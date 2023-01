“ช้อปซูเปอร์ เซฟได้อีก” กับเครดิต ทีทีบี มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท

บัตรเครดิต ทีทีบี มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

เมื่อวันที่ 18 มกราคม ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประชาสัมพันธ์ บัตรเครดิต ทีทีบี ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังทั่วประเทศ มอบเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท และแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อช้อปสินค้าใด ๆ ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 – 31 มีนาคม 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

สิทธิพิเศษ 1: รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,800 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายขั้นต่ำ 2,000 บาท / เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 60 บาท และรับเพิ่มขึ้นตามขั้นที่กำหนดเมื่อมียอดใช้จ่ายเพิ่มขึ้น จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 600 บาท / บัญชีบัตรหลัก / เดือน และสูงสุด 1,800 บาท ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป ทีทีบี ทัช หรือส่ง SMS พิมพ์SUP ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026 สำหรับบัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ รับสิทธิ์ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียน

สิทธิพิเศษ 2: สำหรับบัตรเครดิตประเภทที่มีคะแนนสะสม แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมทุก1,000 คะแนน บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ อินฟินิท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท (15%) บัตรเครดิต ทีทีบี รีเซิร์ฟ ซิกเนเจอร์ รับเครดิตเงินคืน 120 บาท (12%) และบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิต ธนชาต รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (10%) เมื่อมียอดใช้จ่าย 1,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป

โดยแลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายจำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 50,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการส่งเสริมการขาย ส่ง SMS แลกคะแนนทุกครั้งที่ร่วมรายการ พิมพ์ SPS ตามด้วยทุก 1,000 คะแนน เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้ายส่งมาที่ 4806026

ซูเปอร์มาร์เก็ตที่ร่วมรายการ: Aeon Max Value ทุกสาขา / Big C ทุกรูปแบบ ทุกสาขา / Dear Tummy / Foodland ทุกสาขา / Golden Place ทุกสาขา / Gourmet Market & Home Fresh Mart ทุกสาขา / Healthiful ทุกสาขา / Looks ทุกสาขา / Lotus และ Lotus’s go fresh ทุกสาขา / MM Food Service / Rimping ทุกสาขา / Tang Hua Seng ทุกสาขา /

Tops, Tops Food Hall, Tops Fine Food ทุกสาขา และ Tops Club / Villa Market ทุกสาขา ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ร่วมรายการ : Big C Online / Gourmet Market และ Home Fresh Mart Online / Lotus Online / Makro Click / Makro Pro / Tops Online และ Villa Market Online