อั้นไว้ก่อน! พรุ่งนี้กลุ่มเบนซินลดอีก 60 สต.

รายงานข่าวจาก PTT Station แจ้งปรับราคาขายปลีกน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วน Premium GSH95 Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 9 พ.ย. 2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ เบนซิน95 = 44.44, GSH95 = 36.65, E20 = 34.54, GSH91 = 34.88, E85 = 34.69, พรีเมี่ยม GSH95 = 44.04, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร

ขณะที่ บางจาก แจ้งลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -60 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 36.65/ GSH91S EVO 34.88/ GSH E20S EVO 34.54 / GSH E85S EVO 34.69 / Hi Premium 97 (GSH95++) 48.34/ Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.64

โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

รายงานข่าวแจ้งว่า ผลจากราคาน้ำมันกลุ่มเบนซินลดราคา 0.80-2.50 บาทต่อลิตร มีผลเมื่อวันที่ 7 พ.ย.ที่ผ่านมา ส่งผลให้ขณะนี้หลายสถานีบริการน้ำมันเบนซินหมด โดยเฉพาะแก๊สโซฮอล์91 และโซฮอล์95 จนล่าสุด นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้ลงนามคำสั่งกระทรวงพลังงาน แต่งตั้ง คณะทำงานตรวจสอบการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อทำหน้าที่รับเรื่องร้องเรียน ติดตามและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการไม่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงของสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศขึ้นทันที

พร้อมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนกรณีเป็นการเฉพาะที่กระทรวงพลังงาน โดยประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ โทร. 02 140 7000