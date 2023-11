‘วุฒิชัย’ คนแรกในไทย และคนที่สองของเอเชีย นั่งประธานสมาคมสวนสนุกโลก หนุนยกระดับอุตฯสวนสนุกไทย

รายงานข่าวจากสมาคมสวนสนุกโลก (International Association of Amusement Parks and Attractions – IAAPA) ระบุว่า IAAPA มีมติแต่งตั้งนายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทสยามพาร์คซิตี้ ผู้ประกอบกิจการสยามอะเมซิ่งพาร์ค (สวนสยาม) และนายกสมาคมสวนสนุกและสวนพักผ่อนหย่อนใจแห่งประเทศไทย ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลก (Chairman of the Board) วาระปี 2567 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567) ซึ่งเป็นคนไทยคนแรกและคนเอเชียคนที่สองที่ได้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้

IAAPA เป็นเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพด้านแหล่งท่องเที่ยวทั่วโลกที่มีความหลากหลายและมีความสำคัญในฐานะสมาคมการค้าระหว่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดด้านแหล่งท่องเที่ยวประเภทมีที่ตั้งถาวร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2461 เป็นองค์กรที่รวบรวมสมาชิกจากแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำและผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้องจากกว่า 100 ประเทศ

สมาชิกประกอบด้วยผู้ประกอบวิชาชีพจากสวนสนุก ธีมพาร์ค สถานที่ท่องเที่ยว สวนน้ำ รีสอร์ต ศูนย์นันทนาการสำหรับครอบครัว สวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ศูนย์วิทยาศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ เรือสำราญ ผู้ผลิต รวมถึงผู้จัดจำหน่ายสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง

การขึ้นดำรงตำแหน่งประธานสมาคมสวนสนุกโลกของนายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ จะช่วยนำพาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะภาคแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้นให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ รวมถึงเป็นการเปิดโอกาสให้มีการนำองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ การบริการ มาตรฐานความปลอดภัยระดับโลกมายกระดับแหล่งอุตสาหกรรมสวนสนุกและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของไทยอีกด้วย

นายวุฒิชัย เหลืองอมรเลิศ จะปฏิบัติภารกิจในฐานะประธานสมาคมสวนสนุกโลกตลอดปี2567 ก่อนที่จะส่งมอบตำแหน่งต่อให้แก่ คุณเฟรดดี้ มาซิมิลิอาโน่ ผู้ก่อตั้งวันเดอร์วู้ด แหล่งท่องเที่ยวในอิตาลี ในปี2568