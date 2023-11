‘Meyer’ เขย่าตลาดเครื่องครัว ฉลอง 100 ปี Disney ดึง ‘Mickey Mouse’ ลงครัว กระตุ้นยอดขายปลายปี

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม นายโจเซฟเคซี โล กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัท ไมเร็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า สำหรับ Meyer (ไมย์เออร์) เป็นแบรนด์เครื่องครัวระดับโลก ได้ก่อตั้งขึ้นในปี 2494 และเริ่มผลิตเครื่องครัวตั้งแต่ปี 2514 โดยมีจุดเด่นอยู่ที่การเป็นเครื่องครัวที่มากกว่าเครื่องครัวทั่วไป ด้วยนวัตกรรมการออกแบบอย่างชาญฉลาดและสวยงาม พร้อมฟังก์ชันเสริมที่ช่วยลดขั้นตอนการทำครัวให้ง่ายขึ้น และวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน ภายใต้คอนเซ็ปต์ของแบรนด์ คือ If you cook, you’re chef ให้ทุกคนได้แรงบันดาลใจในการเข้าครัว ด้วยการพัฒนาเครื่องครัวที่สวยงาม ทันสมัย ใครๆ ก็ใช้ได้ เพื่อส่งต่อความอบอุ่นและความสุข เนรมิตออกมาเป็นมื้ออาหารสุดพิเศษ โดย Meyer ได้เริ่มทำการตลาดในประเทศไทยในปี 2538 และเริ่มเป็นที่รู้จักอย่างหลากหลายครอบคลุมช่องทางการขายทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปและกลุ่มลูกค้าธุรกิจ โดยในปี 2565 สามารถสร้างยอดขายเติบโตกว่า 30% จากในปีที่ผ่านมา และคาดว่าในปีนี้จะเติบโตขึ้นอีกกว่า 20% จากการเริ่มการทำการตลาดอย่างจริงจัง และโดยเฉพาะการร่วมมือกันเปิดตัวคอลเลคชั่นพิเศษที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Disney ที่คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้บริษัทได้เพิ่ม10% และสามารถดึงลูกค้ากลุ่มใหม่เข้ามาได้มากขึ้น อีกทั้งคาดการณ์สัดส่วนการขายช่องทางออนไลน์เติบโตต่อเนื่องคิดเป็นสัดส่วน 50% จากยอดขายทั้งหมดในปี 2568

“ล่าสุดไมย์เออร์ ได้ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี ดิสนีย์ กับตัวการ์ตูนสุดคลาสสิกที่เป็น Icon ระดับตำนาน มิคกี้ และมินนี่ เม้าส์ ด้วยเครื่องครัว 4 คอลเลคชั่นสุดพิเศษ พร้อมจับมือกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม พร้อมเตรียมเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ ในงาน Meyer Cookware – For every magic moment in kitchen ด้วยการเนรมิต Display ห้องครัวสไตล์ Disney Meyer 4 รูปแบบ และจัดกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก และร่วมชิมขนมหวานจากเชฟมากฝีมือที่จะมาสาธิตการทำอาหารอีกมากมายตลอดงาน รวมถึงอาเล็ก-ธีรเดช ที่จะมาโชว์ฝีมือทำอาหารให้แฟนๆ ได้ชม ตั้งแต่ 26-30 ตุลาคมนี้ที่แผนกเครื่องครัว ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม กรุงเทพฯ”

นายโจเซฟเคซี กล่าวว่า ผู้ที่สนใจ Disney Meyer สามารถเข้าชมงาน Meyer Cookware – For every magic moment in kitchen โดยจะมีกิจกรรมพิเศษในวันที่ 27 ตุลาคม กับการสาธิตการทำอาหารของ

“อาเล็ก-ธีรเดช” นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ที่จะมาสาธิตการทำอาหารภายใต้ตีม Friday Dining กับเมนูสุดพิเศษ พร้อมด้วยกิจกรรมสาธิตการทำอาหารโดยเชฟชื่อดังและเหล่า Influencer อีกจำนวนมาก ระหว่างวันที่ 28-29 ตุลาคม พร้อมกับโปรโมชั่นฉลองเปิดตัวสุดพิเศษและกิจกรรมมากมาย อาทิ การแต่งหน้าเค้กและคุกกี้ลายมิคกี้ เม้าส์ และผองเพื่อนได้ทุกวัน ตั้งแต่ 26-30 ตุลาคมนี้ ที่ชั้น 2 และชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลชิดลม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : Facebook : meyercookware, Instagram: meyerthai, Web site : potsandpans.in.th และ Line : @meyercookware