“น่าน-สุโขทัย-กระบี่” ขึ้น TOP 100 สุดยอดแหล่งท่องเที่ยวโลก ปี’66

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. กล่าวว่า อพท.ได้เข้ารับประกาศเกียรติคุณแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories 2023 ประจำปี 2566 จัดขึ้นโดยองค์กร Green Destinations องค์กรรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนชั้นนำจากประเทศเนเธอร์แลนด์ และองค์กรพันธมิตร ที่เมืองทาลลินน์ สาธารณรัฐเอสโตเนีย โดยมี 3 แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่รับผิดชอบของ อพท. ที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ คือ พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย และพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่

นาวาอากาศเอก อธิคุณ กล่าวว่า ในปี 2566 อพท. ได้เสนอชื่อแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและพื้นที่รับผิดชอบของ อพท. ที่มีศักยภาพ จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัยและพื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ และได้ผ่านการคัดเลือกได้รับการจัดอันดับ Green Destinations Top 100 Stories 2023 ทั้ง 3 แหล่ง ซึ่งในพื้นที่ตำบลในเวียง จังหวัดน่าน (Nan Old City) ได้นำเสนอในประเด็นต้นแบบการจัดการขยะท่องเที่ยวด้วยกระบวนการทางสังคม (Social-function based waste management) พื้นที่ตำบลเมืองเก่า จังหวัดสุโขทัย ในประเด็นการอนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม: กรณีสัตว์รุกรานในเมืองเก่า สุโขทัย (Nature conservation for protecting cultural attraction: the case of invasive species in Mueang Kao, Sukhothai) และ พื้นที่คลองท่อม จังหวัดกระบี่ ในประเด็นการจัดการป่าต้นน้ำโดยชุมชน เพื่อปกป้องรักษาฐานทรัพยากรหลักด้านการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน (Community upstream-forest management for sustainable protection and maintenance of the main tourism resource base)

ผู้อำนวยการ อพท.กล่าวว่า การได้รับการประกาศให้เป็น Green Destinations Top 100 Stories เป็นการค้นหา Good Practice ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน มีเป้าหมายเพื่อนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้องค์กรจัดการท่องเที่ยวทั่วโลกนำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของตัวเอง โดย อพท. เป็นผู้กำหนดเป้าหมายการทำงาน ที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต้นแบบ ซึ่งจากผลงานความสำเร็จและการหารือความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวยั่งยืนระดับโลกข้างต้น อพท. จึงเตรียมขยายผลและจัดทำคู่มือการนำแหล่งท่องเที่ยวเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐาน Green Destinations Standard เพื่อนำไปสู่ระบบการรับรอง Green Destinations Top 100 Stories อย่างเป็นระบบ และสามารถใช้ประโยชน์จากโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ให้ขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นต่อไป