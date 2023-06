“ทีเส็บ” โชว์เก๋าดึง 120 งาน จัดในไทย หลังเจรจาธุรกิจงาน IMEX Frankfurt 2023 คาดทำรายได้ 4 พันล.

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บเดินหน้ารุกตลาดไมซ์ระดับโลกในงานเทรดโชว์อุตสาหกรรมไมซ์ IMEX Frankfurt 2023 ณ เมืองแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี โดยมีผู้ประกอบการไมซ์ไทยเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน ซึ่งมีการเจรจาธุรกิจกับลูกค้าต่างประเทศรวมทั้งสิ้นมากถึง 960 นัดหมาย แบ่งเป็นการนัดหมายของผู้ประกอบการไมซ์ไทยจำนวน 866 นัดหมาย และการนัดหมายกับทีเส็บจำนวน 94 นัดหมาย ซึ่งผลการเจรจาพบว่า ไทยได้จำนวนงานที่มีศักยภาพหรือความเป็นไปได้ที่จะมาจัดในประเทศไทย หรือที่เรียกว่า lead จำนวน 120 งาน แบ่งเป็นงานประชุมองค์กรและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลจำนวน 109 กลุ่ม จำนวนนักเดินทาง 21,561 คน และงานประชุมนานาชาติจำนวน 11 งาน จำนวนนักเดินทาง 39,580 คน ประมาณการรายได้เข้าประเทศ 4,035.30 ล้านบาท

“จำนวนนัดหมายและงานที่คาดว่าจะมาจัดในประเทศไทย สะท้อนถึงความสนใจและความเชื่อมั่นของนานาชาติที่มีต่อประเทศไทยในฐานะตัวเลือกระดับแถวหน้าสำหรับการจัดงานไมซ์”

นายจิรุตถ์กล่าวว่า นอกจากนี้ทีเส็บได้เปิดตัวแคมเปญใหม่ “Thailand MICE to Meet You Year 2023” ในงาน IMEX Frankfurt 2023 สู่ตลาดไมซ์ต่างประเทศ ชูจุดขายนำเสนอความพร้อมไมซ์ไทยที่ได้รับการยกระดับในทุกมิติ เช่น การขยายเพิ่มช่องทางอำนวยความสะดวกในการเดินทางเข้าเมืองให้กับนักเดินทางไมซ์นานาชาติ ณ สนามบินดอนเมือง การเพิ่มจำนวนสถานที่จัดงานที่ได้รับมาตรฐานการจัดงานอย่างยั่งยืน รวมถึงผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดงาน ตลอดจนการพัฒนายกระดับโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกของเมืองไมซ์ พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวประเทศไทยเตรียมพร้อมการจัดประชุมระดับโลกสองรายการ คือ งานประชุมสามัญประจำปีของสมาคมการประชุมนานาชาติ หรืองาน ICCA Annual Congress 2023 งานประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลก และงาน Annual Meetings of the World Bank and the International Monetary Fund (IMF) 2026 เพื่อแสดงศักยภาพตอกย้ำที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นสถานที่จัดงานประชุมระดับโลก