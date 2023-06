ปักหมุดไฮไลต์ สหกรุ๊ปแฟร์ ช้อปสนั่น 4 วัน ’สหพัฒน์’ ควงพันธมิตรMOU ลุยธุรกิจใหม่

สหกรุ๊ปแฟร์ – สิ้นสุดการรอคอยงานใหญ่แห่งปี “สหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 27” ซึ่งปีนี้จัดขึ้นในธีม ศึกเจ้านักช้อป พบคาราวานอาหารและเครื่องดื่มจากเครือสหพัฒน์ขนมาให้ช้อปกันอย่างจุใจ ในราคาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-21.00 น. ที่ฮอลล์ 98-100 ไบเทค บางนา

“ธรรมรัตน์ โชควัฒนา” กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ในฐานะประธานจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ เปิดไฮไลต์สินค้าใหม่ และนวัตกรรม จากแบรนด์ต่าง ๆ

เริ่มจาก “มาม่า” เสิร์ฟความอร่อยเอาใจวัยรุ่นยุคใหม่ด้วย “มาม่าโอเค” บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปออเรียนทัล คิตเชน กับ 2 รสชาติใหม่ “รสเห็ดทรัฟเฟิล”หอมแรง แทงจมูก เข้ากันดีกับเส้นมาม่าโอเคที่หนานุ่ม และ”รสหม่าล่าเนื้อ” ให้ความเผ็ดซ่า ชาลิ้น หอมกลิ่นเครื่องเทศ ต้มในซุปเนื้อที่กลมกล่อม

“ฟาร์มเฮาส์” เปิดตัว ขนมปังทาหน้ามอคค่า ที่ให้รสชาติขมเล็กน้อยจากกาแฟ ตัดกับความหวานจากช็อกโกแลต และ พายไส้สังขยามะพร้าว แป้งพายเนื้อนุ่ม อัดแน่นด้วยไส้สังขยาใบเตย เพลินกับความกรุบกรอบของเนื้อมะพร้าว นอกจากนี้ ยังมี ขนมปังกรอบคิวบ์ปัง มาพร้อมกัน 2 รสชาติ คือ โนริสาหร่าย และชีส

“คิวพี” เปิดตัว ผักดองผสมส้มยูซุ และ ไชเท้าดองผสมส้มยูซุ ที่มีส่วนผสมของส้มยูชุ ให้ความสดชื่น และรสกลมกล่อม ยังมี ซุปครีมผสมหอยลาย เสิร์ฟพร้อมเนื้อหอยลาย อร่อยง่ายใน 1 นาที และ คิวพี ดิป มาโย ที่มีให้เลือก 2 รสชาติ มายองเนสผสมเชดด้าชีส และมายองเนสผสมเห็ดทรัฟเฟิล

“WB ORGANIC” เปิดตัวผักออแกนิก 100% ที่ได้รับรองมาตรฐานออแกนิกทั้งไทยและสากล นอกจากนี้ ยังมีข้าวอินทรีย์ น้ำผักสกัดเย็น กล้วยน้ำว้าอบแห้ง และน้ำสลัดโฮมเมด

“BSC HAPPY AGE” เปิดตัว ผลิตภัณท์เสริมอาหาร ภายใต้คอนเซ็ปต์ Herbal Lab ที่คัดสรรสมุนไพรจากธรรมชาติ ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกายให้คนทุกวัย

“BSC NATURE CARE” เปิดตัว ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสำหรับแม่และเด็ก ภายใต้คอนเซ็ปต์ Herbal Lab ที่สกัดจากผลไม้

“มองต์เฟลอ” เปิดตัว น้ำแร่ออกซิเจน มาพร้อม 4 คุณสมบัติ ช่วยให้รู้สึกสดชื่น ลดอาการเมื่อยล้าจากการออกกำลังกาย กำจัดแอลกอฮอล์จากร่างกาย และเพิ่มภูมิต้านทาน

“Richesse” เปิดตัว โยเกิร์ตบุก รสน้ำผึ้ง และบราวน์ชูการ์ ผสมวุ้นบุกไข่มุกเต็มเม็ด อร่อย เคี้ยวเพลิน ใช้หญ้าหวานแทนน้ำตาล และยังมีโพรไบโอติก และไฟเบอร์สูง ช่วยปรับสมดุลลำไส้ให้ทำงานเป็นปกติ

“Bud’s” ไอศกรีมพรีเมียมแบรนด์ดังจากซานฟรานซิสโก นำไอศกรีมหลากหลายรสชาติมาให้ลิ้มรสความอร่อย รวมทั้งเปิดตัวซีรี่ส์ใหม่ Memories of Thailand ที่ผสานศิลปะขนมไทยดั้งเดิมเข้ากับไอศกรีม

นอกจากนี้ “เครือสหพัฒน์” ยังเอาใจสาว ๆ ด้วยนวัตกรรมเครื่องสำอางคอลเล็กชั่นใหม่ที่ เปิดตัวพร้อมกันภายในงาน

ไม่ว่า “BSC Cosmetology” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ Expert White ในรูปลักษณ์ใหม่ ภายใต้คอนเซ็ปต์ เทคโนโลยีออร่าอัจริยะ พร้อมบรรจุภัณฑ์ที่เรียบง่าย สบายตา น่าใช้ ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเจนเนอเรชันใหม่

“ARTY Professional by BSC” นำเสนอคอนเซ็ปต์ Metaverse Beauty ARTY PROFESSIONAL ที่เชื่อว่าความสวยไม่มีขีดจำกัด ในคอลเลกชันนี้จะนำเสนอสีสันใหม่ที่แต่งแล้วสวยได้ตามจินตนาการของโลกเสมือนจริง และแต่งได้ไม่จำกัดเพศ ด้วย Metaverse Makeup Set

“KMA” ปรับภาพลักษณ์ครั้งใหม่ เปิดตัว เบสคุมหน้ามัน ช่วยเบลอรูขุมขุน ล็อกเมคอัพติดทน พร้อมปกป้องผิวจากแสงแดด ยังมี รองพื้นเนื้อ sheer ที่ช่วยให้ผิวเล่นแสงมีมิติ เนื้อเบาสบาย บำรุงให้ผิวชุ่มชื้น และ รองพื้นตำนาน ปกปิดเนียนสนิท คุมมัน 12 ชั่วโมง กันน้ำ กันเหงื่อ

ปิดท้ายด้วย “PURE CARE BSC” นำเสนอคอนเซ็ปต์ Skin Kindness ที่มีส่วนผสมจากธรรมชาติ ปลอดภัย อ่อนโยน ใช้ได้ทุกสภาพผิวแม้ผิวบอบบางแพ้ง่าย

อีกทั้งยังมีการจัดแสดงนวัตกรรม สินค้าใหม่ และธุรกิจที่บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPI เครือสหพัฒน์ เข้าไปลงทุนและร่วมกับพันธมิตรกว่า 20 บริษัท ทั้งพลังงาน โรงพยาบาล การศึกษา โลจิสติกส์ บริการ และสินค้าจากญี่ปุ่น

อีกไฮไลต์ที่น่าติดตาม หลังรูดม่านเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมี พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ กล่าวเปิดงานแล้ว ตั้งแต่ช่วงเวลา 10.30 น. เป็นต้นไป บริษัทในเครือสหพัฒน์จะไล่คิวสะบัดปากกาลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับพันธมิตรธุรกิจไทยและเทศถึง 7 ฉบับ

ประกอบด้วย พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงพันธมิตรทางกลยุทธ์ระหว่างบริษัท อวารี่ โฮลดิ้ง (เซินเจิ้น) จํากัด และบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้าง Live Commerce Platform ครบวงจร ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท กรีนมูนส์ จํากัด และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบออมทองแบบดิจิตัล ระหว่าง กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก จํากัด กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งสู่Digital Transformation ระหว่างเครือสหพัฒน์ โดย บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (SPI) และ บริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน) (HUMANICA)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น และ ผู้สูงอายุ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำ LiveCommerce ระหว่างประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ INNOVATIC COMMERCE SOLUTION SDN.BHD.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำTV Shopping ร่วมกันระหว่าง ประเทศไทยและประเทศมาเลเซียระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ SUKE TV

และวันที่ 1 กรกฎาคม มี 2 ฉบับ ได้แก่ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ ONE BELT ONE ROAD SOUTH EAST ASIAN NGOS ALLIANCE ใน 16 ประเทศระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ ONE BELT ONE ROAD SOUTH EAST ASIAN NGOS ALLIANCE

และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทาตลาดเทคโนโลยีCRMของ VEROFAX ร่วมกันระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ VEROFAX ASIA SDN. BHD.

เป็นการเผยโฉมธุรกิจใหม่ที่”เสี่ยใหญ่-บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา” ประธานเครือสหพัฒน์ กล่าวไว้ในวันแถลงจัดงานสหกรุ๊ปแฟร์ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา

โดยระบุว่าสถานการณ์ปัจจุบันทั่วโลกยังเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและส่งออกลดลง ขณะที่ประเทศไทยภาคการท่องเที่ยวดีขึ้นจากการมีต่างชาติกลับมาเที่ยวเพิ่มขึ้น แสดงว่าไทยยังมีอะไรหลายอย่างเป็นที่สนใจของต่างชาติ เช่น เฮลท์แคร์ เป็นต้น

ถึงแม้จะยังไม่มีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่อย่างเป็นทางการ ในปี 2566 สหกรุ๊ปยังคงเดินหน้าลงทุนอย่างต่อเนื่องและมากที่สุดในประวัติการณ์ โดยเป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมใหญ่ ไม่เคยทำมาก่อนหลายโครงการ เพื่อให้รายได้เป็นตามเป้าที่ตั้งไว้มากกว่า 3 แสนล้านบาท

“เราคิดต่างจากคนอื่น ในช่วงนี้ที่เกิดภาวะเงินเฟ้อ ควรลงทุนให้เยอะจะดีที่สุด เพราะถ้าเก็บเงินสดไว้จะไม่มีความหมาย ถามว่าการค้าขายทุกปีมันยากขึ้นไหม ไม่มีง่ายเลย แต่อยู่ที่เราปรับตัว ถ้าปรับตัวทันเหตุการณ์ อาจจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาส ถ้าเราปรับตัวช้าอาจจะสุ่มเสี่ยง” นายบุณยสิทธิ์กล่าวย้ำ