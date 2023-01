“แม็คยีนส์” เปิดตัว “แม็ค เพลย์” ดึงหมอเจี๊ยบร่วมถ่ายทอดควมมั่นใจ

นายเจมส์ ริชาร์ด อมตวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ MC เปิดเผยว่า บริษัทมีความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ กับการนำเสนอประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับลูกค้า และการขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มวัยรุ่น คนรุ่นใหม่เพิ่มมากขึ้น ด้วยการเปิดตัว “แม็ค เพลย์” (Mc PLAY) ต่อยอดแคมเปญ “MY MC MY WAY ชีวิต…เต็มแม็ค” กับแนวคิด “Body Positivity” เข้าใจในความแตกต่างของรูปร่าง และพร้อมสร้างสรรค์ลุคที่ดีที่สุดในแบบฉบับของตัวเองด้วยผลิตภัณฑ์จากแม็คยีนส์ พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวคอลเลกชัน “แม็ค กราฟฟิตี้ เพลย์” (Mc Graffiti Play Collection) ชูคอนเซ็ปต์ “เป็นตัวเองให้สุดและออกไปโลดเล่นซะ” โดยมี “หมอเจี๊ยบ” แพทย์หญิง ลลนา ก้องธรนินทร์ ร่วม ถ่ายทอดความมั่นใจในแบบฉบับของตัวเองให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้น คอลเลกชันนี้ คือการนำเสนออิสระในการแต่งตัวผ่านลวดลาย MY MC MY WAY ชีวิต…เต็มแม็ค กับศิลปะแนวกราฟฟิตี้ พร้อมปลดปล่อยจินตนาการและอิสระทางความคิด ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานผ่านผลงานการเพ้นท์และการพ่นสี นำมาสู่แรงบันดาลใจในการแต่งตัวที่บ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนได้อย่างชัดเจน

“คอลเลกชัน แม็ค กราฟฟิตี้ เพลย์” มาพร้อมความสนุกและสีสัน ในการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับทุกคน ผ่านงานดีไซน์และคู่สีสุดคูลที่แตกต่างจากเดิม ให้คุณได้สนุกกับการแต่งตัวในทุกๆ วันไปกับแม็คยีนส์มากยิ่งขึ้น นายเจมส์ ริชาร์ด กล่าว

สินค้าภายใต้คอลเลกชัน “แม็ค กราฟฟิตี้ เพลย์” เหมาะสำหรับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย มีไอเท็มที่เรียกว่า วัน ไซซ์ ฟิต ออลล์ (one size fits all) สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศ ทุกไซซ์ในขนาดเดียวกัน สะท้อนความเข้าใจในความแตกต่างผ่านงานดีไซน์ที่ลงตัว โดยนำลวดลายต่างๆ นำเสนอในแบบฉบับของกราฟฟิตี้สไตล์ ผสมผสานเทคนิคการไล่เม็ดสีบนผืนผ้า ที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ลวดลายกราฟฟิตี้ดูคมชัดมากยิ่งขึ้น สินค้าในคอลเลกชัน พบกับเสื้อยืดพิมพ์ลายกราฟฟิตี้ เสื้อรีสอร์ทเชิ้ตกับเทคนิคการต่อลายกราฟฟิตี้ทั้งตัว รวมไปถึงไอเท็มฮอตฮิตที่ช่วยคอมพลีทลุคคูลๆ ได้อย่างลงตัว อาทิ เช่น เสื้อฮู้ดดี้พิมพ์ลาย เสื้อสเวตเตอร์ เสื้อแจ็คเก็ตเดนิมทรงโอเวอร์ไซซ์ สนุกต่อไม่รู้จบไปกับแอกเซสเซอรี อย่าง ผ้าพันคอพิมพ์ลายที่มาพร้อมกับกระป๋องลายกราฟฟิตี้ มีให้เลือกถึง 4 ลวดลายด้วยกัน รวมไปถึงหมวกทรงบัคเก็ตลายกราฟฟิตี้ ที่สวมใส่ได้ทั้ง 2 ด้าน