กรมเจรจาฯ ผนึกเอกชน มอบของช่วยตุรกีกว่า 6 ล้าน ไทยเสนอเจ้าภาพประชุม FTA ครั้งที่ 8

กรมเจรจาฯ ผนึกภาคเอกชน ส่งน้ำใจช่วยภัยแผ่นดินไหวตุรกี ไทยเสนอเจ้าภาพประชุมเอฟทีเอครั้งที่ 8 คงเป้าปิดดีลปี’67

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ได้นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน ได้แก่ บมจ.ซี แวลู บมจ.ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ บจก.น้ำตาลมิตรผล บจก.เทพผดุงพรมะพร้าว บจก.โตโต้เบด บจก.มวยไทยพลัส กลุ่มบริษัทนันยางเท็กซ์ไทล์ กลุ่มบริษัทไทยยูเนี่ยน กลุ่มบริษัทพัทยาฟู้ด และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ส่งมอบสิ่งของจำเป็น อาทิ ผ้าห่ม หมวก ถุงมือและถุงเท้า เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม ผ้าอนามัย ผ้าอ้อม น้ำดื่ม ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และโอ๊ตมีลมัลติเกรนพร้อมแซลมอน ให้แก่รัฐบาลตุรกี รวมมูลค่ากว่า 6 ล้านบาท

โดยมี นางแซรัป แอร์ซอย เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ 0.คาห์รามันมาราช และจังหวัดใกล้เคียง นอกจากนี้ ได้ร่วมลงนามแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทย

นางอรมนกล่าวว่า จากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการค้าระหว่างไทยกับตุรกี เนื่องจากพื้นที่ประสบภัยอยู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ ไม่ใช่ศูนย์กลางทางการค้าและเมืองท่า โดยส่วนใหญ่ตั้งอยู่บริเวณภาคกลางของประเทศของตุรกี และจะไม่กระทบต่อแผนการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) ระหว่างสองประเทศ ซึ่งไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมเจรจาจัดทำ FTA ไทย-ตุรกี ครั้งที่ 8 ในเดือนมีนาคมนี้ ณ กรุงเทพฯ โดยทั้งสองฝ่ายตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาให้ได้ภายในปี 2567

ทั้งนี้ ตุรกีถือเป็นคู่ค้าและมิตรประเทศสำคัญของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อทางการค้าระหว่างสหภาพยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกาตอนเหนือ และกลุ่มประเทศบอลข่าน โดยในปี 2565 ตุรกีเป็นประเทศคู่ค้าลำดับที่ 38 ของไทยในตลาดโลก และอันดับที่ 5 ในภูมิภาคตะวันออกกลาง

สำหรับการค้าระหว่างไทยและตุรกี มีมูลค่า 62,640 ล้านบาท ขยายตัว 20.63% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า โดยไทยส่งออกไปตุรกี มูลค่า 49,190 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ยางพารา เครื่องปรับอากาศ เม็ดพลาสติก และผลิตภัณฑ์ยาง และไทยนำเข้าจากตุรกี มูลค่า 13,450 ล้านบาท สินค้านำเข้าสำคัญ ได้แก่ เคมีภัณฑ์ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เสื้อผ้าสำเร็จรูป เครื่องประดับอัญมณี และพืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

สำหรับเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าว นับเป็นครั้งที่ใหญ่ที่สุดของตุรกี มีผู้เสียชีวิต สูญหาย และได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมาก ซึ่งตุรกียังคงต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสิ่งของที่จำเป็นอย่างยิ่ง ได้แก่ เต็นท์ ถุงนอน สำหรับอากาศหนาว โดยขณะนี้ได้ขยายระยะเวลาเปิดรับบริจาคจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ในช่วงเวลา 10.00-12.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกี อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ถนนสาทร โทร. 0-2355-5486-9 สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: T.C. Bangkok Büyükelçiliği-Embassy of the Republic of Türkiye in Bangkok

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานเอกอัครราชทูตตุรกีออกประกาศเมื่อเวลา 16.48 น.ที่ผ่านมา กรณีคลังสินค้าที่ให้ความช่วยเหลือแก่สถานทูตถึงขีดจำกัดแล้ว จึงขอยุติการบริจาคสิ่งของในวันนี้ ผู้ต้องการสนับสนุนสามารถบริจาคด้วยวิธีบริจาคเงิน ตามข้อมูลที่ปรากฏ