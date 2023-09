‘เซ็นทรัล’ บุกทำเลอีอีซี ปักหมุด GO! Hotel ชลบุรี ระยอง จัดโปร 990 บาท

วันที่ 18 กันยายน นางสาวสุรางค์ จิรัฐิติกาลโชติ Head of Hotel Development บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด(มหาชน) หรือCPN เปิดเผยว่า เซ็นทรัลพัฒนา ยังคงเดินหน้าขยายธุรกิจโรงแรมไปยังทำเลศักยภาพอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ติดหรือใกล้กับศูนย์การค้าเซ็นทรัลหรือโรบินสัน รวมถึงการบุกเบิกพอร์ต Premium Budget Hotel ในชื่อ GO! Hotel เพื่อรองรับแนวโน้มความต้องการพักอาศัยใน Budget Hotel ที่เริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น

“เราเปิดบริการ GO! Hotel แห่งแรกที่บ่อวิน ขณะนี้ได้ขยายเพิ่มอีก 3 แห่ง คือ GO! Hotel ชลบุรีและศรีราชา ทั้งหมดอยู่ในจังหวัดชลบุรี และ GO! Hotel บ้านฉางในจังหวัดระยอง ซึ่งทั้ง 4 โลเคชั่นเป็นการขยายแบบครอบคลุมภาคตะวันออก เจาะเขตเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวสำคัญ ”นางสาวสุรางค์กล่าว

นายภูมิ จิราธิวัฒน์ Head of Hotel Investments and Operations บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า ปัจจุบัน GO! Hotel ที่บ่อวินได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีอัตราเข้าพักมากกว่า 80% ทำให้เห็นถึงความสำคัญและการเติบโตแบบก้าวกระโดดของตลาดนี้ ธุรและพร้อมตอบรับการเติบโตของธุรกิจและขยายโรงแรมไปทั่วประเทศ

“GO! Hotel เป็นโรงแรมที่เหมาะสำหรับคนทุกรุ่น ทุกวัย และทุกจุดประสงค์ของการเดินทาง ด้วยการดีไซน์ห้องพักให้ตอบโจทย์ทั้งการพักผ่อน Relax และสะดวกสบายด้วยโลเคชั่นใกล้ศูนย์การค้า หรือนักเดินทางกลุ่ม Business ก็สามารถใช้โรงแรมของเราเป็นที่ทำงาน เพราะมีพื้นที่โต๊ะทำงานและปลั๊กพร้อมใช้งานได้ทั่วทุกมุมห้อง และยังมีจุดแฮงค์เอ้าท์กับเพื่อนร่วมงานบริเวณล็อบบี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ยังรองรับ กลุ่มนักท่องเที่ยวตาม Music Festival รวมถึงกลุ่มบริษัทหรือหน่วยงานราชการ ต่างๆ ที่เข้ามาในพื้นที่อีกด้วย”นายภูมิกล่าว

นายภูมิกล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2566 ได้จัดโปรโมชั่นพิเศษ โดยเนรมิตห้องพัก GO! Hotel ใจกลาง “ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์” ชั้น 3 โซน EDEN ภายในงาน Let’s Go HOTEL พร้อมดีลสุดพิเศษให้เลือกมากมาย และโปรโมชันพิเศษ 1 คืน 990 บาท จากราคาปกติ 1,500 บาท, 2 คืน ราคา 1,600 บาท จากราคาปกติ 3,000 บาท

พร้อมร่วมสนุกกับกิจกรรมลุ้นรับเครื่องดื่มแบรนด์ดัง อาทิ SO! COFF, Supersports, Robinson, Central เป็นต้น และช่วง Happy Hour ลุ้นรับรางวัลบัตรห้องพัก 1 คืนในราคาเพียง 99 บาท จำนวน 120 รางวัล พร้อมลุ้นรับ Gift Voucher Central & RBS มูลค่า 2,000 บาท และ ห้องพักฟรี 1 คืน และของที่ระลึกจากแบรนด์ดัง อาทิ แบรนด์สปา จาก Let’s Relax Lifestyle / หมอนพรีเมียมจากโก โฮเทล ใบละ 750 บาท 40 รางวัล มากกว่า 1,500 รายการ มูลค่ารวม 350,000 บาท