อย่าเพิ่งเติม! พรุ่งนี้ (18พ.ย.) ‘ปตท.-บางจาก’ ลดราคาน้ำมันเบนซิน 50 สต. ส่วนแก๊สโซฮอล์ลง 60 สต.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 PTT Station แจ้ง ปรับราคาขายปลีกน้ำมัน ULG ลง 0.50 บาทต่อลิตร เบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดลดลง 0.60 บาทต่อลิตร GSH95 Premium ลดลง 0.60 บาทต่อลิตร ส่วน Premium ดีเซล และกลุ่มดีเซลคงเดิม มีผล 18 พ.ย.2566 เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

โดยราคาขายปลีกจะเป็น ดังนี้ ULG = 44.34, GSH95 = 36.45, E20 = 34.34, GSH91 = 34.68, E85 = 34.49, พรีเมี่ยม GSH95 = 44.24, HSD-B7 = 29.94, HSD-B10 = 29.94, พรีเมี่ยมดีเซล B7 = 41.54 บาทต่อลิตร โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานคร

ขณะเดียวกันในวันที่ 18 พ.ย.66 เวลา 05.00 น. บางจากฯ แจ้ง ลดราคาน้ำมันกลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด -60 ส.ต. สำหรับผลิตภัณฑ์ดีเซลทุกชนิดราคาคงเดิม BCP Retail Price : GSH95S EVO 36.45/ GSH91S EVO 34.68/ GSH E20S EVO 34.34 / GSH E85S EVO 34.49 / Hi Premium 97 (GSH95++) 47.74 / Hi Diesel B20S 29.94/ Hi Diesel S 29.94 / Hi Diesel S B7 29.94 / Hi Premium Diesel S B7 43.64 (ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่กทม.)