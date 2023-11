‘จิมทอมป์สัน’ ไม่ได้มีแค่ผ้าไหม ลุยธุรกิจโรงแรม ร้านอาหาร บาร์ มุ่งสู่แบรนด์ ’ไอคอนิกไลฟ์สไตล์’ ระดับโลก

หลังจากโควิดคลี่คลาย น่านฟ้าทั่วโลกเปิด การท่องเที่ยวเริ่มฟื้นตัว ทำให้ภาคธุรกิจเริ่มขยับแผนการลงทุน รองรับดีมานด์นักท่องเที่ยวที่คาดว่าจะเข้ามามากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

“แฟรงก์ แคนเซลโลนี” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด แบรนด์”จิม ทอมป์สัน” เปิดเผยว่าได้วางเป้าหมายภายใน 3-5 ปี จะใช้เงินลงทุนหลายล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายการลงทุนใน 4 โครงการ ทั้งขยายตลาดธุรกิจเดิมและลงทุนในธุรกิจใหม่ เพื่อไปสู่การเป็นแบรนด์ไอคอนิกไลฟ์สไตล์ระดับโลกแบรนด์แรกจากเอเชีย ประกอบด้วยลงทุนโรงแรมในกรุงเทพน เป็นธุรกิจใหม่จะเริ่มได้ใน 2-3 ปีนี้ เพราะต้องหาพันธมิตรร่วมลงทุน,ของใช้ในบ้าน เช่น ผ้าคลุมโต๊ะ เตียง ,ปรับปรุงคอนเซ็ปต์สโตร์ที่สุรวงศ์ใหม่และเปลี่ยนคอนเซ็ปต์ใหม่มีจำหน่ายสินค้าแบรนด์ มีค่าเฟ่ พื้นที่จัดนิทรรศการ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ โดยในส่วนของใช้ในบ้านกับคอนเซ็ปต์สโตร์นี้จะใช้เงินลงทุน 100-150 ล้านบาท และโครงการจัดทำมินิซีรีส์ประวัติชีวิตของจิม ทอมป์สัน

แฟรงก์กล่าวว่า ปัจจุบันจิม ทอมป์สัน มี 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจแฟชั่น ปัจจุบันมีสโตร์ 25 แห่งในประเทศไทย ตั้งเป้าจะมี 30-35 สาขา โดยร่วมกับคิงเพาเวอร์เปิดสโตร์ที่ภูเก็ตสนามบินดอนเมืองและไตรมาส4/2567 จะเปิดเพิ่มที่วันแบงค็อก เป็นสโตร์ 2 ชั้น พื้นที่ 500 ตารางเมตร,ธุรกิจร้านอาหารที่ผ่านมาหลังจากเกิดโควิดได้ปิด 3 สาขาที่ญี่ปุ่นและสิงคโปร์ไป กำลังจะเปิดใหม่ในวันแบงค็อกปี 2567 และขยายไปในภูมิภาคเอเชีย และธุรกิจสินค้าผ้าตกแต่งบ้าน ปัจจุบันมีเครือข่ายกว่า 60 ประเทศ โดย 35%เป็นลูกค้าโรงแรม จะขยายไปยังที่อยู่อาศัย

“สัดส่วนรายได้ 2 ใน 3 เป็นธุรกิจแฟชั่น และ 1 ใน3 เป็นธุรกิจสินค้าผ้าตกแต่งบ้าน และผลจากการปรับโฉมใหม่ จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ ทำให้ในปีนี้มีกำไรสูงกว่าช่วง 3 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากช่วง 2 เดือนที่เหลือนี้น่าจะมีความคึกคักมากขึ้นจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น “แฟรงค์กล่าว

แฟรงค์กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังได้ปรับโฉม”จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์”อาณาจักรไลฟ์สไตล์โฉมใหม่เต็มรูปแบบที่ครบวงจรตอบโจทย์กิน เที่ยว ช้อป ชิล เป็นที่สุดแห่งแลนด์มาร์กทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว



ประกอบไปด้วยที่เที่ยวและร้านอาหารได้แก่ พิพิธภัณฑ์บ้านจิมทอมป์สัน บ้านเรือนไทย ,นิทรรศการ ‘Museum About the Man’ บอกเล่าเรื่องราวชีวิตอันน่าทึ่งของจิม ทอมป์สัน ,นิทรรศการ The Evolving World of Jim Thompson Textiles สำรวจการเดินทางของผืนผ้าและความเป็นมาของลวดลายผ้าอันเป็นเอกลักษณ์, The Iconic Store สโตร์ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หลากหลายจากแบรนด์ พร้อมโซนอาหารและเครื่องดื่มใหม่

ล่าสุดในดีไซน์สุดไอคอนิก ‘ร้านอาหารไทย จิม ทอมป์สัน’ ‘The O.S.S. Bar’ บาร์สุดฮิป ‘The O.S.S. Room’ ห้องชายามบ่าย ‘Jim’s Terrace’ คาเฟ่สไตล์ไทย-ทาปาสริมระเบียงวิวบ้านไทยแสนงดงาม “Silk Café “คาเฟ่สวยในบรรยากาศร่มรื่น รวมถึง” Moonlight Hall “ ห้องจัดอีเวนต์อเนกประสงค์ที่ตกแต่งอย่างงดงาม โดยสถานที่ทั้งหมดนี้ยังอยู่ใกล้กับ ‘Jim Thompson Art Center’

“การเปิด จิม ทอมป์สัน เฮอริเทจ ควอเตอร์ เต็มรูปแบบนับเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์เพื่อตอกย้ำภาพลักษณ์แบรนด์ไอคอนิกไลฟ์สไตล์ระดับโลกจากเอเชีย สอดรับกับวิสัยทัศน์ Beyond Silk หรือการมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ก้าวไกลไปกว่าการเป็นแบรนด์ผ้าไหมไทย ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจแฟชั่น ธุรกิจสินค้าผ้าตกแต่งบ้าน ตลอดจนธุรกิจบริการและร้านอาหาร”แฟรงค์กล่าวย้ำ