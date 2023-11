อั้นไว้ให้สุด!! พรุ่งนี้ ปตท.-บางจาก ปรับลดน้ำมันกลุ่มเบนซิน-โซฮอล์ ตั้งแต่ 1-2.5 บาท/ลิตร

หลังจากกระทรวงพลังงานแจ้งว่า วันที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เวลา 05.00 น. ผู้ค้าน้ำมันนำโดย พีทีทีสเตชั่นและบางจาก จะลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินทุกประเภท 0.80-2.50 บาทต่อลิตร (อย่าลืม อย่าลืม! พรุ่งนี้กลุ่มเบนซินลดราคายกแผง โซฮอล์ 91 ลงมากสุดลิตรละ 2.50 บาท ส่วน 95 ลด 1 บาท)

ล่าสุด เมื่อเวลา 19.30 น. ปตท.และบางจาก ได้ประกาศปรับลดราคาน้ำมันกลุ่มเบนซิน และโซฮอล์แล้ว

โดย PTT Station ปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ GSH91 ลดลง 2.50 บาทต่อลิตร ULG95 GSH95 และพรีเมี่ยม GSH95 ลดลง 1.00 บาทต่อลิตร E20 และ E85 ลดลง 0.80 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 7 พ.ย. 2566 หลังเวลา 00.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 45.04, GSH95 = 37.25, E20 = 35.14, GSH91 = 35.48, E85 = 35.29, พรีเมี่ยม GSH95 = 44.04, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร



ขณะที่ บางจากฯ ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ 91 -2.50 ส.ต. แก๊สโซฮอล์ 95 -1.00 ส.ต. แก๊สโซฮอล์ E20,E80 -0.80 ส.ต. แก๊สโซฮอล์ ไฮพรีเมียม 97 -0.90 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 37.25/ GSH91S EVO 35.48/ GSH E20S EVO 35.14 / GSH E85S EVO 35.29 / Hi Premium 97 (GSH95++) 48.94/ Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.64 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)