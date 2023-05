กรุงศรีออโต้ จัดโปรเด็ด เอาใจลูกค้า ออกรถอีวี แถมฟรีวงเงินบริการชาร์จไฟฟ้า

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม รายงานข่าวจาก “กรุงศรี ออโต้” ผู้นำธุรกิจสินเชื่อยานยนต์ครบวงจร เครือธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ได้ส่งแคมเปญกระตุ้นตลาดอีวี เอาใจผู้ที่สนใจเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า กับสินเชื่อ “กรุงศรี นิว คาร์” มอบ EV Charging E-Voucher วงเงินค่าบริการชาร์จไฟฟ้าผ่าน EA Anywhere มูลค่า 1,000 บาท บนแอพพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ให้กับลูกค้ากรุงศรี ออโต้ ที่สมัครสินเชื่อ “กรุงศรี นิว คาร์” เพื่อเป็นเจ้าของรถยนต์ไฟฟ้า ผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัล หรือสาขากรุงศรี ออโต้ รวมถึงผู้แทนจำหน่ายแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 – 30 มิถุนายน 2566

ลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์จะต้องสมัครสินเชื่อ ”กรุงศรี นิว คาร์” ในระหว่างวันที่กำหนด พร้อมได้รับอนุมัติสินเชื่อเป็นเลขที่สัญญา และรับรถยนต์ไฟฟ้าภายในวันที่ 30 กันยายน 2566 โดยสามารถกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชัน GO by Krungsri Auto ในหมวด GO Wow หลังจากได้รับการแจ้งเตือนรับสิทธิ์ ภายในระยะเวลา 90 วัน เพื่อใช้วงเงินค่าบริการชาร์จไฟฟ้าที่สถานีชาร์จรถไฟฟ้าของ EA Anywhere จำนวน 487 แห่งทั่วประเทศ