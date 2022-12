“อัลติจูด”บุกตลาดอัลตร้าลักชัวรี่ปั้นแบรนด์บ้านหรูริมเจ้าพระยารา 115-515 ล้านบาท

นายชยพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้แบรนด์ “อัลติจูด” (ALTITUDE) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดบ้านหรูระดับอัลตร้าลักชัวรี่ในช่วงที่ผ่านมาเติบโตขึ้นทั่วโลก โดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ำ หรือ ทะเล จากสัดส่วนความต้องการที่มีมากกว่าการพัฒนาป้อนเข้าสู่ตลาด ซึ่งปรากฎการณ์นี้เกิดขึ้นทั้งในประเทศแถบยุโรปและเอเชีย อย่าง รัฐแคลิฟอร์เนีย รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และฮ่องกง รวมถึงประเทศไทย สำหรับประเทศไทย พบว่ายังไม่มีการพัฒนาโครงการใหม่ที่เป็นบ้านเดี่ยวริมแม่น้ำใจกลางเมืองแม้แต่แห่งเดียว เนื่องจากราคาที่ดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาในเขตกรุงเทพฯ ชั้นใน ปรับตัวสูงขึ้นถึง 400% ภายในช่วง10 ปี ซึ่งเป็นข้อมูลอ้างอิงจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าทรัพย์สิน

“อัลติจูด ได้เล็งเห็นถึงเทรนด์การเติบโตในหลายประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทย รวมถึงกลุ่มผู้อยู่อาศัย นักลงทุนและชาวต่างชาติ ที่กำลังมองหาบ้านเดี่ยวระดับอัลตร้าลักชัวรี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา จึงมีแนวคิดนำที่ดินผืนสุดท้ายกว่า 5 ไร่ ริมแม่น้ำ บนทำเลเจริญนคร ซึ่งอยู่ห่างจากใจกลางเมือง สยาม สาทร และไอคอนสยาม เพียง 5 นาทีเท่านั้น มาพัฒนาโครงการบ้านเดี่ยวระดับไอคอนิคแห่งเดียวในประเทศไทย” นายชยพล กล่าว

โครงการ “เดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด” (THE COLLECTION RIVERFRONT BY ALTITUDE) นับเป็นแฟลกชิปใหม่ในตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะในระดับอัลตร้าลักชัวรี่ที่เป็นโครงการบ้านเดี่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งอยู่บนทำเลศักยภาพที่หาได้ยากในปัจจุบัน (Rare Item) โดยเตรียมพัฒนาบ้านเดี่ยว จำนวนเพียง 11 ยูนิตเท่านั้นในโครงการ ด้วยงบลงทุน 2,735 ล้านบาท

โดยการพัฒนาโครงการ “เดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด” มีการผนึกกำลังร่วมกันของพาร์ทเนอร์ชั้นนำระดับโลก นำโดย บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, บริษัท สโตนเฮ้นจ์ อินเตอร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เดอะ แบล็คไท เซอร์วิส จำกัด, บริษัท แลนด์สเคป เทคโทนิคส์ จำกัด, บริษัทในเครือ ลิกซิล เฮาส์ซิ่ง เทคโนโลยี เอเชีย พร้อมด้วยบริษัทอิตาเลียนชั้นนำในการผลิตเรือยอชต์ อย่าง Azimut Yachts Thailand

ทั้งนี้ “เดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอท์ บาย อัลติจูด” เป็นการพัฒนาในรูปแบบบ้านระดับอัลตร้าลักชัวรี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ด้วยแนวคิด The Timeless Legacy For Your Next Generations เติมเต็มช่องว่างสุดท้ายของนิยามความสำเร็จอย่างมีระดับ ในคอลเลกชันอสังหาริมทรัพย์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ ไม่เพียงแต่มอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่หรูหราตลอดช่วงชีวิตของคุณ แต่ยังรวมถึงเพื่อการลงทุนต่อยอดสำหรับอนาคต ด้วยดีไซน์ดั่งงานศิลปะระดับไอคอนิก ผสมผสานระหว่างพื้นที่วิวโค้งน้ำเจ้าพระยาอันเก่าแก่ที่มีความเชื่อว่าเป็น “ท้องมังกร” ที่นี่จึงถูกรังสรรค์ไว้เป็นมรดกอันล้ำค่า สามารถส่งต่อไปยังรุ่นลูกหลาน มีให้เลือก 2 แบบ รวมทั้งหมด 11 หลัง ราคาเริ่มต้นที่ 115-515 ล้านบาท

นายชยพล กล่าวว่า โครงการ เดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอท์ บาย อัลติจูด ถือเป็นแฟลกชิปโปรเจกต์ของอัลติจูด ก่อนขึ้นปี 2566 อย่างยิ่งใหญ่ และนับเป็นก้าวสำคัญในการพลิกประวัติศาสตร์วงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย ที่มีบ้านระดับอัลตร้าลักชัวรี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตั้งอยู่ใจกลางเมืองอย่างแท้จริง และที่นี่ถือเป็นสมบัติอันล้ำค่าชิ้นสุดท้ายที่มอบประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างเหนือระดับและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้อยู่อาศัยส่งต่อจนถึงรุ่นลูกหลาน

“บริษัทฯ ยังเดินหน้าหน้าขยายการดำเนินงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างต่อเนื่อง จากอัตราการเติบโตของกลุ่มผู้ซื้อที่มีความมั่งคั่งทางการเงิน ทั้งเพื่ออยู่อาศัยและลงทุน บนทำเลทำเลระดับพรีเมียมริมแม่น้ำเจ้าพระยา ใจกลางสถานที่สำคัญ แหล่งชอปปิ้ง และแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถสร้างผลตอบแทนระยะยาวได้ดี ซึ่ง “เดอะ คอลเลคชั่น ริเวอร์ฟรอนท์ บาย อัลติจูด” นับเป็นโครงการแรกที่เป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญในการรุกเข้าสู่ตลาดอัลตร้าลักชัวรี่อย่างเต็มตัว”