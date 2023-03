“ศุภาลัย” ส่งซิตี้โฮมคอนโดฯใหม่ราคาเริ่มต้น 1.09 ลบ.ผ่อนเริ่มต้นเพียง 3,900 บาท

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า คอนโดมิเนียมแบรนด์ City Home ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากลูกค้ามาอย่างยาวนานนับตั้งแต่เปิดตัวโครงการแรกของแบรนด์ในปี 2548 โดยมีจุดเด่นคือราคาที่จับต้องได้ ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพใกล้เมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งยังมีฟังก์ชันของห้องที่ตอบโจทย์การใช้งานจริง ซึ่งที่ผ่านมาคอนโดฯ City Home ทั้ง 8 โครงการใน 3 จังหวัดคือ กรุงเทพฯ นนทบุรี สงขลา และระยอง ขายหมดแล้วทุกโครงการ ทำให้ในปี 2566 นี้ บริษัทฯ จึงมีความมั่นใจส่งแบรนด์ City Home ปักหมุดทำเลใหม่ สนามบินน้ำ – รัตนาธิเบศร์ รีเฟรชแบรนด์กับภาพลักษณ์ใหม่ที่สดใส สนุกสนานและเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้มากกว่าเดิม พร้อมพลิกโฉมดีไซน์และฟังก์ชันให้ตอบโจทย์ไสฟ์สไตล์การใช้ชีวิตได้จริง อีกทั้งความน่าสนใจของทำเลสนามบินน้ำ-รัตนาธิเบศร์นับตั้งแต่มีการเปิดใช้รถไฟฟ้าสายสีม่วง ทำให้เกิดการพัฒนาโครงการคอนโดฯเกิดขึ้นตามแนวรถไฟฟ้า ซึ่งส่วนใหญ่มักมีราคาขายเปิดตัวสูงกว่า 50,000 บาทต่อตร.ม. ขณะที่ City Home สนามบินน้ำ – รัตนาธิเบศร์ เป็นคอนโดฯ เพียงโครงการเดียวที่ตั้งอยู่บนถนนเลี่ยงเมืองนนทบุรี ที่สามารถทำราคาเริ่มต้นเพียง 1.09 ล้านบาท หรือ 42,700 บาทต่อตร.ม. พร้อมทั้งตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพเพราะรายล้อมด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งห้างสรรพสินค้า

นายชัยจักร วทัญญู ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสร้างสรรค์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า การเปิดตัวคอนโดมิเนียมใหม่ล่าสุดโครงการแรกของปีนี้ (2566) บริษัทฯ ได้รีเฟรชกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าและดีไซน์ของโครงการ City Home ผ่านการนำเสนอภาพลักษณ์และสีสันใหม่ ให้สนุกสนานและตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของลูกค้ามากขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Find out Yourself ค้นหาความเป็นคุณเอง บนทำเลสนามบินน้ำ – รัตนาธิเบศร์ ที่ถือเป็นหนึ่งใน Hubs of Activities ที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีไลฟ์สไตล์จากทั้งภายในและภายนอกโครงการได้อย่างใจ เน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้า Gen Me ที่รวมกลุ่มคนทั้ง Gen X – Y – Z ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง รักอิสระ แต่ก็ยังให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและฟังก์ชันการใช้งาน ในระดับราคาสบายๆ โครงการ City Home สนามบินน้ำ – รัตนาธิเบศร์ มีการดีไซน์วางผังตัวอาคารที่ไม่บังกันเอง ส่วนห้องพักก็ออกแบบให้ตอบรับกับวิถีการใช้ชีวิตหลากหลายของคน Gen Me ด้วยรูปแบบห้อง 2 แบบ 3 สไตล์ ได้แก่ ห้องสตูดิโอ และห้องขนาด 1 ห้องนอน โดดเด่นด้วยห้องสตูดิโอ แบบ Flexible Lay-Out ที่ลูกค้าสามารถจัดวางรูปแบบห้องได้หลากหลาย และสามารถปรับเปลี่ยน ขยับเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวได้ตามฟังก์ชันการใช้งานจริง พร้อมชุดครัวสีสันสดใส ทั้งยังระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ

ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นคอนโดมิเนียม Low Rise สูง 8 ชั้น 2 อาคาร และอาคารชุดเพื่อพาณิชย์และห้องสโมสร สูง 1 ชั้น 1 อาคาร บนพื้นที่กว่า 5 ไร่ จำนวน 562 ยูนิต (ห้องพักอาศัย 558 และร้านค้า 4 ยูนิต) ตอบโจทย์การใช้ชีวิตด้วยขนาดห้องที่หลากหลาย สตูดิโอ – 1 ห้องนอน ตั้งแต่ 25.5 – 30.5 ตร.ม. พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ Fitness, ลาน Co-Active และ Open Space ผ่อนคลายให้สุดด้วยพื้นที่สีเขียวรายล้อมโครงการ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยทั้งระบบสแกนใบหน้า และ CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรถบริการรับ-ส่งถึงสถานีรถไฟฟ้า MRT โดยจะแล้วเสร็จพร้อมให้เข้าอยู่กลางปี 2567 พร้อมเปิดจองให้เป็นเจ้าของได้ก่อนใครในราคาเริ่มต้น 1.09 ล้านบาท จองเพียง 3,900 บาท และผ่อนเริ่มต้น 3,900 บาท/เดือน Pre-sale วันที่ 18 – 19 มีนาคมนี้ ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ http://bit.ly/3DnAuhx หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1720