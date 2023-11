‘เอพี’ สปีดโค้งสุดท้าย เปิดตัว 2 คอนโดใหม่ 7.3 พันล้านใกล้อนุสาวรีย์-ไอคอนสยาม

วันที่ 6 พฤศจิกายน นางสาวกมลทิพย์ บำรุงชาติอุดม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจคอนโดมิเนียม บริษัท เอพี ไทยแลนด์ จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่าภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมปี 2566 พ้นจุดต่ำสุดแล้ว มีสัญญาณบวกที่ดีขึ้นเรื่อยๆ สะท้อนได้จากการเปิดตัวใหม่ ยอดขายและยอดโอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอุตสาหกรรม ซึ่งปีนี้เอพีตั้งเป้ายอดขาย 13,000 ล้านบาท จาก 13 โครงการอยู่ระหว่างการขายและโอนกรรมสิทธิ์

“ช่วง 10 เดือน มียอดขายแล้ว 10,713 ล้านบาท เติบโต180% เมื่อเทียบกับยอดขายทั้งปีของปี 2562 คาดว่าถึงสิ้นปีจะเป็นไปตามเป้า และปีนี้มีแผนเปิดตัว 3 โครงการใหม่ มูลค่า 10,800 ล้านบาท ปรับลดจากเดิมมีแผนเปิด 4 โครงการ โยก 1 โครงการ คือ แอสปาย อรุณอัมรินทร์ไปเปิดในปี 2567 รอดูตลาด ขณะนี้เปิดขายแล้ว 1 โครงการ คือ ไลฟ์ ลาดพร้าว-พหล เป็นคอนโดร่วมทุน 598 ยูนิต มูลค่า 3,500 ล้านบาท ล่าสุดมียอดขายแล้ว 1,700 ล้านบาท“นางสาวกมลทิพย์กล่าว

นางสาวกมลทิพย์กล่าวว่า ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะเปิดอีก 2 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 7,300 ล้านบาท ได้แก่ แอสปายวิภา-วิคตอรี่ สูง 29 ชั้น 593 ยูนิต มูลค่า 2,300 ล้านบาท เปิดขายรอบวีไอพีวันที่ 11-12 พฤศจิกายนนี้ ขนาด 26.5 – 60 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 98,000 บาท/ตารางเมตร หากจองในงานรับส่วนลดพิเศษสูงสุด 6% พร้อมลงทะเบียนรับส่วนลดสูงสุดเพิ่มอีก 100,000 บาท โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเป็นคนทำงานโซนนี้ เช่น หมอ แพทย์ พนักงานออฟฟิศ จะสร้างเสร็จไตรมาส 3 ปี 2568

นางสาวกมลทิพย์กล่าวว่า อีกโครงการริธึ่ม เจริญนคร ไอคอนิค ใกล้ไอคอนสยามและรถไฟฟ้าสายสีทอง เป็นคอนโดร่วมทุน สูง 29 ชั้น 577 ยูนิต มูลค่า 5,000 ล้านบาท จะเปิดชมห้องครั้งแรกวันที่ 25-26 พฤศจิกายนนี้ ราคาเริ่มต้น 7.7 ล้านบาท ถึง 40 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 159,000 บาท/ตารางเมตร กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีทั้งชาวไทยและต่างชาติ เช่น จีน ไต้หวัน เมียนมา มีเอเจนท์ต่างประเทศติดต่อขอมาทำตลาดแล้ว คาดว่าทั้ง 2 โครงการจะมียอดขาย 20-30% ภายในสิ้นปีนี้

นางสาวกมลทิพย์กล่าวว่า สำหรับปี 2567 ตลาดคอนโดมิเนียมยังคงสดใส แม้จะมีปัจจัยกดดันบ้าง เช่น ภาวะหนี้ครัวเรือน ดอกเบี้ย การถูกปฎิเสธสินเชื่อที่ยังคงสูง รวมถึงการซื้อที่ดินที่ต้องพิจารณารอบด้านทั้งพื้นที่ข้างเคียงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม(อีไอเอ) ซึ่งเอพีตั้งเป้าเปิดตัว 3-5 โครงการ มูลค่า 10,000 ล้านบาทบวกลบ มีที่ดินพร้อมพัฒนาโครงการแล้ว เป็นโครงการร่วมทุน 50%และเอพีพัฒนาเอง 50%

นางสาวนิยมาพร โต๊ะสงวนพันธ์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขายธุรกิจ กลุ่มสินค้าคอนโดมิเนียม บมจ.เอพี ไทยแลนด์ กล่าวว่า แอสปายวิภา-วิคตอรี่ เป็นคอนโดเวอร์ชันใหม่เพื่อให้สอดรับกับดีมานด์และไลฟ์สไตล์ของกลุ่มเป้าหมายในทำเลนี้โดยเฉพาะ โดยภาพรวมตลาดคอนโดมิเนียมในย่านดินแดง ราชปรารถ เชื่อมต่ออนุสาวรีย์ชัยฯ และย่านวิภาวดี ไม่มีซัพพลายใหม่เปิดตัวมานานกว่า 5 ปี

“ซัพพลายที่มีราคาขายเฉลี่ย 115,000 – 155,000 บาท/ตารางเมตร จำนวน 2 ใน 4 โครงการได้ปิดการขาย ไปแล้ว ส่วนซัพพลายที่คงเหลือขายอยู่ปัจจุบันประมาณ 100 ยูนิต จึงเป็นโอกาสที่จะเข้าไปทำตลาดในทำเลนี้”นางสาวนิยมาพรกล่าว

นางสาวนิยมาพรกล่าว โดยมีให้เลือถึง 18 ดีไซน์ กับห้องชุด 2 แบบ

1. ALL NEW SIMPLEX 11 ดีไซน์ ขนาด 26.5 – 60 ตารางเมตร พิเศษกับผังใหม่ 1 Bedroom Extra 35 ตารางเมตร กับ 2 ฟังก์ชันใหม่ Flexible area ปรับเปลี่ยนได้ตามไลฟ์สไตล์ ,ALL NEW SIMPLEX มีแบบ 1 Bedroom, 1 Bedroom Extra, 2 Bedroom 1 Bath และ 2 Bedroom 2 Bath ราคาเริ่มต้น 2.79 ล้านบาท

2. ห้องชุดเพดานสูงแบบ ALL NEW VERTIPLEX 7 ดีไซน์ ขนาด 26 – 46 ตารางเมตร ก้าวข้ามทุกกฎเกณฑ์เดิมๆ กับพื้นที่แนวตั้งในมิติใหม่ด้วย Double Volume ที่สูงถึง 4.45 เมตร เพิ่มพื้นที่มากขึ้นเป็น 2 เท่า พร้อมฟังก์ชันใหม่ล่าสุดที่เปิดพร้อมให้เข้าชมที่สำนักงานขาย ห้องชุดในสไตล์

ALL NEW VERTIPLEX เริ่มในชั้น 22 – 28 ราคา 3.9 ล้านบาท หรือเริ่ม 100,000 บาท/ตารางเมตร โดยโครงการยังทีจุดเด่นด้วยพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ 3 ชั้น คือ ชั้น G ชั้น 8 และชั้น 29