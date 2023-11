ปตท.อัด 550 ล้าน ลุย 3 ภารกิจปั้นนวัตกรรมปี’67 ผลิตชิปต้นน้ำ-ลงทุนกรีนไฮโดรเจน

นายยุทธนา สุวรรณโชติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สถาบันนวัตกรรม บริษัท ปตท.จำกัด(มหาชน) เปิดเผยว่า ปี 2567 สถาบันนวัตกรรม ปตท.ได้ตั้งงบประมาณวงเงินประมาณ 450 ล้านบาท และงบประมาณที่เกี่ยวข้องอีกประมาณ 100 ล้านบาท โดยมีแผนงานการดำเนินงานธุรกิจของสถาบันนวัตกรรม ภายใต้ภารกิจ 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย

1.Innovation for New Growth แบ่งเป็น 7 ด้านหลัก คือ Smart Electronics ลงทุนในโรงงานผลิตชิปขั้นต้นน้ำประเภทซิลิคอนคาร์ไบด์ (Sic WaferFabrication) อย่างน้อย 1 โครงการ , Hydrogen ศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการผลิตไฮโดรเจนสีเขียวในประเทศไทยพร้อมได้รับผลการตัดสินใจการลงทุนในโครงการฯ , Battery Testing Lab สร้างรายได้จากการให้บริกรด้านเทคนิค วิเคราะห์และทดสอบของห้องปฏิบัติการด้าน EV Battery , Advanced Wound Care สถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์ของ สวม. ได้รับการรับรอง ISO 13485 ขึ้นทะเบียนรับรองกับ อย. อย่างน้อย 3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

รวมทั้ง Water Business & PTT Group Water Security Water Technology Technical Center และสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับ ปตท. โดยมีสัญญาความร่วมมือเชิงพาณิชย์กับลูกค้าทั้งในกลุ่ม ปตท. และลูกค้าภายนอก , Biotechnology Technical Service Excellent Center รองรับการให้บริการ วิเคราะห์และทดสอบด้าน Life Science และ AI (Artificial inteligence) solution พัฒนาแบบจำลองที่มีความแม่นยำสูง รองรับธุรกิจด้าน AI ที่เกี่ยวข้องกับ Power Tech, Health Tech และ Mobility Tech

2.Innovation for Clean Growth แบ่งเป็น 2 ด้านหลัก คือ CCS (Carbon Capture and Storage)Technology for PTT Group Net Zero ศึกษาผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลเพื่อขอ EIA สำหรับโครงการ CCS และพัฒนาเทคโนโลยี Bio-CCS ร่วมกับการปลูกป่า 1 ล้านไร่ และ CCU (Carbon Capture and Utilization) Platform ศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีของ CCU เพื่อพัฒนาสู่กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพทางธุรกิจ ได้แก่ โซเดียมไบคาร์บอเนต (ผงฟู), เมทานอล เป็นต้น

และ 3. Innovation for Business Growth แบ่งเป็น 3 ด้านหลัก คือ Microchannel Heat Exchanger ขยายผลในเชิงพาณิชย์ทั้งในและต่างประเทศ , SCR (Selective Catalytic Reduction) Catalyst ขยายผลในเชิงพาณิชย์ไปสู่ภายนอกกลุ่ม ปตท. และ Technical Center : EV & Battery test Lab, Automotive Test Lab, Biotechnology Lab, Energy Application Lab