ราชประสงค์จับมือ American Tourister เปิดตัว New Art Destination กับผลงาน Interactive Street Art จาก ‘Sahred Toy’ บน Skywalk ครั้งแรกของเมืองไทย ในแคมเปญ The Ratchaprasong Living Art 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Bring Back Happiness @Ratchaprasong’

สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ ต้อนรับการกลับมาของแคมเปญ The Ratchaprasong Living Art 2023 ในรอบ 10 จับมือกับ American Tourister แบรนด์กระเป๋าเดินทางชั้นนำ ในการสนับสนุนของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกรุงเทพมหานคร เปิดตัว New Art Destination บนราชประสงค์วอล์ค (R Walk) ครั้งแรกของเมืองไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Bring Back Happiness @Ratchaprasong’ เพิ่มสีสันการท่องเที่ยวให้สนุกและมีความสุขกว่าเดิมจากศิลปิน Digital Artist ชื่อดัง ‘Sahred Toy’ ต๊อด-อารักษ์ อ่อนวิลัย ที่ดึงเสน่ห์การท่องเที่ยว ย่านราชประสงค์และกรุงเทพมหานครออกมาเป็นผลงาน Interactive Street Art 3 จุด เพื่อต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยมีศิลปินทรีโอวง FL:P (ฟลิป) ที่กำลังสร้างกระแสไวรัลดังในติ๊กต็อก ตบเท้าร่วมนำเสนองานศิลปะในฐานะตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่ผสามผสานความเป็นดิจิทัล

นายชาย ศรีวิกรม์ นายกสมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ กล่าวว่า “ปีนี้ถือเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ราชประสงค์เป็นย่านเศรษฐกิจและจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวที่มีความครบครัน แหล่งรวมสินค้าและบริการที่ตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมการคมนาคมที่สะดวกสบาย และระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม สำหรับการกลับมาอีกครั้งในรอบ 10ปี ของงาน The Ratchaprasong Living Art นับเป็นหนึ่งในแผนกระตุ้นการท่องเที่ยวย่านราชประสงค์ที่สอดรับนโยบายของกรุงเทพมหานครและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่ต้องการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวปลายปี และเป็นสัญญานเริ่มต้นการเฉลิมฉลองเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ในย่านราชประสงค์ อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนศิลปินไทยที่มีความสามารถได้แสดงผลงานบน Skywalk ที่ยาวที่สุดใจกลางเมือง และที่สำคัญแคมเปญยังถือเป็นความร่วมมือของสมาชิกสมาคมและภาครัฐที่ทำให้ Ratchaprasong Walk ไม่เป็นเพียงเส้นทางการเดิน แต่เป็นเส้นทางแสดงถึงความร่วมมือและทำให้พื้นที่มีชีวิตมากขึ้น



สำหรับแคมเปญ The Ratchaprasong Living Art 2023 เราได้รับความร่วมมือจากแบรนด์ American Tourister พาร์ทเนอร์หลักในการสนับสนุนศิลปินและแบรนด์แอมบาสเดอร์ ในการนำเสนองานศิลปะในรูปแบบ Interactive Street Art บนราชประสงค์วอล์ค (R Walk) ด้วยแนวคิดเดียวกันที่ต้องการต้อนรับการกลับมาของนักท่องเที่ยวและเทศกาลแห่งความสุขช่วงปลายปี ถือเป็นตัวแทนสื่อสารความสุขและความสวยงามของการท่องเที่ยวไทยที่ได้กลับมาอีกครั้ง กระตุ้นให้ทุกคนอยากออกเดินทางท่องเที่ยวประเทศไทยและเป็นกระบอกเสียงในการสื่อสารไปสู่นานาชาติซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจจากการเข้าชมงานไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านคน จากสัดส่วนนักท่องเที่ยวไทย 70% และต่างชาติ 30%”

นายสิทธิพงษ์ ชูศรี Brand Head of American Tourister กล่าวว่า “คอนเซ็ปต์ Bring Back Happiness @Ratchaprasong เกิดจากความตั้งใจของทางสมาคมฯ ราชประสงค์ที่จะจัดงาน The Ratchaprasong Living Art ขึ้นอีกครั้งในรอบ 10 ปี ซึ่งในรายละเอียดของการผสมผสานศิลปะร่วมสมัยกับภาพของวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวของไทยตรงกับแบรนด์ American Tourister ที่มีจัดแคมเปญโปรโมทผลิตภัณฑ์กระเป๋าเดินทางรุ่น CURIO BOOK OPEN ใน Campaign Bring Back Bigger Stories ร่วมกับทางศิลปิน Sahred Toy เพื่อสร้างผลงานศิลปะขนาดยักษ์ในพื้นที่ ทุกภาคของไทยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการรวมวัฒนธรรมและความสวยงามของพื้นที่นั้นๆ พอดี จึงเป็นที่มาของความร่วมมือในกิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งเราได้รวบรวมความสวยงามอันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ราชประสงค์และจุดเด่นต่างๆของพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบ Interactive ร่วมกับศิลปิน Sahred Toy ซึ่งคาดว่ากิจกรรมนี้จะมอบความสุขให้กับนักท่องเที่ยวและทุกคนที่ใช้เส้นทางบนราชประสงค์วอล์ค (R Walk)

สำหรับการชมงานศิลปะในแคมเปญนี้ ทาง American Tourister ได้มอบความพิเศษให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วม ในการครีเอทคอนเทนต์ผ่าน Social media โดยจัดกิจกรรม RollioArtATRatchaprasong ร่วมกับพื้นที่งานแสดงศิลปะ The Ratchaprasong Living Art ที่ให้ทุกคนดาวน์โหลดฟิลเตอร์อินสตาแกรมที่ออกแบบและจัดทำครั้งแรกกับศิลปิน Sahred Toy ทำให้ทุกคนได้ใช้ฟิลเตอร์นี้ถ่ายภาพกับงานศิลปะพร้อมติด #AmericanTouristerBringBackHappiness #RollioArtATRatchaprasong ลุ้นรับกระเป๋า Rollio Crossbody จากแบรนด์ American Tourister ซึ่งนอกจากทุกคน จะได้มาใช้ฟิลเตอร์สวยๆ ที่ออกแบบพิเศษเฉพาะแต่ละจุดแล้วนั้น ยังสามารถร่วมลุ้นรับรางวัลกระเป๋าสวยๆ จากแบรนด์ได้อีกด้วย”

คุณต๊อด-อารักษ์ อ่อนวิลัย หรือ Sahred Toy ศิลปินเจ้าของผลงาน กล่าวว่า “ครั้งแรกที่ทราบว่าแคมเปญ The Ratchaprasong Living Art นี้จะเป็นตัวจบของซีรี่ย์อาร์ท Bring Back Bigger Stories ก็จินตนาการภาพไม่ออกว่าจะจัดแสดงในรูปแบบใด เพราะที่ผ่านมา Bring Back Bigger Stories เป็นการการรวบรวมความสวยงามของวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ท้องถิ่นของพื้นที่ต่างๆ ในประเทศไทย ได้แก่ ภาคกลาง – กรุงเทพฯ ภาคเหนือ – เชียงใหม่ ภาคใต้ – ภูเก็ต และภาคตะวันออก – ขอนแก่น นำจุดเด่นที่นักท่องเที่ยวมักพูดถึงและจดจำได้ มาออกแบบผสมผสานกับประสบการณ์ท่องเที่ยวบรรจุรวบรวมไว้ในงานของเรา

สำหรับแคมเปญ The Ratchaprasong Living Art หลังจากที่ได้พูดคุยกับทางทีมแบรนด์ American Tourister และสมาคมฯ ย่านราชประสงค์ ทราบถึงที่มาที่ไปของการจัดงานและคอนเซ็ปต์ที่สอดรับกับสิ่งที่เราทำมาก่อน ทำให้รู้สึกว่าเป็นงานที่น่าสนุก และน่าสนใจมากๆ เพราะเป็น Interactive Street Art บน Skywalk ใจกลางเมืองครั้งแรก ทำให้ผมได้ต่อยอดงานจากเดิมให้เป็นรูปแบบ Sculpture ที่สามารถสร้าง Interact กับผู้คนที่สัญจรบน Skywalk โดยผลงานครั้งนี้จะมีทั้งการ Painting การ Cutting และการขึ้นรูปงานแบบ 3D ผสมผสานลงในชิ้นงาน ทำให้ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ เช่น นั่งบน Bean Bag ที่เราตั้งใจออกแบบเพื่อให้นั่งถ่ายภาพเป็นส่วนหนึ่งกับงาน หรือสามารถนำ Filter ที่ออกแบบมาร่วมใช้ถ่ายภาพกับผลงาน สิ่งสำคัญอีกอย่างของแรงบันดาลใจสำหรับการสร้างสรรค์งานใน The Ratchaprasong Living Art ครั้งนี้ มาจากการที่เราได้เข้าใจผู้คนมากยิ่งขึ้น ทำให้เราอยากพัฒนาให้คนที่ท่องเที่ยวหรือเดินทางบน Skywalk ได้สนุกและมีความสุขกับผลงานจริงๆ สามารถต่อยอดและสื่อสารเกี่ยวกับการเดินทางท่องเที่ยวให้ประเทศไทยได้อีกด้วย

ผมอยากให้ทุกคนมองแคมเปญ The Ratchaprasong Living Art ครั้งนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของการต่อยอดงานศิลปะกับการท่องเที่ยวประเทศไทยในอนาคต

อยากชวนทุกคนมาชมงาน The Ratchaprasong Living Art 2023 ในครั้งนี้ เพราะมีความพิเศษมากๆ นอกจากจะจัดขึ้นในรอบ 10 ปีแล้ว ยังเป็น Interactive Street Art บน Skywalk ครั้งแรก มั่นใจว่าทุกคนจะต้องสนุกและสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน พร้อมแชร์ความสนุกและความสวยงามให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกหรือเพื่อนๆ ของคุณมาท่องเที่ยวประเทศไทยกันเยอะๆ นะครับ”

The Ratchaprasong Living Arts 2023 ในคอนเซ็ปต์ ‘Bring Back Happiness @Ratchaprasong’ มีจุดแสดงผลงาน 3 จุด บนเส้นทางราชประสงค์วอล์ค (R Walk) ดังนี้

จุดที่ 1 BringBackBangkokHappiness เป็นการนำเสนอภาพของความสุขและประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่ทุกคนจะพลาดไม่ได้ ศิลปินจึงได้เลือกใช้สัญลักษณ์ของการเดินทาง เช่น รถตุ๊กตุ๊ก ความสวยงามของศาสนาคือ วัด และเรื่องราวที่เป็นหนึ่ง Landmark ของกรุงเทพฯ คือ เสาชิงช้า นำมาผสมผสานรวมกันในจุดนี้

โดยต้องการนำเสนอให้ทุกคนมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่านี่คือกรุงเทพฯ ที่ดูสนุก สวยงาม และมีสีสัน

จุดที่ 2 BringBackRatchaprasongHappiness ศิลปินต้องการสื่อสารถึงพื้นที่ราชประสงค์ที่มีจุดเด่นในมุมของ Eat Pray Stay Shop ที่เป็นเหมือนกับความหลากหลายและประสบการณ์ความสนุกที่ทุกคนจะได้รับเมื่อเดินทางเข้ามาในย่านราชประสงค์ ไม่ว่าจะเป็นการช้อปปิ้ง การกินที่รวบรวมความหลากหลายทั้งไทยและนานาชาติ ไปจนถึงสามารถพักโรงแรมมากมาย วิวเมืองที่เห็นตึกสูงสวยงาม และจุดเด่นที่ไม่เหมือนที่ไหนคือ การไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จึงนำทุกอย่างมารวมเข้าไว้ด้วยกัน และยังแอบใส่กลิ่นอายของความเป็นไทยผ่าน การรำ ดอกไม้ เทียน ไว้ในจุดนี้ด้วย

จุดที่ 3 BringBackTravelHappiness จุดนี้ศิลปินอยากเล่าเรื่องให้เห็นภาพของการเดินทางท่องเที่ยวในไทยที่ผ่านมาจาก 2 จุดก่อนหน้า เมื่อถึงจุดสุดท้ายที่เป็นเหมือนไคลแม็กซ์ คือ การกินหรืออาหารไทยที่มีเมนูติดอันดับความอร่อยของโลก ทุกคนหรือใครที่มาเยือนประเทศไทยก็มักจะติดใจในอาหารไทยทั้งคาว-หวาน จึงอยากสื่อสารผ่านจุดนี้เพื่อเป็นหนึ่ง

ในสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวไทย การชูอาหารและการกินของประเทศไทยเราที่สร้างเป็นอันดับ 1 ในเรื่องนี้

แคมเปญ The Ratchaprasong Living Arts 2023 ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ตามนโนบายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางกิจกรรมความบันเทิงในเอเชียหรือ Entertainment Hub of Asia ซึ่งการแสดงงานศิลปะบนราชประสงค์วอล์ค (R Walk) โดยฝีมือศิลปินไทยจะสามารถดึงดูดความสนใจให้นักท่องเที่ยวและผู้ที่สัญจรไปมาบน Skywalk สร้างปรากฏการณ์จุด Check in ถ่ายภาพเป็นหมุดหมายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในช่วงปลายปีนี้ และแคมเปญ The Ratchaprasong Living Arts 2023 จะเป็นจิ๊กซอว์สำคัญของกรุงเทพมหานคร(กทม.) ในการมาเติมภาพเทศกาล COLORFUL BANGKOK 2023 ซึ่งเป็นเทศกาลศิลปวัฒนธรรมที่จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ในช่วงเดือน พ.ย.2566 – ม.ค.2567 เพื่อสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ทำให้กรุงเทพฯกลับมามีชีวิตชีวา ร่วมขับเคลื่อนธุรกิจโดยรอบ

ให้เติบโตไปพร้อมๆ กัน

The Ratchaprasong Living Art 2023 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bring Back Happiness @Ratchaprasong” จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ – 15 ธันวาคม 2566 บริเวณ ราชประสงค์วอล์ค (R Walk) และมาพร้อมกิจกรรมสุดสนุกให้ทุกคนได้ร่วมเล่นในชื่อกิจกรรม RollioArtATRatchaprasong เพียงดาวน์โหลดฟิลเตอร์อินสตาแกรมที่ออกแบบโดยศิลปิน Sahred Toy และแบรนด์ American Tourister พร้อมลุ้นของรางวัลสุดเอ็กซ์คลูซีฟกระเป๋า Rollio Crossbody จากแบรนด์ American Tourister อีกด้วย ติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมในย่านราชประสงค์ได้ทาง Facebook “We Love Ratchaprasong” , IG “Ratchaprasong และ www.bkkdowntown.com