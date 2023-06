‘สหพัฒน์’ ควง ‘แม่ทองสุก’ ผุดแพลตฟอร์มลงทุน ‘ทองคำ’ นำร่องพนักงานในเครือแสนคน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ เปิดเผยว่า เครือสหพัฒน์ได้เซ็นสัญญาร่วมทุนกับพันธมิตรไทยและต่างชาติ เช่น จีน มาเลเซีย รวม 8 โครงการ เพื่อขยายสู่ธุรกิจใหม่ในรอบ 81 ปี โดยหนึ่งในนั้นได้เซ็นสัญญา ด้านธุรกิจค้าทองคำ ระหว่าง บมจ.สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (SPI) ร่วมกับกลุ่ม บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก ผู้นำด้านทองคำครบวงจรรายใหญ่สุดในไทย ที่มีความรู้ด้านทองคำพัฒนาแพลตฟอร์มการลงทุนซื้อ-ขายทองคำ ในรูปแบบดิจิทัล โกลด์ เซฟวิ่ง ช่วยให้ลูกค้า คู่ค้า และบริษัทในเครือสหพัฒน์เข้าถึงการลงทุนในทองได้ ทั้งนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศ

“สหพัฒน์จะเป็นผู้รับฝากให้ เราจะสร้างคลังเก็บขึ้นมา โดยเริ่มจากบริษัทในเครือกว่า 200 บริษัท มีพนักงานร่วม 1 แสนคน ด้วยเงินลงทุนเริ่มต้น 100 บาทขึ้นไป เมื่อสะสมเงินได้ปริมาณน้ำหนักทอง 1 กรัม หรือคิดเป็น 2,000 บาท สามารถถอนทองคำออกมาได้ ต่อไปจะขยายไปยังคู่ค้าบริษัท จากก่อนหน้านี้ได้เริ่มเข้าสู่ธุรกิจทองคำเปิดห้างทองกลมเกลียวไปแล้ว” นายบุณยสิทธิ์กล่าว

นายบุณยสิทธิ์กล่าวว่า นอกจากนี้ ยังร่วมกับ โรงพยาบาลศิริราช พัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ซึ่งศิริราชจะเปิดศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุที่ จ.สุมทรสาคร เปิดเฟสแรกปลายปี 2566 โดยสหพัฒน์นำกลุ่มสินค้าสุขภาพมีอยู่ 50 รายการให้ผู้ป่วยในศูนย์ฯโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 2 ปี และร่วมกันพัฒนาสินค้าใหม่

นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการบริหาร SPI กล่าวว่า การร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ บจ.เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก พัฒนาแพลตฟอร์มนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าถึงการออมทองได้ง่ายขึ้น โดยมีการพัฒนาระบบดิจิทัล โกลด์ เซฟวิ่ง มีบล็อกเชนเป็นโครงสร้างพื้นและมีเอ็มทีเอส โกลด์ เป็นผู้จัดหาทองคำ

“เบื้องต้นจะเริ่มจากพนักงานบริษัท เราอยากสนับสนุนการออมอย่างเต็มที่ให้กับพนักงานทุกคน การออมทองจะเป็นสินทรัพย์ในอนาคตกับรูปแบบสมัยที่เปลี่ยนไป ออมสะดวกมากขึ้น หลัง MOU แล้วจะเร่งพัฒนาระบบคาดใช้เวลาประมาณ 6 เดือนถึง 1 ปี โปรเจ็กต์นี้เรายังไม่ได้คิดถึงรายได้ เรามองประโยชน์ของพนักงานมากกว่า” นายพิภพกล่าว

ด้าน นพ.กฤชรัตน์ หิรัณยศิริ ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก จำกัด กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่ร่วมกับสหพัฒน์พัฒนาระบบแพลตฟอร์มการออมผ่านทองคำในเชิงคอร์ปอร์เรต จากเดิมจะร่วมกับธนาคารกรุงไทยซื้อผ่านแอพพ์เป๋าตังค์ ซึ่งการออมผ่านทองคำจะเป็นทางเลือกที่ดีในลงทุนจัดเก็บทรัพย์สิน เพราะมีมูลค่าสูง ผลตอบแทนดีกว่าเงินฝากและเงินเฟ้อและสินทรัพย์ทองคำมีแนวโน้มขยายตัวสูงขึ้นต่อเนื่อง และธนาคารกลางหลายประเทศทั่วโลกเลือกสะสมทองคำไว้เป็นสินทรัพย์หลัก ซึ่งทุกปีราคาทองคำจะมีขึ้นลงเฉลี่ย 3-5% ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดโลก แต่จะเป็นการออมระยะยาว เพราะทองคำเป็นสินทรัพย์การออมไม่ใช่ซื้อไว้เก็งกำไร

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับ 8 โครงการที่เครือสหพัฒน์เซ็นสัญญากับพันธมิตรภายในงานสหกรุ๊ปแฟร์ ประกอบด้วย 1.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการสร้าง Live Commerce Platform ครบวงจร ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท กรีนมูนส์ จํากัด และบริษัท สบาย เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)

2.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบออมทองแบบดิจิทัล ระหว่าง กลุ่มบริษัท เอ็มทีเอส โกลด์ แม่ทองสุก จํากัด กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

3.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อมุ่งสู่ Digital Transformation ระหว่างเครือสหพัฒน์ โดย บริษัท ไอซีซี อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) (SPI) และบริษัท ฮิวแมนิก้า จํากัด (มหาชน)

4.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สําหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้นและผู้สูงอายุ ระหว่าง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กับบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน)

5.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำ LiveCommerce ระหว่างประเทศไทย, ประเทศมาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ INNOVATIC COMMERCE SOLUTION SDN.BHD.

6.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทำ TV Shopping ร่วมกัน ระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ระหว่าง บริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ SUKE TV

7.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจ ONE BELT ONE ROAD SOUTH EAST ASIAN NGOS ALLIANCE ใน 16 ประเทศ ระหว่างบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ ONE BELT ONE ROAD SOUTH EAST ASIAN NGOS ALLIANCE

และ 8.บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการทาตลาดเทคโนโลยี CRM ของ VEROFAX ร่วมกัน ระหว่างบริษัท ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จากัด และ VEROFAX ASIA SDN. BHD.