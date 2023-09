“คาเฟ่ อเมซอน” จับมือ “แกร็บ” ชวนลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้งผุดไอเดีย “รับเอง งดแยกน้ำแข็ง” ดันตลาดเดลิเวอรี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม นางสาวนิตยา ธำรงราชนิติ ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และการตลาด คาเฟ่อเมซอน บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า คาเฟ่ อเมซอน ได้จับมือกับแกร็บ ต่อยอดความร่วมมือทางธุรกิจ ร่วมผลักดันประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ชวนลูกค้าเดลิเวอรีรักษ์โลก-ลดใช้พลาสติกครั้งเดียวทิ้ง ผ่านโครงการรับเอง งดแยกน้ำแข็ง ส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการลดขยะพลาสติกจากการเลือก ไม่แยกน้ำแข็ง เมื่อสั่งเครื่องดื่มผ่านบริการ รับเองที่ร้าน (Self Pick-Up) ซึ่งมีให้บริการเฉพาะที่แกร็บเท่านั้น โดยคาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกได้กว่า 8 แสนชิ้นต่อปี พร้อมเตรียมปล่อยแคมเปญและกิจกรรมการตลาดร่วมกันตลอดปี หวังดันตลาดเดลิเวอรีด้วยกลยุทธ์ Green Marketing ชวนผู้บริโภคดื่มกาแฟแบบคนรักษ์โลกผ่านแก้ว อเมซอน ไบโอ คัพ

“นโยบายหรือพันธกิจด้านสิ่งแวดล้อมของ OR มุ่งเน้นการสร้างความเป็นกลางทางคาร์บอน หรือการปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Net Zero) ผ่านการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของใช้ภายในร้านคาเฟ่ อเมซอน ทั้งแก้วร้อน BIO แก้วเย็น PLA รวมทั้งหลอด BIO ที่ผลิตจากพืช เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสลายตัวได้ทางชีวภาพ ทั้งนี้ OR ได้ร่วมเป็นพันธมิตรกับแกร็บมากว่า 5 ปี นอกจากความร่วมมือทางธุรกิจแล้ว OR ยังต้องการขยายความร่วมมือกับแกร็บในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากทั้ง OR และแกร็บต่างมีพันธกิจในด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางเดียวกัน อีกทั้งแกร็บยังเป็นแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรีอันดับหนึ่ง เข้าถึงผู้ใช้บริการหลายล้านราย ความร่วมมือในครั้งนี้ OR โดยคาเฟ่ อเมซอน ต้องการร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้กับสังคมให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านไอเดีย ‘รับเอง ไม่แยกน้ำแข็ง’ ที่คาดว่าจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกจากการไม่แยกน้ำแข็งได้กว่า 8 แสนชิ้นต่อปี ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด SDG ในแบบฉบับของ OR หรือ OR SDG ที่จะตอบโจทย์เป้าหมาย ‘G’ หรือ ‘GREEN’ ในการมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์อย่างยั่งยืนอีกด้วย”

นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานพาณิชย์และการตลาด แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า การส่งเสริมความยั่งยืนในด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) ถือเป็นหนึ่งในเสาหลักของการดำเนินธุรกิจของแกร็บ ภายใต้พันธกิจที่เรียกว่า ‘แกร็บ…เพื่อชีวิตที่ดีกว่า’ (GrabForGood) ซึ่งหนึ่งในโครงการหลักคือการส่งเสริมให้ผู้ใช้บริการของเราร่วมลดปริมาณการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง โดยการพัฒนาฟีเจอร์ “เลือกไม่รับช้อนส้อมพลาสติกแบบอัตโนมัติ” (Plastic cutlery opt-out feature) ตั้้งแต่ปี 2562 ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีจากผู้ใช้บริการ โดยในปีที่ผ่านมาฟีเจอร์นี้สามารถลดปริมาณการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งไปได้มากกว่า 8,000 ตันทั่วทั้งภูมิภาค

พิเศษ เพื่อฉลองความร่วมมืออย่างเป็นทางการ คาเฟ่ อเมซอน และ แกร็บ ยังได้จัดโปรโมชันพิเศษให้กับผู้ใช้บริการใหม่ที่สั่งเครื่องดื่มจาก คาเฟ่ อเมซอน ผ่านแกร็บ สำหรับบริการ “รับเองที่ร้าน” (Self Pick-Up) โดยมอบส่วนลดต่อเนื่องตลอดทั้งปีสำหรับผู้ใช้บริการทั่วไป เพียงใส่รหัส “PICKUP20” รับส่วนลด 20% (สูงสุด 200 บาท) จนถึง 31 ธันวาคม 2566