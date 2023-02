ปั๊มพีทีที สเตชั่น กว่า 400 แห่งลุยขายน้ำมันกำมะถันต่ำสูตรพิเศษ แก้วิกฤตฝุ่นพิษ

พีทีที สเตชั่น ลุยจำหน่ายน้ำมันกำมะถันต่ำสูตรพิเศษพีทีที สเตชั่น กว่า 400 แห่ง แก้วิกฤตฝุ่นพิษ ดันโปร FIT Auto TUNE UP ลดไอเสีย-ฝุ่นเล็ก ถึงเม.ย.นี้

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนั้น OR ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และในฐานะผู้บริหารแบรนด์สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น (PTT Station) ซึ่งเป็นผู้นำการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง OR จึงได้ร่วมมือกับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC โดย GC กลั่นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วที่มีค่ากำมะถันต่ำเฉลี่ยประมาณ 10 PPM ซึ่งต่ำกว่าค่าที่กฎหมายกำหนด (50 PPM) ถึงประมาณ 5 เท่า และ OR นำมาผลิตเป็นน้ำมันดีเซลหมุนเร็วสูตรพิเศษสำหรับน้ำมันกลุ่มดีเซลทุกประเภทที่จำหน่ายที่สถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ภาคกลาง ภาคตะวันตก และภาคตะวันออก รวมกว่า 400 สถานี รวมทั้งจำหน่ายให้กลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมหน่วยงานราชการ โดยมีปริมาณการจ่ายประมาณ 40 ล้านลิตรต่อเดือน ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา จนถึงเดือนเมษายน 2566

รวมทั้งส่งเสริมการจำหน่ายน้ำมันพรีเมียม ดีเซล (มาตรฐานยูโร 5) โดยจำหน่ายน้ำมัน Super Power Diesel B7 ซึ่งเป็นน้ำมันเกรดพรีเมียมสูตรที่ดีที่สุดจาก พีทีที สเตชั่น มีกำมะถันต่ำ และมีคุณสมบัติต่างจากน้ำมันสูตรมาตรฐานคือ แรง และคุ้มค่ากว่า ปัจจุบันมีจำหน่ายใน พีทีที สเตชั่น กว่า 1,300 สถานีทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ศูนย์บริการยานยนต์ ฟิต ออโต้ (FIT Auto) ยังจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อช่วยลดการปล่อยไอเสียและลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 “FIT Auto TUNE UP” เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนนำรถยนต์เข้าตรวจเช็ก 35 รายการก่อนการเดินทาง เติมลมยางไนโตรเจนเพื่อลดการบวมของยาง และเช็ดฆ่าเชื้อ Covid-19 ฟรี! พร้อมรับส่วนลดสินค้าและบริการต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 30 เมษายน 2566

