โออาร์ ผุดร้านสะดวกซัก ‘อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย’ สาขาแรกในประเทศกัมพูชา

นายรชา อุทัยจันทร์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจต่างประเทศ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) (OR) เปิดเผยว่า ได้ร่วมกับ นายศิระ ศรีสุกใส ผู้จัดการฝ่ายบริหารธุรกิจไลฟ์สไตล์ โออาร์ นายณัฐพงศ์ แก้วตระกูลพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) นายกวิน นิทัศนจารุกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น (KNX) ลงนามในสัญญามอบสิทธิ Single Unit Franchise ธุรกิจ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” (Otteri Wash & Dry) ในประเทศกัมพูชา และร่วมเปิดร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” สาขาแรกอย่างเป็นทางการ ในสถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น Chbar Ampov ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ซึ่งบริหารโดย บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) โดยมี นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว

นายรชา กล่าวว่า ความร่วมมือระหว่าง OR โดย บริษัท ปตท. (กัมพูชา) จำกัด (PTTCL) กับ บริษัท เค-เน็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (KNX) ซึ่งเป็นบริษัทที่ OR เข้าลงทุนถือหุ้นในสัดส่วน 40% ดำเนินธุรกิจจำหน่ายเครื่องซักผ้า และเครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม รวมถึงประกอบกิจการร้านสะดวกซัก ภายใต้แบรนด์ชื่อ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” และเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของไทยที่ปัจจุบันมีจำนวนสาขากว่า 950 แห่งทั่วประเทศไทย ด้วยเล็งเห็นถึงโอกาสในการบุกเบิกตลาดร้านสะดวกซักในประเทศกัมพูชา โดยมุ่งเน้นการนำเสนอบริการร้านสะดวกซักรูปแบบเดียวกับในประเทศไทยเพื่อให้ผู้บริโภคในกัมพูชาได้เข้าถึงการบริการซักผ้าและอบผ้าในรูปแบบการบริการตนเอง (Self-service) ที่มีมาตรฐานภายใต้แบรนด์ “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย”

สำหรับการเปิดสาขาแรก ณ สถานีบริการน้ำมันพีทีที สเตชั่น Chbar Ampov ในรูปแบบของร้านสะดวกซักบริการตนเองที่ให้บริการเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้า พร้อมบริการ Wi-Fi ฟรีให้แก่ลูกค้า โดยจะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ PTTCL ยังมีแผนการขยายสาขาร้านสะดวกซัก “อ๊อตเทริ วอชแอนด์ดราย” จำนวน 3 สาขา ในประเทศกัมพูชา ภายในปี 2023 อีกด้วย

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของ OR ในการผลักดัน SMEs ไทยที่ OR เข้าลงทุนได้ไปเติบโตในต่างประเทศ ตามวิสัยทัศน์ “Empowering All toward Inclusive Growth” หรือ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” อีกทั้งเป็นไปตามพันธกิจของ OR ในการสร้างทางเลือกสำหรับการดำเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตทุกรูปแบบของผู้บริโภค (All Lifestyles) และยังช่วยเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจให้กับเครือข่ายสถานีบริการ พีทีที สเตชั่น ในประเทศกัมพูชา เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าและบริการที่ครบวงจรเพิ่มมากขึ้น