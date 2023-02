หวยไม่ถูก แต่น้ำมันถูก! ‘เบนซิน-โซฮอล์’ ทุกชนิดลง 30 สต./ลิตร ‘ดีเซล’ คงเดิม

เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร ส่วน Super Power GSH95 และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 2 ก.พ. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 43.76, GSH95 = 35.95, E20 = 34.04, GSH91 = 35.68, E85 = 34.49, พรีเมี่ยม GSH95 = 42.14, HSD-B7 = 34.94, HSD-B10 = 34.94, HSD-B20 = 34.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 43.66 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

Advertisment

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

Advertisement

บางจากฯ ลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -30 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่นและกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 35.95 / GSH91S EVO 35.68 / GSH E20S EVO 34.04 / GSH E85S EVO 34.49 / Hi Premium 97 (GSH95++) 43.64 / Hi Diesel B20S 34.94 / Hi Diesel S 34.94 / Hi Diesel S B7 34.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.66 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.)

ข่าวน่าสนใจอื่น: