‘เจ้าสัวเจริญ’ บูมพระราม 4 ‘1.5แสนล้าน’ ปั้นอภิโปรเจ็กต์ ‘วันแบงค็อก’ ต้นแบบกรีนสมาร์ทซิตี้ เปิดเฟสแรกปี’67

ย่านศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ “ถนนพระราม4” เรียกว่าเป็นทำเลทองที่ปัจจุบันมีบิ๊กโปรเจ็กต์ของเจ้าสัวเมืองไทยเข้าไปลงทุนนับแสนล้านบาท

เฉพาะกลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ใต้ร่มเงา “ตระกูลสิริวัฒนภักดี” มีโครงการพัฒนาบนถนนพระราม 4 ร่วม 7 โครงการ คิดเป็นมูลค่า 150,661 ล้านบาท

ไล่เรียงตั้งแต่โครงการ “เอฟวายไอ เซ็นเตอร์” มูลค่า 5,000 ล้านบาท เปิดบริการเมื่อปี 2559

โครงการ “สามย่านมิตรทาวน์” มูลค่า 8,515 ล้านบาท และอาคาร “ไทยเบฟควอเตอร์” มูลค่า 410 ล้านบาท เปิดบริการในปี 2562

โครงการเดอะปาร์ค มูลค่า 6,245 ล้านบาท เปิดบริการปี 2563 จากนั้นปี 2565 เปิดบริการ “ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์” โฉมใหม่ มูลค่า 15,407 ล้านบาท และโครงการ “สีลมเอจ” มูลค่า 1,714 ล้านบาท

ล่าสุดอภิมหาโปรเจ็กต์ “วันแบงค็อก” มูลค่า 113,370 ล้านบาท กำลังก่อสร้าง นับถอยหลังเปิดบริการเฟสแรกภายในปี 2567 นี้ ซึ่งทางเฟรเซอร์สฯ ได้ยกมาโชว์ ในงาน Sustainability Expo 2023 (SX 2023) มหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียนด้วย

“ปณต สิริวัฒนภักดี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด กล่าวบนเวทีเสวนา “The Future of Sustainability and Smart City Living for Better Community” ความยั่งยืนและการใช้ชีวิตในสมาร์ทซิตี้ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชุมชนว่า เฟรเซอร์สฯ ดำเนินธุรกิจครอบคลุม 5 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัย พื้นที่ร้านค้าปลีก ศูนย์การพาณิชย์และธุรกิจ โรงงานอุตสาหกรรมและการขนส่ง รวมถึงธุรกิจการให้บริการ เติบโตมาจากการทำธุรกิจที่สิงคโปร์ถึงวันนี้ร่วม 30 ปีขยายไปใน 20 ประเทศ อยู่ใน 130 เมือง

“ในการทำธุรกิจจะมีการปฎิบัติเรื่องความยั่งยืน เพราะอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เป็นผลกระทบด้านก๊าซเรือนกระจกมากกว่า 40% ของผลลัพธ์ที่สร้างมลภาวะในโลก จึงเป็นเป้าหมายของบริษัทจะเป็นองค์กรลดก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี 2050″

“ปณต” กล่าวอีกว่า ปัจจุบันกำลังพัฒนาโครงการ “วัน แบงค็อก” เป็นต้นแบบ กรีนสมาร์ทซิตี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนในทุกมิติครบวงจร หลังได้นำร่องไปแล้วที่โครงการสามย่านมิตรทาวน์ พัฒนาโครงการที่สร้างชุมชน ให้คนทุกระดับเข้ามาใช้พื้นที่ได้ นอกจากรายได้ และนำมาสู่การพัฒนาที่จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอันหนึ่ง

สำหรับโครงการวันแบงค็อก มีพื้นที่ 108 ไร่ ตั้งอยู่บนถนนวิทยุและพระราม 4 ใช้เงินลงทุน 1.2 แสนล้านบาทจะทยอยเปิดบริการตั้งแต่ในปี 2567 โครงการประกอบด้วย ศูนย์จัดแสดงความบันเทิง, 5 โรงแรม ,อัลตร้าลักชัวรี่ และรีเทลไลฟ์สไตล์ รูปแบบการพัฒนาโครงการเป็นการรวมประสบการณ์และประโยชน์ต่างๆ ให้เชื่อมโยงกับสังคมโดยรอบ

อย่างเช่น สร้างพื้นที่เปิดโล่งและสีเขียว 50 ไร่ ลึกจากทางเท้าถึงหน้าโครงการ 35-45 เมตร อยู่ระหว่างสวนลุพินีและสวนเบญจกิติ การสร้างเมืองอัจฉริยะ สร้างพลังงานสีเขียวในโครงการ ระบบการจัดการน้ำรีไซเคิล ระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ ระบบการจัดการขยะครบวงจรลดได้ 6,700 ตันต่อปี

รวมถึงเทคโนโลยีการพัฒนาและควบคุมเรื่องความปลอดภัยให้มากขึ้น มีซีซีทีวีมากกว่า 5,000 จุด สมาร์ทเซ็นเซอร์มากกว่า 250,000 จุดที่สามารถตรวจสอบและบันทึกข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งการออกแบบให้ตอบโจทย์ของการใช้งานของคนจำนวนมาก เป็นตึกที่ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด