27 มิถุนายน น้ำมันลดราคา! เบนซิน-แก๊สโซฮอล์ ปรับลง 30 สตางค์ ดีเซลเท่าเดิม

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.30 บาท/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 42.94, GSH95 = 35.15, E20 = 32.84, GSH91 = 34.88, E85 = 33.29, พรีเมียม GSH95 = 42.64, HSD-B7 = 31.94, HSD-B10 = 31.94, HSD-B20 = 31.94, พรีเมียมดีเซล B7 = 41.06 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ ราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

เช่นเดียวกับ บางจาก ที่ลดราคาน้ำมันเฉพาะกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 0.30 บาท/ลิตร สำหรับกลุ่มดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม มีผลวันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 05.00 น.เป็นต้นไป

ราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ BCP Retail Price : GSH95S EVO 35.15 / GSH91S EVO 34.88 / GSH E20S EVO 32.84 / GSH E85S EVO 33.29 / Hi Premium 97 (GSH95++) 46.34 / Hi Diesel B20S 31.94/ Hi Diesel S 31.94 / Hi Diesel S B7 31.94 / Hi Premium Diesel S B7 41.16 ทั้งนี้ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม.