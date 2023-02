AIS Fibre ผนึก Huawei ส่งมอบนวัตกรรมเน็ตบ้าน ด้วยเทคโนโลยีการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกโปร่งใส

AIS Fibre ผนึก Huawei ส่งมอบนวัตกรรมเน็ตบ้าน ด้วยเทคโนโลยีการเดินสายไฟเบอร์ออฟติกโปร่งใสครั้งแรกในไทย

AIS Fibre ผนึกความร่วมมือกับ Huawei พร้อมส่งมอบประสบการณ์การใช้งานเน็ตบ้านที่รองรับความเร็วแรงระดับกิกกะบิตทุกห้องในบ้านกับบริการ “1Gbps Every Room” ครั้งแรกในอุตสาหกรรมบอร์ดแบนอินเตอร์เน็ต

ด้วยแนวคิด One Home – One Network – One Fiber ผ่านการนำเทคโนโลยีสายไฟเบอร์ออฟติกโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) นวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโลก จาก Huawei มาเชื่อมต่ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ และสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้าน (Home Network Solution) ที่สามารถรองรับความเร็วระดับกิกกะบิตทุกห้องในบ้านบนโครงข่ายเดียวกัน และยังสามารถรองรับความเร็วในอนาคตได้สูงสุดถึง 10Gbps

รวมทั้งยังสามารถเชื่อมต่อ WiFi ภายในบ้านได้แบบไร้รอยต่อ (Seamless Roaming) ทำให้ตอบโจทย์ทั้งในแง่ของ Functional ที่ลูกค้าสามารถใช้งานที่รองรับความเร็วที่ 1Gbps ทุกห้องในบ้านและในแง่ของ Emotional ด้วยจุดเด่นของสายไฟเบอร์โปรงใส ที่สายมีขนาดเล็ก สีใส โค้งงอได้ตามมุมบ้าน ทำให้บ้านมีความสวยงามไปพร้อมๆ กัน

นางสาวสุนีย์ โรจนโอฬารรัตน์ หัวหน้าฝ่ายการตลาด ธุรกิจฟิกซ์ บรอดแบรนด์ AIS เปิดเผยว่า AIS Fibre ยังคงเดินหน้ายกระดับประสบการณ์การใช้งานด้วยคุณภาพเน็ตบ้านและการให้บริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า ด้วยการทำงานอย่างหนักเพื่อศึกษาและทำความเข้าใจพฤติกรรมที่หลากหลายของผู้บริโภคยุคดิจิทัล ทำให้เราสามารถนำเสนอบริการที่โดดเด่นและแตกต่างให้กับตลาดและลูกค้าอยู่เสมอ ครั้งนี้ก็เช่นกับการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์อย่าง Huawei เปิดนวัตกรรมใหม่บริการ 1Gbps Every Room ที่ออกแบบมาสำหรับผู้บริโภคครอบครัวใหญ่ บ้านหลังใหญ่ หลายห้อง หลายชั้น รองรับได้สูงสุดถึง 16 ห้อง ตอบโจทย์ Functional การใช้งานที่มีความหลากหลายภายในบ้าน อาทิ การดูหนังในห้องรับแขก การทำงาน ประชุม เล่นเกม เล่นโซเชียล หรือแม้แต่ไลฟ์สตรีมมิ่ง ในห้องส่วนตัว ซึ่งลูกค้าจะได้สัมผัสกับประสบการณ์เน็ตบ้านที่รองรับความเร็ว 1Gbps ทุกพื้นที่และทุกห้องในบ้าน

ขณะเดียวกันเรายังมองถึงการตอบโจทย์ลูกค้าในมิติของ Emotional Benefit ด้วยการนำเทคโนโลยีใยแก้วนำแสง โดยเลือกใช้สายไฟเบอร์ออฟติกโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) ที่มีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้พลังงานไฟฟ้าในปริมาณต่ำ มาเดินสายภายในบ้านตามจุดหรือห้องต่างๆ โดยสายนี้มีจุดเด่นคือ มีความใส เส้นผ่าศูนย์กลางเล็กกว่าสายปกติถึง 5 เท่า สามารถโค้งงอไปตามมุมบ้านได้ ทำให้ไม่กระทบต่อความสวยงามภายในบ้านจากการเดินสายติดตั้ง ด้วยทีมช่างติดตั้งมืออาชีพที่มีความเชี่ยวเฉพาะ ซึ่งพร้อมสำรวจพื้นที่ ให้คำแนะนำแนวทาง วางแผนกำหนดจุดติดตั้ง การตรวจสอบประสิทธิภาพของสัญญานอินเตอร์เน็ต ตลอดจนถึงบริการหลังการขาย

สำหรับสายไฟเบอร์ออฟติกโปร่งใส (Transparent Fiber Optic) ที่นำมาให้บริการในครั้งนี้เป็นนวัตกรรมสายไฟเบอร์ออฟติกล่าสุดของโลก ซึ่งเราได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ อย่าง Huawei ในการศึกษาตลาด พฤติกรรมการใช้งานของผู้บริโภค และร่วมกันทดลองทดสอบ ทำให้วันนี้เราพร้อมในการให้บริการลูกค้าที่ต้องการประสบการณ์การใช้งานระดับ 1 Gbps ทุกพื้นที่ภายในบ้าน แบบ One Home One Network และ One Fiber โดยการเดินสายจะช่วยเชื่อมโยงอุปกรณ์กระจายสัญญาณ และการสร้างโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วระดับกิกกะบิต และสามารถเชื่อมต่อสัญญาณไวไฟภายในบ้านแบบ Seamless roaming ในโครงข่ายเดียวกัน

“ด้วยการทำงานของ AIS Fibre ภายใต้แนวคิด Digital Experience for Thais จึงทำให้บริการ 1Gbps Every Room จะเข้ามาพลิกโฉมวงการเน็ตบ้าน สามารถแก้ Paint Point ให้กับลูกค้าที่ใช้งานอยู่ในบ้านหลังใหญ่ที่มีหลายชั้น หลายห้องได้อย่างแท้จริง ทำให้ข้อจำกัดการกระจายสัญญาณ WiFi บางจุดในบ้านหมดไป รวมถึงยังสามารถตอบโจทย์ลูกค้าต้องการคุณภาพการใช้งานทั้งความเร็วความเสถียรในทุกห้องในบ้านได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ” นางสาวสุนีย์ กล่าวทิ้งท้าย

สำหรับบริการ 1Gbps Every Room จะเปิดให้บริการลูกค้าในเขตพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พร้อมแพ็กราคาสุดคุ้มค่า แพ็คเกจเริ่มต้นสำหรับประสบการณ์การใช้งานที่รองรับความเร็วระดับ 1Gbps ทุกพื้นที่มากถึง 3 ห้องภายในบ้าน เพียง 1,399 บาทต่อเดือน และยังมีแพ็กเกจอื่นๆ ที่รองรับรองรับความเร็วระดับ 1Gbps มากสุดได้ถึง 8 ห้อง ดูข้อมูลเพิ่มเติม https://www.ais.th/fibre/1Gbps-FTTR/