค้าและการบริการที่คัดสรรเป็นพิเศษสำหรับสมาชิกวัยเรียนรู้ในครอบครัว โดยมีพื้นที่กว่า 95,000 ตารางเมตร

ปัจจุบัน พอร์ตโฟลิโอในกลุ่มธุรกิจศูนย์การค้าของ AWC ประกอบด้วย 9 โครงการ ได้แก่ ศูนย์การค้าตะวันนา บางกะปิ, ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า เชียงใหม่, ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ พลาซ่า แอท งามวงศ์วาน, โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์, โครงการลาซาล อเวนิว 1 และ 2, ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ, ศูนย์การค้า เกทเวย์ เอกมัย และเดอะ ล้ง 1919 ริเวอร์ไซด์ เฮอริเทจเดสติเน