รุกตลาดสายมู KATHY AMREZ COSMETICS เปิดตัวลิปยิปซี HYA GLOW

เดินหน้าต่อยอดธุรกิจระดับพรีเมียมอย่างต่อเนื่อง สำหรับ KATHY AMPEZ COMETICS (เคธี แอมเร็ซ คอสเมติก) แบรนด์เครื่องสำอางนวัตกรรมทันสมัยเปี่ยมไปด้วยคุณภาพของคนไทย ล่าสุดเปิดตัวลิป ยิปซี KATHY AMREZ HYA GLOW (เคธี แอมเร็ซ ไฮยา โกล์ว) ลิปสายมูครั้งแรกในกลุ่มไลน์ผลิตภัณฑ์ความงาม สร้างเสน่ห์ที่เต็มเปี่ยมคุณค่าแห่งการบำรุง ทั้งผสมผสานนวัตกรรมแห่งความงามและศาสตร์แห่งความเชื่อสู่ผลิตภัณฑ์ได้อย่างลงตัว

โดยได้จัดงานเปิดตัวพร้อมร่วมกับ Eveandboy เปิดบูทเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้ทุกคนได้ทดลองสัมผัสลิปยิปซี และจัดส่วนลดถึง 3 ต่อให้ได้เป็นเจ้าของที่ ร้าน Eve and boy ชั้น 1 เมกาบางนา ซึ่งมีสาวๆ สายมูแขกรับเชิญพิเศษมากมาย อาทิ เจสซี่ เดอะเฟซ, ปวีณา ซิงห์, แอนโทเนีย โพ ฯลฯ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

แตร บุญยะเลี้ยง (กระแต อาร์สยาม) CEO KATHY AMREZ COSMETICS เปิดเผยว่า แบรนด์เคธี แอชเร็ซ คอสเมติก ให้ความสำคัญกับความพึงพอใจของลุกค้าเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจ และมุ่งมันพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ทุกคน ทำให้ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบ ส่วนผสม แพ็กเก็จ งานดีไซน์ต่างๆ เราใส่ใจพิถีพิถันในทุกขั้นตอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เพื่อลูกค้า ที่ดี เหมาะสม ตรงตามความต้องการและได้มาตรฐาน ทั้งสอดรับไปกับเทรนด์ที่กำลังมาแรงในแต่ละช่วงเวลาอีกด้วย

สำหรับคอลเลคชั่นได้แรงบันดาลใจมาจากความบังเอิญ เพราะเราตัวแตรเองไหว้พระแม่ลักษมี พระแม่อุมา และไหว้เทพอยู่แล้ว เราก็ได้รับพรจากพระองค์อย่างเต็มล้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงและเงินทอง แตจึงรู้สึกว่าไหน ๆ ตัว package ก็มีความคล้ายๆ กับไพ่ยิปซีอยุ่แล้ว และแตรเพิ่มเติมการทำพิธีบวงสรวง ขอพร องค์พระแม่ลักษมี เพื่อให้ลูกค้าที่ได้ใช้ lip ยิปซีแท่งนี้ทุกคน ได้รับพรเหมือนที่เราได้รับบ้าง จึงเป็นที่มาของ“Lip สายมู”

นอกจากนี้ยังมี gimmick ที่ในกล่องลิป จะมีไพ่ยิปซีทำนายดวง ให้แต่ละคนไปลุ้นอีกด้วย ซึ่งสินค้าตัวนี้จะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การขับเคลื่อนแบรนด์ เคธี แอชเร็ซ คอสเมติก สู่ระดับโลกในฐานะแบรนด์เครื่องสำอางของประเทศไทยตามเป้าหมายที่วางไว้ เชื่อว่าการเปิดตัวครังนี้จะทำให้แบรนด์เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหลากหลายมากขั้น และเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

“อยากฝากลิปยิปซี เคธี แอมเร็ซ ไฮยา โกล์ว ไว้เป็นไอเท็มติดตัวของทุกคนและขอฝาก แบรนด์ เคธี แอมเร็ซ คอสเมติก กระแตตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนได้มีเครื่องสำอางคุณภาพดีไว้ใช้กันด้วยนะคะ’

สำหรับคอลเลกชั่น ยิปซี KATHY AMREZ HYA GLOW มีให้เลือก 3 สีเฉดสี ได้แก่ 01 THE SUN สีนู้ดส้มชานม สดใส เกาหลีเกาใจ เหมาะสำหรับสาวๆ ที่ชอบแต่งหน้าในลุคเกาหลี สดใส, 02 THE MOON สีนู้ดชมพู สีปากธรรมชาติดูสุขภาพดี เหมาะสำหรับสาวๆ ที่แต่งหน้าลุคสด ใสธรรมชาติ everyday look , 03 THE STAR สีแดงระเรื่อ ดูมีเลือดฝาด เหมาะสำหรับสาวๆ ที่อยากได้ฟิวดูสุขภาพดี

พิเศษช่วงแนะนำกับโปรโมชั่นลดสนั่น ราคาแบบโปรไฟลุกเพียง 390 บาท จาก 690 บาท