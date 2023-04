เปิดใจ ‘ชัยชาญ เจริญสุข’ ประธานสภาผู้ส่งออกฯ สมัย 2 เร่งสร้างนักรบการค้า

“ชัยชาญ เจริญสุข” เปิดใจ หลังได้รับมติเอกฉันท์ เป็นประธาน สรท. สมัย2 เร่งสร้างนักรบการค้า

เมื่อวันที่ 10 เมษายน นายชัยชาญ เจริญสุข ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย(สรท.) กล่าวภายหลังคณะกรรมการสรท. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ดำรงตำแหน่งประธาน สรท. สมัยที่ 2 (วาระปี 2566-2567) ถึงนโยบาย ว่า ยังเน้นความต่อเนื่องจากนโยบาย Click to Go สู่ “Click to Global” ต่อยอดและสร้างโอกาสทางการค้าเชื่อมโยงองค์กรสู่ Global ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนักรบการค้า เพิ่มขีดความสามารถของสมาชิกและผู้ส่งออกไทยในทุกมิติ ก้าวสู่ Digital Trading Nation โดยมีภารกิจหลัก 3 ด้าน ดังนี้

1.Strategic Competitive Global Trade โดยผลักดันการขยายตลาดใน 3 ตลาดหลัก ได้แก่ CLMV ตะวันออกกลาง เอเชียใต้ เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้กับผู้ส่งออกทดแทนตลาดเดิมที่ยังมีความไม่แน่นอน รวบรวม วิเคราะห์และนำเสนอประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออกพร้อมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ผลักดันการเจรจาเขตการค้าเสรีเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขัน สร้างมูลค่าเพิ่มในห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละอุตสาหกรรม / ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับ Non-Tariff Barrier อาทิ CBAM, Decarbonization , Carbon Credit ซึ่งส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าของไทย ผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคทางการค้า อาทิ การถ่ายลำ (Transhipment) โดยจะผลักดันการทำ Sand Box ที่ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นต้น การส่งเสริมการขยายตลาดของสมาชิกผ่านโครงการ SMEs Pro-active ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

2. Global Logistics and International Trade Facilitation โดยการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการค้า (Logistics Infrastructure) พัฒนาไปสู่ Multimodal Transportation (MTO)แก้ปัญหาด้านการขนส่งผ่านศูนย์ระงับข้อพิพาทด้าน Logistics (TLAC) ภายใต้สถาบันอนุญาโตตุลาการ เพื่อยุติข้อพิพาทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Logistics ระหว่างผู้ส่งออก สายเรือ หรือผู้ให้บริการ Logistics ต่างๆผลักดันการสร้างมาตรฐานการให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเลภายใต้ค่าบริการที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม (Services Quality / Fair trade freight cost and other extra maritime cost) ผลักดันการใช้มาตรฐานพาเลทเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ในกลุ่มประเทศสมาชิก Asia Pallet System Federation: APSF / การใช้ Returnable Box

3. Capacity Buildingสร้างความต่อเนื่องในการ Upskill and Reskill ให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ ต่อยอดการจัดอบรมหลักสูตร LQSP ที่ก้าวสู่ปีรุ่นที่ 15 พร้อมจัดทำ Logistics Dictionary ที่ให้คำจำกัดความโดยผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์และศิษย์เก่า LQSP ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อให้สมาชิกและคนโลจิสติกส์สามารถนำไปใช้ประโยชน์ มุ่งสร้าง “นักรบการค้า” และสร้างเครือข่ายทางธุรกิจภายใต้หลักสูตร Top X ซึ่งประสบความสำเร็จและสามารถสร้างโอกาสทางธุรกิจได้จริง นอกจากนี้ จะมีการพัฒนาหลักสูตรTraining Program for the Material Handling Equipment in Thailand ร่วมกับ Japan Institute of Material Handing (JIMH) และ Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหลักสูตร Internal Logistics ที่จะเข้ามาช่วยเติมเต็มหลักสูตรอบรมให้ครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

“ภาคการส่งออกไทยฝ่าฟันอุปสรรคทางการค้าและแบกรับต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มสูงขึ้นแต่ก็ยังเป็นเครื่องจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19 และจากนี้เป็นต้นไปการทำให้ภาคการส่งออกไทยเติบโตหลังจากนี้ สรท.จะมุ่งส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยมีความพร้อมในการปรับตัวเพื่อก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ทั้งในด้านองค์กรและบุคลากรการเรียนรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับธุรกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผลักดันให้เกิดการค้าที่เป็นธรรมลดอุปสรรคทางการค้า พัฒนาระบบเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดต้นทุนให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะต้องประสานกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้แผนงานต่างๆ เกิดเป็นรูปธรรม และแข่งขันได้ในเวทีการค้าโลก” นายชาญชัย กล่าว