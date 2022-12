“สยามสแควร์” เริ่มแน่น คนแห่ปักหลัก ดูเทศกาลดนตรีวันสุดท้าย

เมื่อเวลา 12.00 น. วันที่ 18 ธันวาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศบริเวณสยามสแควร์เริ่มคึกคักตั้งแต่เช้า เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายงาน Siam Music Fest เทศกาลดนตรีฟรีที่เปิดเล่นใจกลางสยาม ตั้งแต่ 14.00-23.00 น.

โดยเวทีหลักอยู่ที่สยามสแควร์ ซอย 7, สยามสแควร์ ซอย 2, สยามสแควร์ ซอย 3, ลานกิจกรรมสีฟ้า, ลานกิจกรรมบล็อกไอและลาน BTS สยามสแควร์วัน

สำหรับศิลปินทำการแสดงวันที่ 18 ธันวาคม เช่น NONT TANONT, The Parkinson, THE TOYS, SAFEPLANET, The Yers, Dept, MEAN, Moving And Cut และ Anatomy Rabbit เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าสำหรับสภาพการจราจรเริ่มมีรถในปริมาณมาก