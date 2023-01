พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ เรียนรู้ศาสตร์พระราชา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ

พลอากาศเอก เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เปิดเผยว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) หรือ พกฉ. มีภารกิจในการเผยแพร่พระเกียรติคุณ พระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย และพระบรมวงศานุวงศ์ ด้านการเกษตร ในปัจจุบันมีการขับเคลื่อนงานสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นพร้อมรองรับการบริการดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ และการบริการให้กับประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงง่าย เชื่อมโยงข้อมูลเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งในปี 2566 นี้ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ มีทิศทางในการดำเนินงาน ดังนี้

โครงการพัฒนาห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-library) ยกระดับคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชนศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมคลังความรู้ทรัพย์สินทางปัญญาทางด้านการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ การส่งเสริมและพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพพระมหากษัตริย์ไทย ด้านการเกษตร ทั้งพิพิธภัณฑ์เสมือนจริง (Virtual Museum) เรียนรู้พิพิธภัณฑ์ทั้งในส่วนของพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ร้านอาหารกิน อยู่ ดี องค์ความรู้เกร็ดวิชาภาคการเกษตร ผ่านช่องทางออนไลน์ อาทิ “Website , Facebook fanpage, Youtube, Tiktok, Instagram ตลอดจนถึง Application wisdomking museum ศูนย์รวมกิจกรรม กิจการทุกอย่างขององค์กร

ก้าวสู่ศักราชใหม่เปิดเข้าชม 2 พิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่พิพิธภัณฑ์ในอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 8 จัดแสดงเรื่องราวของ “วิถีเกษตรกรไทย”ตามรอยศาสตร์พระราชา” ภายใต้แนวคิด เกษตรกรไทยเท่ มีกิน มีใช้ มีเก็บ มีเกียรติและเปิดให้ชม “นิทรรศการขุมทรัพย์ของแผ่นดิน” สืบสาน รักษา ต่อยอด งานที่พ่อพาทำ สนองพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดแสดงนิทรรศการแนวคิดความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ ที่ควรค่าแก่การสืบสานด้วยศาสตร์พระราชา พร้อมสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ The Magic Box ค้นหาความมหัศจรรย์ขุมทรัพย์ของแผ่นดิน ในการเป็นเกษตรกรไปด้วยกัน we are farmer together

พกฉ.จัดกิจกรรมที่เหมาะสำหรับทุกคนในครอบครัว “ท่องเที่ยวสุขสันต์ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรฯ” ในรูปแบบ One day trip เข้าชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ลงมือฝึกปฏิบัติ อาทิ การปลูกข้าวเล่นโคลน การปั้นดินสร้างบ้าน มือใหม่หัดปลูกผักหลากหลายรูปแบบเทคนิค การทำยาดมเขย่า ยาดมสมุนไพร ผ้ามัดย้อมพิมพ์ลายสีธรรมชาติ เป็นต้น เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคาร และภาพยนตร์แอนิเมชัน 3 มิติ ในวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ทุกสัปดาห์ที่ 2 3 และ 4 ของเดือน

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง มีให้เลือกถึง 13 หลักสูตรการเรียนรู้เหมาะสำหรับทุกกลุ่เป้าหมาย ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ความคิด ฐานจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ในอาคาร พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง ที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและลงมือปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีอยู่หลายหลักสูตรและระยะเวลาให้เลือกเรียนรู้กัน ตั้งแต่ 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง 5 ชั่วโมง หรือรูปแบบค่ายการเรียนรู้ 2 วัน 1 คืน 3 วัน 2 คืน สามารถรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมได้มากกว่าวันละ 800 คน สามารถเข้าเรียนรู้รูปแบบการเรียนรู้ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ และช่องทางออนไลน์ หรือหน่วยงานใดไม่สะดวกเดินทางมาในพื้นที่ สามารถเข้าร่วมหลักสูตรเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเคลื่อนที่ และนิทรรศการสัญจร ยกขบวนองค์ความรู้ไปจัดกิจกรรมให้ถึงสถานที่

ด้านกิจกรรมยอดฮิต “ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง” จัดขึ้นทุกเสาร์ -อาทิตย์ สัปดาห์แรกของเดือน พื้นที่จุดประกายความคิด แลกเปลี่ยนองค์ความรู้นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมวิชาของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้รู้จริง ทำจริง จำหน่ายผลผลิต สินค้าเกษตรอินทรีย์ ต้นไม้ พันธุ์ไม้ พร้อม บูธสินค้ากว่า 100 ร้านค้า

ตลาดน้องใหม่ เปิดให้ตามคำเรียกร้องของพี่น้องประชาชน “ตลาดสบายๆ” ทุกวันเสาร์ -อาทิตย์ สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพาครอบครัวมา ช้อป ชม ชิม ชิลล์ ของดีของเด่นของอร่อยที่ตลาดสบายๆ จัดเต็มคาราวาน Food Truck งานศิลปะ งาน DIY พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ กิจกรรมการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอื่น ๆ อีกหลากหลาย

สำหรับกิจกรรมกลางเดือนนี้ พบกันในงานวันเด็กแห่งชาติ “เมล็ดพันธุ์ของพระราชา” มาร่วมฟูมฟัก รดน้ำพรวนดินเหล่าเมล็ดพันธุ์ให้งอกงาม ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 15.00 น.เรียนรู้วิถีเกษตรพอเพียงที่สอดแทรกสาระความรู้ สนุกอัดแน่นทุกกิจกรรม ลงมือปฏิบัติจริงผ่านเกมสนุกๆ อาทิ จักรยานสูบน้ำ ปลูกผักกลับบ้าน ต่อวงจรโซลาร์เซลล์ ตามล่าหาเมล็ดพันธุ์ นาปาเป้า หนูน้อยจ่ายตลาด ผนวกความสนุกในยุกต์ออนไลน์ ชิงไหวพริบกับเกม Kahoot สวมแว่น VR (Virtual Reality Glass) ตะลุยพิพิธภัณฑ์บนโลกเสมือนจริง และอีกมากมายกว่า 20 ฐานการเรียนรู้ สนุกสนาน ลุ้นรับของรางวัลมากมาย สนุกครบครันพร้อมรับของรางวัลใหญ่กลับบ้าน