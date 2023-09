รีบเลย! บางจาก-ปตท.ประกาศขึ้นราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์-อี20 อีก 40 สต. มีผลตี 5 พรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 15 กันยายน PTT Station แจ้งว่า จะมีการปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดขึ้น 0.40 บาท/ลิตร พรีเมี่ยม GSH95 เพิ่มขึ้นขึ้น 0.40 บาท/ลิตร เว้น E85 และกลุ่มดีเซลทุกชนิดคงเดิม มีผล 16 ก.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้ ULG = 48.24, GSH95 = 40.45, E20 = 38.14, GSH91 = 40.18, E85 = 37.79, พรีเมี่ยม GSH95 = 45.44, HSD-B7 = 31.94, HSD-B10 = 31.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 42.24 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร โดยมีผลเวลส 05.00 น.วันที่ 16 กันยายนนี้

นอกจากนี้ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า ทางสถานีบริการน้ำมันบางจาก ก็จะมีการ ปรับราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 95,91 และ E20 + 40 สต. สำหรับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ราคาคงเดิมBCP Retail Price : GSH95S EVO 40.45/ GSH91S EVO 40.18/ GSH E20S EVO 38.14 / GSH E85S EVO 37.79 / Hi Premium 97 (GSH95++) 49.34 / Hi Diesel B20S 31.94/ Hi Diesel S 31.94 / Hi Diesel S B7 31.94 / Hi Premium Diesel S B7 44.34 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)