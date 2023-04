‘การท่องเที่ยวไต้หวัน’ คว้า ‘บอย-ปกรณ์’ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไทยคนแรก

‘การท่องเที่ยวไต้หวัน’ คว้า ‘บอย-ปกรณ์’ เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกประจำประเทศไทย ขยายฐานตลาด

นับเป็นอีกความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไม่น้อย หลังสำนักงานการท่องเที่ยวไต้หวันประจำกรุงเทพมหานคร(กทท.) เดินหน้าขยายตลาดการท่องเที่ยว ด้วยการดึงนักท่องเที่ยวชาวไทยเที่ยวไต้หวันอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย คว้าพระเอกหนุ่มอารมณ์ดี ‘บอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์’ บินลัดฟ้าร่วมโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของไต้หวัน

ผ่านภาพยนตร์โฆษณาชุด ‘All is just right in Taiwan…ทุกอย่างใช่ โดนใจที่ไต้หวัน’ ตอกย้ำความเป็นเดสทิเนชัน ด้านการท่องเที่ยวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของทุกคนในครอบครัว หลังดีมานด์นักท่องเที่ยวชาวไทยในช่วง 2 เดือนแรกของปี 2566 ฟื้นกลับมากว่า 80% แล้ว

‘ซินดี้ เฉิน’ (Cindy Chen) ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวไต้หวัน ประจำกรุงเทพฯ (กทท.) กล่าวว่า นักท่องเที่ยวชาวไทยถือเป็นตลาดใหญ่และสำคัญของไต้หวัน จากตัวเลขก่อนโควิด-19 ในปี 2562 พบว่ามีนักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางท่องเที่ยวไต้หวันกว่า 413,000 ราย แต่หลังจากเกิดโควิด ส่งผลตลาดท่องเที่ยวทั่วโลกชะลอตัว

ล่าสุดหลังสถานการณ์คลี่คลาย ทางไต้หวันได้เปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวได้แล้วตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 และได้ผลตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยเป็นอย่างดี มีเดินทางมาไต้หวันช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2566 สูงกว่า 45,000 ราย ฟื้นตัวแล้ว 80% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันก่อนมีโควิด

‘เพื่อกระตุ้นตลาดล่าสุดการท่องเที่ยวไต้หวัน แต่งตั้ง คุณบอย-ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ดารานักแสดงที่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์คนแรกของการท่องเที่ยวไต้หวันประจำประเทศไทย เพื่อสะท้อนภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของไต้หวัน เป็นตัวแทนแนะนำแหล่งท่องเที่ยว สถานที่น่าสนใจ กิจกรรมที่ห้ามพลาด อาหารและวัฒนธรรม พร้อมถ่ายทอดเล่าเรื่องราวต่างๆผ่านภาพยนตร์โฆษณา เพื่อช่วยขยายฐานนักท่องเที่ยวชาวไทย กระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวไปที่ไต้หวันเพิ่มมากขึ้น’ ซินดี้ เฉินกล่าว