CPN-CRC ธุรกิจใต้ลมปีก ’ตระกูลจิราธิวัฒน์’ กวาดรายได้พุ่ง ลุยเปิดห้าง โรงแรมใหม่

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า ผลประกอบการของบริษัทยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากกำลังซื้อทั้งในประเทศและนักท่องเที่ยว และเป็นผลจากการดำเนินกลยุทธ์ธุรกิจแบบผสม หรือมิกซ์ยูส ทำให้รายได้รวมเพิ่มขึ้นทุกธุรกิจ โดยไตรมาสที่ 3 ปี 2566 มีรายได้รวม 12,277 ล้านบาท เติบโต 31% และกำไรสุทธิ 4,162 ล้านบาท เติบโต 45% จากปีก่อน

นางสาวนภารัตน์กล่าวว่า ไตรมาสที่ผ่านมาสามารถเปิดโครงการใหม่ได้ตามแผน ได้แก่ โรงแรม GO! Hotel ศรีราชา บริเวณเดียวกับเซ็นทรัล ศรีราชา และโรงแรม GO! Hotel ชลบุรี บริเวณเดียวกับเซ็นทรัล ชลบุรี โครงการแนวราบแบรนด์ BAAN NIRATI นครศรี เมื่อเดือนสิงหาคมและตุลาคมได้เปิดตัวโครงการมิกซ์ยูสเซ็นทรัล อุบล ใหญ่สุดในอีสานใต้ ยังเตรียมเปิด “เซ็นทรัล เวสต์วิลล์” ศูนย์การค้าลำดับที่ 40 ต้นแบบศูนย์การค้า Semi-outdoor และLow Carbon Mall แห่งอนาคต เชื่อมโยงการใช้ชีวิตทั้งคนและสัตว์เลี้ยงวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้

นางสาวนภารัตน์กล่าวว่า สิ้นไตรมาส 3 ปี 2566 มีศูนย์การค้าทั้งหมด 39 โครงการ โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัล 37 แห่ง อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 15 โครงการ ต่างจังหวัด 21 โครงการ และในมาเลเซีย 1 โครงการ, ศูนย์การค้าเอสพละนาด 1 แห่ง และศูนย์การค้าเมกา บางนา ภายใต้กิจการร่วมค้าอีก 1 แห่ง คอมมูนิตี้ มอลล์ 17 โครงการ มีพื้นที่ให้เช่าสุทธิรวม 2.3 ล้านตารางเมตร

นางสาวนภารัตน์กล่าวว่า ยังบริหารศูนย์อาหาร 33 แห่ง อาคารสำนักงาน 10 อาคาร โรงแรม 8 แห่ง ที่พักอาศัย 30 โครงการ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียมแบรนด์ ESCENT, ESCENT VILLE, ESCENT PARK VILLE, PHYLL และ BELLE GRAND RAMA 9 และแนวราบแบรนด์ ESCENT TOWN ,ESCENT AVENUE , NINYA และNIYAM บ้านเดี่ยวระดับลักชูรี่ และแนวราบหลากหลายรูปแบบภายใต้แบรนด์ NIRATI และ BAAN NIRATI

นางสาวนภารัตน์กล่าวว่า โครงการใหม่ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างและเตรียมเปิดปลายปี 2566-2567 ได้แก่ เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ วันที่ 29 พฤศจิกายน,เซ็นทรัล นครสวรรค์ไตรมาส1/2567 เซ็นทรัล นครปฐม ไตรมาส1/2567 เซ็นทรัล กระบี่ปี2568 และโครงการอื่น ๆ ที่เตรียมเปิด ได้แก่ โรงแรมเซ็นทาราอยุธยา ไตรมาส4/2566) โรงแรมเซ็นทาราวันระยองในปี2567 และที่อยู่อาศัย 5 โครงการ คือ บ้านนิรดา 3 โครงการ และคอนโดมิเนียม ESCENT 2 โครงการ ยังมี“ดุสิต เซ็นทรัล พาร์ค” big project ที่ร่วมพัฒนากับบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) โดยจะทยอยเปิดให้บริการในปี 2567 เป็นต้นไป

นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC กล่าวว่า ผลประกอบการ 9 เดือนปี 2566 มีรายได้รวม 182,784 ล้านบาท โต 7% กำไรสุทธิ 5,257 ล้านบาท โต 26% ซึ่งในไตรมาส 3 ที่ผ่านมาปิดรายได้รวม 59,576 ล้านบาท โต 3% และกำไรสุทธิ 1,254 ล้านบาท ลดลง 0.3% ซึ่งประเทศไทยยังสร้างยอดขายเติบโตต่อเนื่องถึง 6% ส่วนกลุ่มแฟชั่นสร้างการเติบโตได้ถึง 8% และไทวัสดุที่ทำยอดขายนิวไฮเติบโต 12% ด้านธุรกิจในเวียดนาม ได้ปรับแผนการดำเนินงานให้รับกับภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในระยะสั้น

นายญนน์กล่าวว่า ธุรกิจไฮไลท์ของเซ็นทรัล รีเทล 1. เปิดตัว ‘GO Wholesale’ ศูนย์ค้าส่งอาหารครบวงจร รวม 4 สาขา ในไตรมาส 4 ที่ศรีนครินทร์วันที่ 27 ตุลาคม 2566 และตามมาด้วยสาขาเชียงใหม่ สาขาอมตะนคร จ.ชลบุรี และสาขาพัทยา ซึ่งจะเป็น New Growth Engine ที่สำคัญของ CRC หลังเปิดสาขาแรกที่ศรีนครินทร์ได้กระแสตอบรับอย่างดีจากผู้ประกอบการและลูกค้า

2. ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาชิดลม มีการปรับโฉมสู่ห้างสรรพสินค้าลักชัวรี่อันดับ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ,สาขาเมกาบางนา ลงทุนกว่า 500 ล้านบาท สร้างตึกใหม่ และขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นเป็น 23,000 ตร.ม. รองรับการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าในโซนบางนา ,รีแบรนด์ดิ้งห้างสรรพสินค้า สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นเซ็นทรัล และเพิ่มเติมแบรนด์ใหม่ๆ เช่น YSL, Sisley, Jo Malone, Dyson, Hermes Beauty เป็นต้น

3. เปิดตัวห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล เวสต์วิลล์ ในโซนกรุงเทพฝั่งตะวันตก วันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ ทำให้มีห้างสรรพสินค้าทั้งสิ้น 76 สาขาทั่วประเทศไทย

4. เปิด Grand Opening ศูนย์การค้า Robinson Lifestyle สาขาฉลอง จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ 25 พฤศจิกายนนี้ เป็นศูนย์การค้าของ CRC สาขาที่ 2 ในจภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

5. ไทวัสดุ ตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 DIY Home Retailer และเป็นผู้นำฟอร์แมต Hybrid โดยการรวมไทวัสดุและ BnB สร้างสถิตินิวไฮในการขยายสาขาถึง 14 สาขาในปีนี้ จะทำให้มีไทวัสดุทั้งหมด 81 สาขาทั่วไทย

6. ห้างสรรพสินค้ารีนาเชนเต ประเทศอิตาลี มียอดขายแรงต่อเนื่อง และใน 9 เดือนแรกของปีนี้ สร้างการเติบโตถึง 20%

7. ในประเทศเวียดนาม ศูนย์การค้า GO! ทั้ง 39 สาขา มีรายได้ค่าเช่าโต 18% ใน 9 เดือนแรกของปีนี้ ส่วน GO! Hypermarket ยังคงตอกย้ำการเป็นเบอร์ 1 Hypermarket ของเวียดนาม ด้วยจำนวนสาขาทั่วประเทศ 38 สาขา พร้อมทั้งขยาย go! (มินิ โก) อีก 4 สาขา ทำให้ปิดปีนี้จะมี go! ทั้งหมด 10 สาขา

“มั่นใจไตรมาส 4 จะสร้างยอดขายนิวไฮของทุกกลุ่มธุรกิจในเครือ ที่จัดเตรียมทั้งสินค้าและบริการ ต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในช่วงไฮซีซั่นนี้ ด้วยแคมเปญ ‘CRC Celebration of Happiness’ เพื่อปลุกมู้ดการช้อปปิ้ง กระตุ้นกำลังซื้อและพร้อมให้ความร่วมมือภาครัฐ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้เติบโตอย่างรวดเร็วและยั่งยืนไปด้วยกันทั้งระบบ” นายญนน์กล่าว