‘ดีอี’ หนุนเทคโนโลยีใช้ ‘เอไอ’ เพื่อสุขภาพ เปิดคัดกรองมะเร็งปอดฟรี 1 ล้านสิทธิ

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) เปิดเผยว่า กระทรวงดีอี โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า ได้ร่วมลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) กับ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อส่งเสริมการนำนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อสุขภาพมาใช้ยกระดับระบบสาธารณสุขในประเทศไทย โดยต่อยอดการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ เอไอ ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดเบื้องต้น ให้กับคนไทยจำนวน 1 ล้านคน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถือเป็นของขวัญที่ให้กับประชาชน และเป็นการนำเทคโนโลยีมาช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทย ทั่วประเทศให้เข้าถึงระบบสาธารณสุข ได้อย่างเท่าเทียม

“ปัจจุบันไทยมีปัญหาขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลต้องการนำเทคโลยีมาประยุกต์ ใช้ช่วยยก ระดับระบบสาธารณสุข อย่างเป็นรูปธรรม การนำเอไอมาช่วยคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งปอดผ่านเครื่องเอ็กซ์เรย์ มีความแม่นยำ ถึง 95-99% และช่วยลดระยะเวลาการวินิจฉัยของแพทย์เหลือเพียง 3-5 นาที ไม่ต้องรอนาน นอกจากนี้ยังมี ค่าใช้จ่ายที่ถูกว่า จากปกติค่าตรวจวินิจฉัยอยู่ที่ประมาณ 2,700 บาท เหลือเพียง 200 กว่าบาทเท่านั้น ช่วยประหยัด งบประมาณ และค่าใช้จ่าย ของคนไข้ได้มาก ซึ่งหากโครงการนี้ได้รับความสนใจประสบความสำเร็จก็อยากขยายเพิ่มมากว่า 1 ล้านสิทธิ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล”นายประเสริฐกล่าว

นายณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ เป็นการต่อยอดจากครั้งก่อนที่นำเอไอมาช่วยแพทย์วินิจฉัยโรคหอบหืด ที่ร่วมกับ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) โดยคนไทยที่สนใจสามารถเดินเข้าไปตรวจกับโรงพยาบาลจำนวน 30 แห่ง ทั่วประเทศ ซึ่งขณะนี้ทางดีป้า และ แอสตร้าเซนเนก้า อยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงพยายบาลที่มีความพร้อมมีเครื่องมือเอ็กซ์เรย์ เป็นต้น และหากครบ 1 ล้านสิทธิแล้ว ในอนาคตอาจมีการขยายไปสู่สิทธิบัตรทอง ซึ่งต้องมีการคุยกับกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) อีกครั้ง อย่างไรก็ตามในอนาคตก็จะนำเอไอไปช่วยคัดกรองผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่นๆด้วย

นายโรมัน รามอส ประธานบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สานต่อความร่วมมือกับ ดีป้า ในการผลักดันการใช้เทคโนโลยีเอไอ และนวัตกรรมดิจิทัลอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์ โดยเชื่อว่า อนาคตที่ยั่งยืนเกิดจากการที่ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

“การดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Accelerate the Development and Delivery of Digital Healthcare in Thailand ในครั้งนี้จะเป็นการสานต่อความร่วมมือในโครงการ Don’t Wait. Get Checked. 2.0 ที่ดำเนินการร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดในระยะเริ่มต้นด้วยเทคโนโลยี AI ในเครือข่ายโรงพยาบาลรัฐ ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และลดอัตราการเสียชีวิต รวมถึงการขยายขอบเขตการทำงานไปสู่หน่วยงานภาครัฐในระดับจังหวัดหรือภูมิภาค เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยี เอหอ ในผู้ป่วยมะเร็งชนิดอื่น อาทิ มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก มะเร็งรังไข่ ฯลฯ ต่อไป” นายโรมันกล่าว