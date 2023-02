“พฤกษา” ผนึกพลัง “อสังหาฯ-เฮลท์แคร์-อีคอมเมิร์ซ” สู่โรดแมปแสนล้าน

“พฤกษา” กางโรดแมปสู่แสนล้านภายในปี’71 ผนึกพลัง “อสังหาฯ-เฮลท์แคร์-อีคอมเมิร์ซ” สร้างรายได้ต่อเนื่อง

พฤกษาประกาศจุดหมายใหม่ขององค์กร นำทัพโดยซีอีโอมืออาชีพ “อุเทน โลหชิตพิทักษ์” พร้อมทีมบริหาร ส่งมอบคุณค่าการอยู่อาศัยกับวิถีชีวิตแบบ “Live well Stay well ” ประกาศเทรนด์การอยู่อาศัยใหม่จะไม่มุ่งพัฒนาเพียงโครงการบ้านสวยด้วยนวัตกรรมดีไซน์เท่านั้น หากต้องผนวกการสร้าง “ปัจจัยสุข” มีสุขภาพดี ชุมชนดี เติมเต็มคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในความหมายของการ “อยู่ดี มีสุข” อย่างแท้จริง เปิดแผนยุทธศาสตร์หลักเน้นการผนึกพลังองค์กร 3 ธุรกิจในเครือได้แก่ ธุรกิจอสังหาฯ ธุรกิจเฮลท์แคร์และอีคอมเมิร์ซ ด้วยการผสานพลังแห่งนวัตกรรมและเทคโนโลยีเชื่อมต่อสู่การพัฒนาสินค้า-บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับให้การอยู่อาศัยมีความสะดวกสบายตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ใหม่ในยุคดิจิทัล ตั้งเป้ามีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ที่สามารถสร้างรายได้ต่อเนื่อง (recurring income) ได้มากกว่า 25% ภายในปี พ.ศ. 2571 ล่าสุด เปิดตัว clickzy.com แพลตฟอร์มซื้อขายออนไลน์ใหม่ ศูนย์รวมพันธมิตรธุรกิจมอบสินค้าบริการครอบคลุมทุกความต้องการในการใช้ชีวิตเพียงปลายนิ้วคลิก

Advertisment

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ นายอุเทน โลหชิตพิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ได้ประกาศจุดหมายและวิสัยทัศน์ใหม่ของกลุ่มพฤกษา ภายในแนวคิด ใส่ใจเพื่อทั้งชีวิต “อยู่ดี มีสุข” เนื่องจากการเล็งเห็นความเปลี่ยนแปลงของบริบททางสังคม สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อรูปแบบการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้บริโภคซึ่งธุรกิจจำเป็นต้องตื่นตัวและปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น ประกอบกับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ครอบคลุมหลากหลายมิติเพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นของผู้คน ด้วยกลยุทธ์ 5 ข้อประกอบด้วย 1.Strengthen the Core นำแนวคิดการทำงานแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์ (Agile way of working) มาใช้พัฒนาสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการของตลาดมากขึ้น 2.Green to Great ใช้แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน กำหนดนโยบายและแนวทางด้าน ESG (Environment-Social-Governance ) เป็นศูนย์กลางในการออกแบบกลยุทธ์และกระบวนการดำเนินงานทุกมิติ 3.Seed New Business ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีแนวโน้มเติบโตตามเมกะเทรนด์ 4.Capability Building ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 5.Customer Centric ใส่ใจ…สร้างประสบการณ์ที่ดีและความสัมพันธ์ระยะยาวกับลูกค้า

Advertisement

“สุดท้ายในเรื่องของการสร้างความเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับสังคมและสิ่งแวดล้อม พฤกษาตั้งเป้ามีสินทรัพย์ 100,000 ล้านบาท ภายในปี พ.ศ. 2571 และมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ภายในปี 2573 พร้อมมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี พ.ศ 2593 ซึ่งเป็นไปตามเป้าปณิธานของไทยและนานาประเทศ นอกจากนี้ยังมีการนำจุดแข็งของธุรกิจต่าง ๆ ในเครือมาเสริมความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น ประกอบกับแนวคิดการทำงานที่ไม่หยุดนิ่งในการพัฒนา พร้อมนำนวัตกรรมต่าง ๆ เข้ามาปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแผนการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มเติบโตตามเมกะเทรนด์ เชื่อว่ากลุ่มพฤกษา จะสามารถดำเนินงานสู่เป้าหมายในการส่งมอบการใช้ชีวิตที่ Live well Stay well อยู่ดี มีสุข ได้อย่างแน่นอน” นายอุเทนกล่าว

นายปิยะ ประยงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ภายใต้แนวคิด “อยู่ดี มีสุข” ซึ่งต่อยอดมาจากแนวคิด Tomorrow. Reimagined. หรือการพัฒนาบ้านเพื่อวิถีชีวิตใหม่สำหรับวันนี้และวันพรุ่งนี้ ตามเมกะเทรนด์ของโลกใน 3 แกน ทั้งเรื่องการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป การใส่ใจสุขภาพ และการสร้างความยั่งยืน โดยในประเด็นนวัตกรรมดีไซน์บ้านยุคใหม่ยังคงยึดถือแนวคิด “PRUSKA Living Solutions” ทำให้บ้านเป็นมากกว่าที่พักอาศัยที่หมายถึงการส่งมอบคุณภาพชีวิตดีที่สุดทั้งกายและใจในการใช้ชีวิตภายในบ้าน ชุมชน และในสังคมคุณภาพ พฤกษาจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่อยู่อาศัยโดยใช้ข้อมูลความต้องการของลูกค้า (Customer Insight) นำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่

Advertisement

ทั้งการใช้แนวคิดบ้านแบบ Multi Gen ที่รองรับการอยู่อาศัยของคนทุกเจเนอเรชั่น การออกแบบการใช้พื้นที่ในบ้านอย่างคุ้มค่า (Smart Space Design) การนำระบบโฮมออโตเมชันมาช่วยจัดการการใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น เชื่อมโยงการใช้ชีวิตด้วยเทคโนโลยีผ่านแอปพลิเคชัน MYHAUS ที่จะควบคุม Internet of Thing (IOT) ต่าง ๆ ในบ้านได้เพียงปลายนิ้ว การเลือกใช้พลังงานทางเลือกในโครงการทั้ง โซล่ารูฟ และ EV-Charger รวมถึงการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน (Passive Home) เป็นบ้านที่ออกแบบและเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หรือสุขภาพ พร้อมทั้งการผสานความร่วมมือกับโรงพยาบาลวิมุตมอบ บริการดูแลสุขภาพ ที่จะเพิ่มการให้บริการและสิทธิประโยชน์แก่ลูกบ้าน นอกจากนี้ยังมีแผนงานที่จะร่วมมือกับพันธมิตรภายนอกส่งมอบสิทธิประโยชน์ช่วยสร้างความ “อยู่ดี มีสุข” สำหรับลูกบ้านพฤกษาเพิ่มเติมอีกมากมาย

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โรงพยาบาลวิมุต โฮลดิ้ง จำกัด กล่าวถึง แผนพัฒนาระบบนิเวศเชื่อมโยงการใช้ชีวิตและการดูแลสุขภาพอย่างไร้รอยต่อเพื่อชีวิตที่ อยู่ดี มีสุข ว่า โรงพยาบาลวิมุตพร้อมดูแลสุขภาพทั้งการป้องกันและรักษาผ่านบริการและช่องทางที่หลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตยุคใหม่ การเชื่อมโยงเครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งระบบนิเวศซึ่งจะช่วยให้ลูกบ้านพฤกษาทุกครัวเรือนได้รับการดูแลเสมือนมีหมอประจำครอบครัว และคนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น ด้วย 3 กลไกหลักคือ การเชื่อมโยงกับโครงการอสังหาริมทรัพย์ของพฤกษา ขยายบริการทางการแพทย์สู่บ้านเรือนให้ลูกบ้านพฤกษาได้รับบริการดูแลด้านสุขภาพเสมือนมีหมอประจำครอบครัว พร้อมมอบส่วนลดค่าบริการและจัดสร้างศูนย์สุขภาพชุมชน การเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลรัฐ

เริ่มต้นที่โรงพยาบาลรามาธิบดีให้คนไข้เข้าถึงบริการทางการแพทย์ได้สะดวกสบายมากขึ้น โดยยึดหลักคนไข้ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสม และลดเวลารอคิว การเชื่อมโยงแบบ Anywhere Anytime ด้วยแอปพลิเคชันวิมุตที่ให้บริการการแพทย์ทางไกล การจัดส่งยาและเวชภัณฑ์ทางไปรษณีย์ การพัฒนาระบบดิจิทัลเฮลท์แคร์เพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงป้องกัน รวมไปถึงแผนการในอนาคตที่พัฒนาโรงพยาบาลมุ่งสู่โรงพยาบาลเสมือนจริง (Virtual Hospital) ดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านจากเครื่องติดตามการทำงานของร่างกายหากมีเหตุฉุกเฉินหรือผิดปกติทีมแพทย์สามารถเข้าช่วยเหลือได้ทันท่วงที บริการเจาะเลือดไม่ต้องมาโรงพยาบาล และความร่วมมือกับพันธมิตรอื่น ๆ ที่จะช่วยยกระดับการเข้าถึงการบริการด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลได้ง่ายขึ้นด้วย

นายบุญไทย แก้วโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์จี โกรท จำกัด ธุรกิจน้องใหม่ในเครือพฤกษา เปิดเผยว่า บริษัทตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัล โดยมีเป้าหมายในการเสริมสร้างชีวิตที่ “อยู่ดี มีสุข “ให้กับผู้บริโภค มุ่งยกระดับการใช้ชีวิตของผู้คนให้ง่ายขึ้น ด้วยการเป็นผู้ให้บริการการค้าออนไลน์แบบครบวงจร เชื่อมโยงการใช้ชีวิตอย่างครอบคลุมทั้งการอยู่อาศัย การออกแบบตกแต่งภายใน การดูแลสุขภาพ และอื่น ๆ