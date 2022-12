‘ดีแทค’ จัดทัพสัญญาณหนุนหยุดยาวปีใหม่ รับนทท.เส้นทาง เมืองหลัก-รองทั่วไทย

‘ดีแทค’ เตรียมสัญญาณพร้อมรับวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ 2566 จัดสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงรับคนเดินทางท่องเที่ยวรับลมหนาว และใช้วันหยุดยาวพักผ่อน คาดสถานที่ท่องเที่ยวทั้งเมืองหลักและเมืองรองทั่วไทยจะได้รับการสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ รวมทั้งชาว Digital nomad ที่มาท่องเที่ยวพร้อมทำงานได้ทุกที่ผ่านระบบออนไลน์

Advertisment

นายประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ช่วงเดือนธันวาคมเป็นช่วงที่คนไทยนิยมเดินทางท่องเที่ยวและพักผ่อนกันในช่วงวันหยุดยาว รวมถึงการเปิดประเทศที่ทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาเที่ยวไทยเพิ่มขึ้น และไทยยังเป็นจุดหมายของชาว Digital nomad ที่มีไลฟ์สไตล์ดิจิทัลที่เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกับทำงานได้ทุกที่ในโลกผ่านระบบออนไลน์และอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดีแทคได้ขยายสัญญาณครอบคลุมพื้นที่ใช้งานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทีมดูแลสัญญาณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วไทยในช่วงเฉลิมฉลองสู่ปีเถาะ

ดีแทคจัดทัพพร้อมให้บริการมือถือเพื่อรองรับเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมีความสำคัญในการติดต่อสื่อสารรวมถึงช่วงเฉลิมฉลองสู่ปีใหม่และท่องเที่ยว ดีแทคได้มุ่งขยายสัญญาณ 5G อย่างต่อเนื่องด้วยคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งครอบคลุมทั้งหมด 77 จังหวัดแล้วภายในครึ่งปีแรกที่ผ่านมา และติดตั้งสถานีฐานบนเครือข่าย 5G เพิ่มขึ้นโดยมีทั้งสิ้นประมาณ 18,800 สถานีฐาน (ข้อมูลไตรมาส 3/2565) ซึ่งดีแทคเห็นความสำคัญในพฤติกรรมใช้งานดิจิทัลทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมถึงการที่ไทยถูกจัดอันดับเมืองที่น่าทำงานของชาว Digital Nomad เช่น เชียงใหม่ติดอันดับ 3 ของ The 16 Best Cities For Digital Nomads To Explore ในปี 2565 ของ By Digital Nomad เป็นต้น จึงได้ขยายสัญญาณรองรับพฤติกรรมการใช้งานที่ครอบคลุมทุกรูปแบบ

Advertisement

ดีแทคชู 5 แนวทางพร้อมรองรับช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ 2566

ขยายสัญญาณสถานที่ยอดนิยมปีใหม่ – ดีแทคได้ขยายสัญญาณเพิ่มตามจุดจัดงานปีใหม่และกิจกรรมต่างๆ หรือพื้นที่ที่คนจะมาพบกันจำนวนมาก รวมถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆ เพื่อดูแลเป็นกรณีพิเศษในการ เพิ่มอุปกรณ์เสริมสัญญาณและรถโมบายล์ ทั้งกรุงเทพและจังหวัดต่าง ๆ ที่มีการจัดงานและพื้นที่ท่องเที่ยวในภูมิภาคต่างๆ ทั่วไทย ศูนย์รวมการเดินทางสถานีขนส่งและสนามบิน – ดีแทคให้ความสำคัญในการใช้งานรองรับจุดสำคัญที่เป็นศูนย์กลางเดินทาง โดยช่วงเทศกาลที่ประชาชนจำนวนมากจะใช้ สนามบิน สถานีรถไฟ สถานีขนส่งต่างๆ เพิ่มมากขึ้นดังนั้น ดีแทคจึงได้วางแผนล่วงหน้ารองรับตามจุดต่างๆ ที่เป็นจุดคมนาคมเพื่อเดินทางสู่จังหวัดสำคัญ เส้นทางจราจรการเดินทางที่สำคัญ – ดีแทคได้ขยายสัญญาณรองรับนักเดินทาง ที่ใช้เส้นทางคมนาคมสายหลักต่างๆ ที่เดินทางเชื่อมต่อภูมิภาค ทั้งการเดินทางรถยนต์ส่วนตัว รถสาธารณะเพื่อไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ หรือเดินทางกลับยังภูมิลำเนา ทุกภูมิภาค โดยเฉพาะเส้นทางมุ่งสู่ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นที่นิยมในช่วงเทศกาล รวมถึงเส้นทางคมนาคมสู่ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ สายมู – ไหว้พระทำบุญ – ดีแทคพร้อมรองรับการใช้งานในช่วงเฉลิมฉลองปีใหม่ โดยปกติคนนิยมเดินทางมาทำบุญ หรือร่วมงานสวดมนต์ข้ามปี และไหวัพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ทีม 1678 พร้อม 24 ชั่วโมง –ดีแทคได้จัดเตรียมทีมคอลเซ็นเตอร์รองรับการบริการและคอยช่วยเหลือลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งรับแจ้งเหตุเพื่อช่วยเหลือเหตุฉุกเฉินต่างๆ จากลูกค้า รวมการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางโซเชียลของดีแทค เช่น Facebook และ Line อีกด้วย นอกจากนี้ ลูกค้าดีแทคที่เดินทางอยู่ต่างประเทศและต้องการติดต่อดีแทคคอลเซ็นเตอร์ เพื่อขอข้อมูลหรือการช่วยเหลือต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่สายด่วน +6622028100 (บริการฟรี)